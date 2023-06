De échte gevaren van AI: ChatGPT in de dokterspraktijk?

Behalve ‘existentiële’ risico’s kleven aan AI ook risico’s veel dichter bij huis. En die dreigen nu al de samenleving binnen te sluipen.

Misschien kent u dat spelletje nog waarbij mensen in een kring een zin in elkaars oor fluisteren. De eerste persoon begint met pak ’m beet ‘Een mens kan niet tweemaal in dezelfde rivier stappen’ en bij iedere doorgifte vervormt de oorspronkelijke zin wat verder. Totdat de laatste persoon hardop mag vertellen wat hij heeft gehoord. Dat is dan iets als ‘Dwergpaard veelal melken in hier en nu slapen’.

Iets soortgelijks dreigt te gebeuren met het soort kunstmatige intelligentie dat we generatieve AI noemen. Denk aan Midjourney (voor het genereren van plaatjes) of ChatGPT (voor het maken van teksten). Het taalmodel achter ChatGPT baseert zich op grote hoeveelheden teksten die van het internet zijn gehaald, zoals nieuwsartikelen, forumberichten en wetteksten. Deze zijn (nu nog) door mensen geschreven.

De digitale openbare ruimte dreigt echter steeds meer gevuld te worden met door computers gemaakte teksten, video’s en beelden. Makers van chatbots als ChatGPT willen hun producten blijven verbeteren door ze te trainen met vers en actueel materiaal. Bij het eerstvolgende rondje over het web zullen al wat meer AI-teksten gevonden worden dan vorig jaar het geval was. En daarna nog meer, en nog meer.

De al langer bestaande vrees voor de komst van een ‘tsunami aan onzin’ wordt gestut door recent Brits onderzoek dat rept van ‘onomkeerbare defecten’ als gevolg van AI-teksten die het trainingsmateriaal binnensluipen. De onderzoekers keken wat er gebeurt als een AI-taalmodel wordt getraind met het materiaal dat door zijn voorganger is gemaakt. Taalmodel 1 heeft het nog over middeleeuwse architectuur, maar generatie 9 slaat wartaal uit over gekleurde konijnen. Dit voorbeeld is wat kunstmatig (in werkelijkheid zullen de taalmodellen nog steeds óók met door mensen gemaakte teksten worden getraind), maar het geeft wel de risico’s aan.

Gaat het over AI, dan is de film 2001: A Space Odyssey vaak niet ver weg.

In actualiteitenprogramma’s gaat het de laatste tijd ook veel over de risico’s van AI, vrijwel nooit zonder dat daar het woord ‘existentieel’ aan voorafgaat en zelden zonder de alarmerende beelden uit de film 2001: A Space Odyssey met computer HAL die zijn menselijke baasjes niet langer gehoorzaamt. Het spreekt blijkbaar tot de verbeelding, méér dan de risico’s die veel dichter bij huis liggen.

Die dreigen nu al de samenleving binnen te sluipen. Neem de Amsterdamse huisarts Vladan Ilic, die afgelopen week in NRC vertelde hoe enthousiast hij al gebruikmaakt van digitale hulpmiddelen bij het contact met zijn patiënten, zoals beeldbellen en chatten. De praktijk van Ilic begint binnenkort met ChatGPT, staat in het artikel: ‘Die vat dan de chatboodschap van de patiënt samen voor de dokter, zodat die alleen nog hoeft te bedenken welke vorm van contact de patiënt nodig heeft.’

Dokter Ilic heeft ongetwijfeld de beste bedoelingen, maar het is de vraag of patiënten blij moeten zijn met de inzet van ChatGPT. Standaard worden alle gesprekken immers geüpload naar de servers van de maker van deze populaire chatbot, OpenAI. Misschien wordt de volgende versie van ChatGPT wel getraind met de vertrouwelijke chats van de patiënten van Ilic.