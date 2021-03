De Eben-Haëzerkerk ontvangt 200 bezoekers: ‘Wij zingen nog wel. Maar niet meer acht of negen verzen, maar slechts vier’

Een gelovige sluit de deur van de kerk van De Eben-Haëzerkerk in Urk. Beeld Marcel van den Bergh

Hoeveel kerkgangers ontvangt u op zondag?

‘200 tot 220. En dat is al sinds juli zo. Toen riep de overheid religieuze instellingen op een maatwerkplan te maken. Dat hebben we gedaan en dat plan hanteren we nog steeds.’

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken presenteerde deze week een ‘Routekaart voor kerken’. Het advies is om niet meer dan dertig mensen toe te laten.

‘Klopt. Maar die routekaart gaat over de landelijke situatie. Wij kijken ook naar de plaatselijke situatie. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is hier op Urk laag. En we hebben een groot gebouw. Er passen 1100 mensen in.’

Hoe gaat het er bij u aan toe?

‘Bij binnenkomst desinfecteert iedereen de handen. We wijzen de kerkgangers een vaste plek toe, zodat we weten waar iedereen zit. Tussen de kerkgangers houden we anderhalve meter afstand aan. En we vragen mensen met klachten thuis te blijven.’

Zingen wordt afgeraden. Doet u dat nog?

‘Wij zingen nog wel. Maar niet meer acht of negen verzen, maar slechts vier.’

En draagt iedereen een mondkapje, zoals de overheid adviseert?

‘Er zijn er die dat doen. Maar veel ook niet. Het is geen plicht in religieuze gebouwen. Net als in bedrijfsgebouwen.’

U zoekt wel een beetje de randen op.

‘Elders gebeurt ook van alles. Scholen zijn open, het betaald voetbal gaat door, we kunnen weer naar de kapper. Er is maatwerk voor winkels, er zijn Fieldlab-evenementen waar mensen geen afstand meer hoeven te houden, ze gaan een experiment doen met een vakantie naar Rhodos. Iedere sector zoekt naar mogelijkheden om veilig weer open te gaan. Wij dus ook.’

Maar bij Fieldlab en die vakantie naar Rhodos laten mensen een negatieve test zien bij binnenkomst. Bij u niet.

‘Daar houden ze ook geen anderhalve meter afstand. En bij ons in de kerk wel. Althans, dat is het streven. Tot nu toe zijn er geen opvallende uitbraken geweest in de kerken op Urk.’

Geen superspreader events?

‘Absoluut niet. We doen het heel veilig en verantwoord. Toen het aantal besmettingen hier in november steeg, en er meer mensen in het ziekenhuis opgenomen werden, hebben we tijdelijk maar honderd kerkgangers toegelaten.’

Begrijpt u de verontwaardiging over kerken die veel mensen toelaten?

‘Als het onverantwoord was, zou ik het begrijpen. Als we een kerk voor duizend man met duizend man volgooien. Maar dat doen wij niet.’

De Sionkerk laat nu de afstandsregels los. In een gebouw voor vijfhonderd mensen waren er afgelopen zondag vierhonderd. Hoe kijkt u daar dan tegenaan?

‘Ik ga geen oordeel geven over de Sionkerk. Het is niet aan mij om een andere kerk de maat te nemen. Maar wij doen dat dus niet.’

Die kerk wil tegemoetkomen aan ‘de nood en het geestelijk welzijn’ van de gemeente, blijkt uit een brief waar Trouw over schreef. Kunt u zich daar iets bij voorstellen?

‘In de hele samenleving treedt coronamoeheid op. Mensen snakken naar verlichting. Dat geldt voor de Sionkerk, maar ook voor onze gemeente. We willen weer op een normale manier met elkaar samenkomen. De coronamaatregelen zijn een aanslag op het gemeentelijk leven. Het samenkomen is een wezenlijk iets. Het geloof hoor je niet thuis achter de laptop te belijden, via een online kerkdienst, maar in gemeenschappelijkheid, met elkaar. Dat wordt ontzettend gemist, merk ik.’

Wat merkt u dan?

‘Men ontmoet elkaar minder. De onderlinge betrokkenheid neemt af. Bij verdriet om een sterfgeval, maar ook bij vreugde om een geboorte. Mensen missen de nabijheid.’

Buitenstaanders raken nu geïrriteerd omdat ze het idee hebben dat sommige kerken zichzelf meer rechten toe-eigenen.

‘Volgens de Grondwet mogen mensen publiekelijk hun geloof belijden. Niet alleen in kerken, maar ook in moskeeën, synagogen en boeddhistische tempels.’

Urk lijkt zich te ontpoppen tot een bastion tegen de coronamaatregelen. Er waren ook al avondklokrellen, waarbij een teststraat in brand werd gestoken.

‘Een kleine minderheid deed daaraan mee. Afgelopen maandag overleed hier iemand. Ik ging er op de fiets heen, nadat de avondklok was ingegaan. Tweeënhalve kilometer op de fiets, ik kwam praktisch niemand tegen. Urk houdt zich wel degelijk aan de regels. Al is er ook scepsis: zijn de maatregelen wel proportioneel?’