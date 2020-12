De eenheid in de EU bewaard en scheiden doet lijden: Brussel ziet doelen behaald in ‘minst slechte Brexit’

EU-onderhandelaar Michel Barnier hield iedereen (de landen, het Europees Parlement, nationale parlementen, vakbonden en werkgeversclubs) steeds op de hoogte van de ontwikkelingen. Beeld REUTERS

‘Hiermee krijgen we de minst slechte Brexit’, concludeerde de Ierse premier Micheál Martin over het handelsakkoord dat de EU en het Verenigd Koninkrijk donderdag sloten. De 1.246 pagina’s werden afgelopen weekeinde door alle regeringen van de EU-landen doorgeploegd. De Britse premier Boris Johnson nam het wat makkelijker op, hij adviseerde de Britten het akkoord direct ná de kerstdis tot zich te nemen als ze toch al ‘wat slaperig’ waren.

De EU was geschokt en bedroefd toen het Verenigd Koninkrijk in 2016 per referendum besloot de EU te verlaten. Sindsdien werd de strategie van de Unie bepaald door drie (samenhangende) doelen: schadebeperking, EU-lidmaatschap moet lonen, eenheid tussen de 27 landen behouden. De onderhandelingen en het handelsakkoord overziende, is de EU op de drie punten geslaagd.

Geen tarieven, geen quota

Om met schadebeperking te beginnen: een no-deal (geen handelsakkoord) was echt misère geweest. Bovenal voor het Verenigd Koninkrijk, waarvan bijna de helft van de export naar de EU gaat. Maar ook voor de EU zou het een klap zijn: een kleine 15 procent van de EU-export gaat naar het Verenigd Koninkrijk. Zonder akkoord zou deze handelsstroom onder de internationale afspraken worden getroffen door importtarieven oplopend tot 50 procent.

Het handelsakkoord tussen Londen en Brussel gaat uit van geen tarieven en geen exportquota. Een genereus aanbod van de EU, geen enkele andere handelspartner heeft deze vrije toegang tot de EU-markt. In ruil daarvoor moet Londen wel de Europese regels voor staatssteun blijven volgen, alsook de sociale en milieustandaarden en de regels voor kwaliteit en veiligheid. Niet een op een overnemen, zoals de EU het liefst (ook voor de toekomst) had gezien. Dat ging Londen – ‘take back control’ – te ver. Maar het handelsakkoord beperkt de bandbreedte waarin de EU en het Verenigd Koninkrijk in regelgeving van elkaar mogen afwijken.

Gebeurt dat toch (en ontstaat er oneerlijke concurrentie), dan komt er arbitrage door een onafhankelijk panel. Ondertussen kunnen beide partijen sancties opleggen (tarieven, quota) als ze menen dat de afspraken worden geschonden.

Ook voor de vissers is het no-dealrampscenario – geen toegang meer tot de Britse wateren – afgewend. Visserij was het laatste struikelblok en leidde tot een finale doorwaakte nacht voor de onderhandelaars. Het resultaat is dat de vangst voor de EU-vissers in Britse wateren over de komende vijf jaar met 25 procent wordt verlaagd. Vergeleken met de Britse eis (80 procent minder vangst binnen drie jaar) geen slechte uitkomst voor Brussel. Na juni 2026 wordt er per jaar onderhandeld met Londen over visquota waarbij de EU sancties kan opleggen als het de Britse eisen onredelijk vindt.

De handel wordt niettemin moeilijker omdat er douanecontroles komen. Dankzij het akkoord worden die wel eenvoudiger en met minder administratieve rompslomp. Niet onbelangrijk is ook dat de samenwerking tussen politie en justitie niet met één klap tot een minimum wordt teruggebracht, dat zou criminelen en terroristen tot lachende derde van de Brexit hebben gemaakt. De samenwerking (informatie-uitwisseling, uitleveren verdachten) blijft bestaan, zij het beperkter dan in de situatie waarin het Verenigd Koninkrijk lid zou zijn van de EU.

Lijden

Dan het streven van de EU dat lidmaatschap moet lonen, oftewel dat scheiden ook lijden betekent. Britse burgers kunnen zich niet meer vrij in de EU vestigen voor werk of studie. Britse vrachtvervoerders mogen niet meer ongelimiteerd op het vasteland vervoeren, ook Britse luchtvaartmaatschappijen verliezen een deel van de profijtelijke EU-markt. De financiële sector in de Londense City raakt haar ‘Europese paspoort’ kwijt, waardoor ze niet meer zonder beperkingen in de EU kan opereren. Ook verdwijnt voor Britse honden- en kattenbezitters het EU-dierenpaspoort, dat probleemloos reizen met het huisdier mogelijk maakte. Straks zijn vaccinatiekaarten (of quarantaine) verplicht.

Blok

Tot slot de eenheid van de Europese Unie. Ondanks de Britse hoop (‘wij zijn één en verenigd, jullie met 27 en verdeeld’) opereerde de EU tijdens de onderhandelingen als één blok. Een buitengewone prestatie voor een club soevereine landen die normaliter over alles steggelen. Wat geholpen heeft is de werkwijze van EU-onderhandelaar Michel Barnier, die als een onvermoeibare herdershond om de landen (en het Europees Parlement, nationale parlementen, vakbonden, werkgeversclubs) heen bleef draven en iedereen steeds op de hoogte hield. Maar belangrijker voor de eenheid was het gebrek aan een aantrekkelijk alternatief: het geruzie, gekonkel en gedraai aan Britse zijde ontnam iedere lust (als die er al was) de hand uit te steken naar Londen.