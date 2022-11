De e-auto als elektriciteitscentrale voor thuis? Er moeten nog veel problemen overwonnen worden

Hoelang duurt het nog voordat het huishouden op de accu van de e-auto draait? Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Toen de Nederlandse tak van Nissan ruim tien jaar geleden een personeelsbijeenkomst hield, stond buiten een gloednieuwe Leaf, een van de eerste volledig elektrische auto’s ter wereld. De e-auto hing aan een stroomkabel; niet om de accu op te laden, maar om de opgeslagen energie te gebruiken voor de bijeenkomst binnen. Daar draaiden twee elektrische kachels van elk duizend watt op de accu, net als de verlichting, wat computers en beeldschermen.

De opstelling was bedacht door John Ratsma, tegenwoordig Technical Manager bij Nissan, om te laten zien wat er mogelijk is met elektrische auto’s. Die kunnen niet alleen emissieloos rijden, de accu kon zelfs toen al genoeg energie bergen om een huishouden twee dagen te laten draaien.

De reden dat de Leaf kan terugleveren, is de aardbeving van 2011 in Japan. De schade die hierbij ontstond, leidde tot grote problemen met de stroomvoorziening. Geluk bij een ongeluk: Japanse automakers hadden een laadsysteem ontwikkeld dat elektriciteit kon terugleveren aan het net, en zo konden Leafs worden ingezet voor noodstroom.

De Japanners hoopten dat hun laadsysteem (Chademo geheten) de wereldstandaard zou worden. Maar dat gebeurde niet. Inmiddels is het stekkersysteem dat Europese en Amerikaanse autobouwers gebruiken (CCS) de standaard. Alleen: CCS kan niet terugleveren.

Geld verdienen

Bidirectioneel laden, zoals het heen en weer sturen van elektriciteit officieel heet, wordt gezien als essentieel onderdeel van de energietransitie. De energie uit miljoenen e-auto's kan straks worden gebruikt om dips in de aanvoer van groene stroom op te vangen. De zon schijnt immers niet altijd en het waait ook niet de hele dag, waardoor er soms te weinig duurzame elektriciteit is. Op andere momenten zijn er juist weer overschotten. Auto-accu’s kunnen overschotten absorberen en bijspringen als er tekorten zijn. Dan hoeft er geen gascentrale opgestart te worden die kostbaar en schaars aardgas verbruikt en CO2 uitstoot.

Nog een voordeel: er kan geld worden verdiend. Bij overschotten is stroom vaak goedkoop, bij tekorten duur. Laad de accu vol als elektriciteit goedkoop is en verkoop de kilowatturen als de prijs hoger is. Nederland is hiervoor ideaal, omdat hier veel e-auto’s zijn: van ruim 100 duizend in 2020 naar meer dan 300 duizend nu (en bijna 175 duizend plug-inhybrides), aldus cijfers van Bovag RAI. Over acht jaar zijn het er 2 miljoen.

En er is een noodzaak: stroomnetten zijn overbelast, waardoor netbeheerders miljarden moeten investeren. Auto-accu’s kunnen het net helpen ontlasten zodat er minder stroomkabels getrokken hoeven te worden. ‘Je hebt het in 2030 over een flinke handvol aan Eemshavencentrales aan accuvermogen’, zegt Perry Lievens, oprichter van ANWB Energie, de energietak van de automobielclub. Als de auto onderdeel wordt van het energiesysteem, is de personenwagen (die nu 95 procent van de tijd stil staat) ineens 100 procent van de tijd van nut, aldus Lievens.

E-auto's kunnen niet terugleveren

Maar dan moeten ze wel energie kunnen terugleveren. Geen enkele elektrische Tesla, Volkswagen of Audi kan dit. Zelfs de nieuwste Nissans zijn de truc van hun voorganger Leaf verleerd. Uitzondering zijn enkele modellen van Kia en Hyundai. Zo kan de Kia EV6 een kleine 4 kilowatt vermogen terugleveren, maar alleen via een stopcontactadapter die in de laadpoort gestoken wordt. Handig om onderweg je laptop mee te laden, maar niet om je huis te voorzien van stroom.

Als je autofabrikanten vraagt wanneer hun auto's gaan terugleveren, luidt het antwoord opvallend vaak: dat weten we niet. Renault zegt: ‘We hebben de technologie in huis, maar passen deze nog niet toe’. Pas ‘als de markt er klaar voor is’, krijgen de nieuwste modellen teruglevermogelijkheden.

Volvo, dat in 2024 met de EX90 komt, zegt dat dit topmodel dan ‘hardwarematig gereed’ is voor bidirectioneel laden. Volkswagen beloofde dit jaar zijn ID4-modellen gereed te maken. Dat lijkt te gebeuren, maar dan alleen voor uitvoeringen met de grote en dure 77 kilowattuuraccu en als de auto gekoppeld is aan ‘een speciale snellader’ die 8.000 euro kost. Voor particulieren is dit nauwelijks een optie.

VW zegt dat zijn andere ID-modellen softwarematig gereed worden gemaakt, maar volgens een woordvoerder wacht het op een ‘modern juridisch raamwerk door heel Europa’, voor VW overgaat tot invoering.

Grote belangen

Hoe kan het dat moderne e-auto’s niet kunnen terugleveren, ondanks de grote belangen? Zeker nu energie nog jaren duur blijft, Europa onafhankelijk wil worden van Russische energie en de stroomnetten overvol zijn? Waarom heeft Europa nog altijd geen terugleverstandaard? De tijd dringt, want in Nederland ontstaat met zijn 300 duizend e-auto’s een zee aan accucapaciteit die niet kan worden gebruikt. En er komen steeds nieuwe e-auto's bij die niet kunnen terugleveren.

De redenen zijn velerlei. Deels zit het in de hardware. Zo wordt er nog volop gediscussieerd over de vraag of de kostbare en zware apparatuur die de gelijkstroom van de accu moet omzetten in wisselstroom (noodzakelijk voor het terugleveren van elektriciteit aan huishoudens) in de auto of juist in de laadpaal moet komen, zegt Remco Jongsma van Joulz, een specialist in duurzame energieoplossingen: ‘De markt is hier nog niet uit.’

Van wie is die energie eigenlijk?

Dan zijn er de meer fundamentele kwesties: van wie is de energie in de accu eigenlijk? Van de eigenaar? Of van de autofabrikant? Van de energiemaatschappij die ermee kan handelen? Van de leasemaatschappijen?

Ook voor de fiscus zijn er vragen: wat gebeurt er als iemand zijn auto oplaadt bij een bedrijf met een grootverbruikersaansluiting (die minder belasting betaalt), en die stroom ’s avonds meeneemt naar huis om hem daar via een particuliere aansluiting te gebruiken? Dan wordt er te weinig belasting over deze stroom afgedragen. En wat als iemand zijn auto op het werk oplaadt en ’s avonds zijn huishouden (inductiekookplaat, vaatwasser, wasdroger en wasmachine) op ‘stroom van de baas’ laat draaien?

Er is nog een hobbel, zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ‘Er wordt nu twee keer belasting betaald: bij het laden van de accu en vervolgens bij het terugleveren. Hierover zijn we in overleg met Financiën.’

Ook autofabrikanten hebben een probleem: zij vallen goeddeels buiten de voordelen die andere partijen hebben. Er lijkt voor hen nog geen verdienmodel, terwijl de accu’s in hun auto’s wel extra slijten. Dat kan tot kostbare garantieclaims leiden. Ze lopen dus risico, zonder directe inkomsten.

Volkswagen zegt dat het op basis van praktijkgedrag van klanten wil leren wat het effect is op de levensduur. ‘We zullen voertuigen daarna stap voor stap optimaliseren’, aldus de woordvoerder, die een vergelijking maakt met snelladen. Aanvankelijk was het vermogen daarvan begrensd tot 100 kilowatt. ‘We hebben het laadvermogen geleidelijk verhoogd toen we leerden hoe de voertuigen zich gedragen. Bij bidirectioneel laden zal dit ook gebeuren.’

Brussel moet met regels komen

Ook de RAI Vereniging zegt dat veel afhangt van Brussel: ‘Duidelijkheid over regelgeving is heel belangrijk voor autofabrikanten’, aldus een woordvoerder. Bijvoorbeeld over de levensduur van een accu.

Volgens Kia is het al dan niet ontbreken van een verdienmodel niet de belangrijkste reden dat het langzaam gaat. ‘Er zijn veel belanghebbenden die allemaal met elkaar moeten samenwerken en communiceren’, aldus de woordvoerder. Dat vergt tijd.

De industrie is dus afwachtend. Maar die houding kan zich tegen hen keren, zegt Baerte de Brey, chief international officer bij ElaadNL, een samenwerkingsverband van netbeheerders dat alle aspecten rond elektrisch rijden onderzoekt. ‘Ik werk ook bij netbeheerder Stedin en daar reden we tot voor kort in Toyota Aygo’s. Kleine, zuinige, goedkope auto’s die prima voldeden.’ Maar omdat Stedin, dat 2.200 auto’s heeft, een elektrische vloot wil, en Toyota laat is, heeft de netbeheerder voor een ander merk gekozen. ‘Dit laat zien: als je niet innoveert, loop je aanbestedingen mis.’

De Brey pleit ook voor een Europese teruglaadstandaard. En liefst een wereldwijde, zodat auto’s in de toekomst ook in andere landen kunnen terugleveren als ze daar worden verkocht.

Dit is niet zomaar geregeld. Nederland telt drie grote netbeheerders voor het laagspanningsnet, dat valt wel af te stemmen. De Brey: ‘Maar Duitsland heeft er achthonderd, die alles net even anders hebben ingericht.’ Die moeten allemaal kunnen omgaan met terugleveren van elk type voertuig. ‘Dit laat zien waarom een Europese standaard lastig is.’

‘Het is super complex’, beaamt Robert Timmers, productmanager en technisch expert bij Volvo Nederland. Timmers zegt grote interesse te zien voor de nieuwe EX90 bij ondernemers, die nu vaak geen nieuwe netaansluiting kunnen krijgen. Een paar van deze grote elektrische auto’s kunnen hen op kritieke momenten aan voldoende elektriciteit helpen, stelt hij.

De airbag had ook geen verdienmodel

Wat is het verdienmodel voor Volvo? ‘Daar heb ik eerlijk gezegd nog niet zo over nagedacht’, zegt Timmers. ‘Het klinkt misschien gek, maar er is ook maatschappelijke waarde om deze functionaliteit te leveren.’

‘Over verdienmodellen worden tegenwoordig hele conferenties gehouden’, zegt De Brey van ElaadNL. ‘Je ziet bij sommige autofabrikanten dollartekens in de ogen, maar het is vooral van belang dat iedereen een deel van de taart krijgt.’ De airbag had ook geen verdienmodel, zegt hij. En die zit nu ook in elke auto.

We zitten in de beginfase, stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ‘We zijn er nog niet, maar terugleveren heeft de toekomst.’ Vanaf 2025 moet het echt van de grond komen, verwacht het ministerie. Daar is ook De Brey van overtuigd. ‘Uiteindelijk zal Brussel terugladen verplicht stellen. Die zeggen straks: regel het maar.’