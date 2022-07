De dynastie is verdwenen in Sri Lanka, maar het land ligt in puin

Betogers verdreven de aloude politieke clan van Sri Lanka en namen bezit van het presidentiële paleis. Daar zijn ze nu nog. Beeld Arun Sankar/AFP

Sri Lanka schreef dit weekend geschiedenis. Honderdduizenden mensen, getergd door de economische crisis die het land al maanden teistert, namen de hoofdstad Colombo over en bezetten de paleizen van de macht onder het motto: weg met de politieke leiders. De beelden: demonstranten dwalen door de burelen, maken selfies in de pluchen stoelen, plonzen in het zwembad. Binnen enkele uren wordt duidelijk dat premier Ranil Wickremesinghe wil aftreden en ook president Gotabaya Rajapaksa, om wiens vertrek de massa al maanden roept (#GotaGoHome).

Het was daadwerkelijk een ‘Bestorming van de Bastille-moment’, zegt dataspecialist en factchecker Yudhanjaya Wijeratne via Signal, verwijzend naar het begin van de Franse Revolutie in 1789. Hij deelt de filmpjes die hij maakte. ‘De enorme menigte dringt bij het presidentieel paleis als één man naar voren, heeft even een moment van aarzeling, maar golft dan als een tsunami door de hekken heen de trappen op en stormt naar binnen.’

We vroegen ons van tevoren af of er wel genoeg mensen zouden opdagen, zegt activist Amalini de Sayrah, ‘maar toen we zaterdag die rivieren van mensen vanuit alle richtingen zagen komen, uit all walks of life, man en vrouw, jong en oud: in één woord wow.’ Het was opwindend omdat de politiek in Sri Lanka altijd versplinterd is, naar klasse, religie en etniciteit, aldus Wijeratne. ‘Voor het eerst was heel Sri Lanka verenigd.’

Eén simpele eis

Nira Wickremasinghe, hoogleraar Modern Asian Studies in Leiden en deze weken op verlof in haar land van herkomst, noemt de situatie bijna revolutionair. ‘Die menigte van bijna 1 miljoen mensen die zaterdag was verenigd in één simpele eis, het vertrek van de politieke leiders. De activisten die nu nog het presidentieel paleis bezetten, zijn verbonden aan linkse partijen en studentengroepen die structurele hervormingen eisen. Er hangt een gevoel van revolutie in de lucht en angst bij de rijke middenklasse dat hun dagen zijn geteld.’

Het presidentiële paleis in de hoofdstad Colombo is ook maandag nog in handen van activisten. Beeld AP

Met het aangekondigde vertrek van president Rajapaksa en premier Wickremesinghe (beiden zijn dit weekend ondergedoken) komt er in elk geval, na bijna twintig jaar, een einde aan de autoritaire Rajapaksa-dynastie. Daar was wel een ineenstorting van de economie voor nodig, voorbereid door jaren van corruptie en wanbeheer, en in gang gezet door de covidpandemie die de toerismesector ruïneerde. Oplopende schulden, slinkende valutareserves en hoge energieprijzen resulteerden in de ergste economische crisis ooit.

Politiek is er nu een machtsvacuüm, met twee scenario’s als uitweg. Als Rajapaksa inderdaad woensdag aftreedt, moet Wickremesinghe hem volgens de grondwet opvolgen, en wordt hij waarnemend president tot 2024. ‘Ik vrees dat dit tot een nieuwe protestgolf kan leiden die veel gewelddadiger zal zijn dan de vorige’, zegt Nira Wikremasinghe. Als de premier (zoals hij aanbood) ook aftreedt, wordt parlementsvoorzitter Mahinda Yapa Abeywardena voor één maand waarnemend president, om te zorgen dat er een regering van nationale eenheid komt en het parlement een nieuwe president kan kiezen. ‘Iedereen hoopt op dat tweede scenario.’

Machtsstrijd voorzien

Waarnemers achten in dat laatste geval de kans op een machtsstrijd reëel. Zo slaagden de oppositiepartijen en afvallige Rajapaksa-aanhangers er dinsdag niet in samen een plan voor een overgangsregering te maken. Sommigen zijn tevreden met het vertrek van Rajapaksa, anderen willen structurele hervormingen, zoals een inperking van de presidentiële macht, weer anderen willen nog veel verder gaan, zoals de radicale studenten die een volksraad eisen waarin de protestbeweging een zware stem moet krijgen.

Hoewel er steeds meer aanwijzingen zijn dat de Rajapaksa-clan de handdoek in de ring heeft gegooid (zo probeerde een broer van de president vergeefs te vluchten naar Dubai), zijn er activisten die vrezen dat het alsnog mis gaat. ‘Ik ben bang voor een crackdown, een Rajapaksa-respons uit het boekje’, zegt De Sayrah. ‘Aftreden of terugslaan, het kan beide kanten op. Ik geloof dus pas in Gota’s vertrek als ik het zie.’

Bankroet

De ellende voor de bevolking is intussen allerminst voorbij. De rijen voor de winkels en de benzinestations worden niet kleiner door de politieke wisseling van de wacht. Sterker, een verhoopt steunpakket van het Internationaal Monetair Fonds komt in gevaar als de politieke instabiliteit blijft voortduren, waarschuwde centrale bankpresident O. Nandalal Weerasinghe maandag. De tijd dringt: een plan voor schuldsanering moet in augustus worden ingeleverd en Sri Lanka is al de facto bankroet.

Veel demonstranten geloven dat als Rajapaksa maar eenmaal weg is er weer voedsel en benzine zullen zijn en alles goed zal komen, zegt Wijeratne. ‘Maar de economie is een ramp, wij produceren alleen thee en kokosnoten en zullen tot 2030 miljarden aan schulden moeten afbetalen. Dat legt een zware hypotheek op de nieuwe regering. We gaan zware jaren tegemoet. De vraag is wie de mensen die boodschap gaat brengen.’

Voorlopig draait het allemaal om ‘Gota’. Als hij vandaag aftreedt komt het parlement vrijdag bijeen om komende week, op 20 juli, een nieuwe president te kiezen die een eenheidsregering moet formeren. Activisten kijken met argusogen toe. ‘Wij gaan niet weg tot deze president opstapt en we een regering hebben die acceptabel is voor het volk’, aldus Jude Hansa, een activist die al sinds begin april in het Gota Go Gama-protestkamp bivakkeert.