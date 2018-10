De Dyson e-auto komt eraan: stofzuigermaker bouwt autofabriek in Singapore

Autofabrikanten, worstelend met de nasleep van dieselfraude, handelsoorlogen en kopersstakingen, krijgen er nog een kopzorg bij: stofzuigerfabrikant Dyson presenteert in 2021 zijn eerste elektrische auto. Dinsdag kondigde het Britse concern aan dat het in december begint met de bouw van een fabriek in Singapore.

Uitvinder en ingenieur James Dyson in 2010. Beeld EPA

Dat een fabrikant van stofzuigers zich op de automarkt stort, is minder vreemd dan het lijkt: Dyson heeft de afgelopen jaren miljarden geïnvesteerd in accutechnologie en krachtige elektromotoren, de belangrijkste componenten van een elektrische auto. In feite hoeven de Britten er alleen nog maar een koets omheen te bouwen. Een jaar geleden kondigde oprichter James Dyson dan ook de komst van een eigen e-auto aan.

Het bedrijf heeft al een fabriek voor stofzuigermotoren in Singapore, die daar volledig door robots worden geassembleerd. De motor is zo efficiënt dat hij aan de wieg stond van Dysons succesvolle draadloze accustofzuigers. Het concern zal vermoedelijk een opgeschaalde versie van deze V10-motor in zijn e-auto bouwen, die in Engeland wordt ontwikkeld. De productielijn in Singapore moet in 2020 gereed zijn.

Minder snel brand

De gebruikte accutechnologie zal van groot belang zijn voor het succes van de stofzuigerauto. Dyson hoopt een van de eerste te zijn die met een vastestofaccu op de markt komt. Dit type wordt gezien als de opvolger van de nu gebruikte lithium-ionaccu’s en heeft in potentie een hogere energiedichtheid, kortere laadtijden en een geringer risico op brand. Als het lukt deze accu te ontwikkelen, kunnen e-auto's veel verder komen op een lading en zullen ze minder snel in brand vliegen bij een botsing. Maar er moeten nog veel technologische hobbels worden genomen en het lijkt uitgesloten dat in 2021 al zogenoemde solid state accu's gebruikt zullen worden in auto's.

Dat Dyson veel ervaring heeft met accu's en elektromotoren, is een voordeel. Maar of het concern hierdoor de concurrentie kan aangaan met bestaande autobouwers is niet zeker. Zie nieuwkomer Tesla, die de afgelopen anderhalf jaar grote moeite had de productie en distributie van zijn Model 3 op gang te krijgen. Diverse andere nieuwkomers van e-auto’s die zichzelf met veel fanfare presenteerden, lijden nu een kwijnend bestaan. Niettemin staat het vast dat de klassieke autofabrikanten de komende jaren meer concurrentie uit onverwachte hoek zullen krijgen. Zie bijvoorbeeld Apple, dat werkt aan een zelfrijdende auto.

Hoe de nieuwe auto eruit gaat zien, wil het bedrijf niet zeggen, al heeft oprichter James Dyson eerder laten doorschemeren dat het uiterlijk radicaal anders zal zijn dan wat automobilisten gewend zijn. Dyson staat bekend om zijn nieuwe oplossingen voor bestaande problemen. Zo denkt de uitvinder en miljardair erover de technologie van Dysons Airblade-handendroger te gebruiken om de voorruit van zijn auto’s droog te blazen bij regen, waardoor ruitenwissers overbodig worden.

Hoe veel auto's Dyson in 2021 wil produceren is niet bekendgemaakt, ook de prijs is voorlopig nog geheim. Die zal, net als die van de meeste Dysonproducten, waarschijnlijk flink hoger zijn dan gemiddeld.