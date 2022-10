De dwangarbeid is afgeschaft en de boycot opgeheven, maar hoe schoon is katoen uit Oezbekistan nu echt?

Katoen plukken onder de brandende zon in Oezbekistan. Beeld Vyacheslav Oseledko / AFP

De vrouwen in het katoenveld bij de Oezbeekse stad Buchara zijn van top tot teen ingepakt. Ze dragen sokken en handschoenen, en hebben doeken om het hoofd en voor hun mond geknoopt. Oude, opengeknipte kousen bedekken het stukje huid tussen hun handschoenen en mouwen. ‘Tegen het stof en het prikken van de stugge bladeren’, verklaart Gulandan Tursunova (40) al dat textiel. Ze lacht erbij – ‘we zijn eraan gewend’.

Volg de rivier Amoe Darja vanaf de bergen in het zuidoosten naar de plek waar ooit het uitgestrekte Aralmeer lag, en je ziet dezer dagen tienduizenden vrouwen als Gulandan, voorovergebogen in de Oezbeekse katoenvelden waar de oogst in volle gang is en de zon brandt.

Hier, in het district Ramitan, doet meer dan de helft van de vrouwen seizoensarbeid in de katoen. Om hun schouders hangen grote zakken katoenpluis. Het is loodzwaar werk. Toch zijn ze een stuk beter af dan een paar jaar geleden. ‘Indertijd moesten we ons ’s ochtends vroeg melden voor de katoenpluk, of we wilden of niet, en de hele dag zwoegen voor een fooi’, zegt Gulandan, die drie dagen per week als verpleegkundige in het ziekenhuis werkt.

Nu mag ze zelf bepalen of en wanneer ze katoen gaat plukken. Op een doorsneedag plukt ze zo’n 100 kilo en krijgt daarvoor 15 euro. Dat is omgerekend net zoveel als in het ziekenhuis waar ze 200 euro per maand verdient. ‘Als weduwe met twee studerende kinderen en een scholier heb ik dat extra geld hard nodig.’

Bonte exodus

Tot vijf jaar geleden was er tussen september en half november, de oogsttijd, elke ochtend een bonte exodus te zien uit Oezbeekse dorpen en steden. Overheids- en ziekenhuispersoneel, professoren en studenten, docenten en middelbare scholieren – een gedwongen mobilisatie van zo’n twee miljoen mensen. Moderne dwangarbeid en kinderarbeid, volgens de International Labour Organisation (ILO) van de Verenigde Naties. Weigeraars werden geïntimideerd door de overheid en riskeerden hun reguliere baan.

De Oezbeken werden verplicht tewerkgesteld in de katoenpluk door het autoritaire regime van toenmalig president Islam Karimov, een apparatsjik die nog onder de Sovjets had gediend. Oezbekistan was de belangrijkste katoenleverancier van de hele voormalige Sovjet-Unie en moest voldoen aan tevoren vastgestelde quota.

Iedereen in het land, jong en oud, herinnert zich de dwangarbeid. ‘Elk studiejaar begon op de katoenvelden, de universiteit bleef gesloten’, vertelt Rahmatulla (41), een ondernemer in de westelijke stad Khiva. ‘De eerste 24 kilo kregen we niet betaald, dat geld moest je afdragen voor je lunch.’ Hij wappert met zijn verzorgde kantoorhanden. ‘Als onervaren stadsjongen plukte ik maar 12 kilo per dag. Ik moest bijbetalen. Gelukkig hadden mijn ouders geld om een vervanger in te huren.’

Verpleegkundige Gulandan herinnert zich het nijpende tekort aan ziekenhuispersoneel tijdens de oogstmaanden. Maar de nu 18-jarige student Nozima uit de stad Buchara, op bezoek in het katoendorp van Gulandan, krijgt juist pretlichtjes in haar ogen als ze terugdenkt aan toen: ‘Op mijn basisschool werden een paar klassen bij elkaar gezet omdat de meeste onderwijzers naar de katoenvelden moesten. We konden dan gewoon wat aanrommelen.’

Vanwege deze moderne slavernij werd Oezbeeks katoen in 2007 in de ban gedaan op initiatief van de Cotton Campaign, een internationale ngo met Amerikaanse wortels. In de loop der jaren haakten 330 westerse bedrijven aan bij de boycot, waaronder grote spelers als Walmart, Adidas, Gap, H&M en Zara. Het was vooral een symbolische daad van de betrokken bedrijven, want verreweg de meeste Oezbeekse katoen werd geëxporteerd naar Rusland en Aziatische landen die zich niets aantrokken van de boycot.

In maart dit jaar zette de Cotton Campaign na vijftien jaar actievoeren het licht op groen voor katoen uit Oezbekistan. Zowel de ILO als het in Berlijn gevestigde Uzbek Forum for Human Rights hadden geconstateerd dat sinds 2020 ‘bijna geen van de betrokkenen bij de katoenoogst onvrijwillig aan het werk was’.

‘Een doorbraak’, zegt Raluca Dumitresco, coördinator van de Cotton Campaign. ‘Maar de veranderingen komen niet zozeer voort uit humanitaire overwegingen, als uit economische. De huidige regering zoekt buitenlandse investeerders en weet dat westerse bedrijven hun vingers niet willen branden aan dwangarbeid en kinderarbeid.’

Erfenis uit Sovjet-tijd

De omslag begon feitelijk in 2016 na de dood van Karimov. Zijn opvolger Sjavkat Mirzijojev begon in 2017 de staatseconomie, een erfenis uit de Sovjet-tijd, in de richting van een vrije markt te dirigeren. Valuta- en visumrestricties werden versoepeld of afgeschaft, en de nieuwe leider deed beloftes over de aanpak van corruptie en over politieke en economische hervormingen, onder meer in de katoenteelt.

De katoensector werd gereorganiseerd in zogenoemde clusters, privé-ondernemingen die investeren in een deel van de productieketen. Sommige clusters houden vrijwel de hele keten in eigen hand, van katoenteelt, garen- en textielproductie, tot export van kant-en-klare kleding. Andere financieren maar één of enkele van deze productiefasen. De investeerders zijn zowel Oezbeken die onder dictator Karimov in het buitenland fortuin maakten, als buitenlandse firma’s.

Wie naar een van de Oezbeekse katoensteden vliegt, ziet vanuit de lucht de daken glimmen van nieuwe bedrijven aan de stadsranden: spinnerijen, fabrieken en naaiateliers. Ze bieden werkgelegenheid voor de veelal jonge beroepsbevolking op het platteland waar de werkloosheid groot is. Ruwe katoen wordt niet meer geëxporteerd zoals voorheen, maar verwerkt in eigen land.

Westerse bedrijven staan vooralsnog niet te trappelen om hun geld te steken in Oezbeeks katoen. ‘Belastingwetten veranderen voortdurend’, zegt een bedrijfsadviseur uit Europa, ‘en corruptie is nog altijd een plaag. Er wordt veel moois beloofd voor buitenlandse bedrijven, maar de uitvoering blijft achter.’

Vorig jaar moest Oezbekistan – nummer acht op de wereldranglijst van katoenproducenten – zelfs ruwe katoen importeren, zij het op bescheiden schaal, om de nieuwe industrie draaiende te houden. ‘Daarin schuilt ook weer een gevaar’, zegt Dumitresco van de Cotton Campaign, ‘want wie garandeert dat die importkatoen niet uit Turkmenistan of de Chinese provincie Xinjiang komt, waar de mensenrechten ernstig worden geschonden?’

Boerenbelangen

Tussen de rietkragen en de dijkjes langs de irrigatiekanalen wijst Nemat Isjanov (60) naar zijn nieuwe aanplant: een perceel moerbeibomen voor zijdeproductie. De boer en ondernemer in het westelijke district Shovot doorbreekt met zijn moerbeien, rijst, alfalfa en vleeskoeien de traditionele monocultuur van katoen, wat onder de vorige regering niet was toegestaan. Het is risicospreiding. ‘De overheid heeft een minimumkatoenprijs vastgesteld, maar die is in mijn geval lager dan de kostprijs.’ Bij de koeienstal staan twee Sovjet-tractortjes met museale waarde. Geld voor nieuw materieel is er niet.

Via Telegram probeert Isjanov een landelijke belangenorganisatie voor boeren op te zetten, onder meer om een hogere katoenprijs te bedingen. In lokale overheden zitten veel leiders van de oude stempel, zegt hij, vastgeroest en corrupt. ‘Ze beperken onze toegang tot de vrije markt. We kunnen bijvoorbeeld geen katoen verkopen tegen een redelijke marktprijs en hebben geen onderhandelingspositie tegenover de clusters.’ De overheid is nog altijd landeigenaar en kan de gehuurde grond onverwacht claimen. Veel boeren kampen met ongunstige contracten, gedwongen samenwerking en afhankelijkheid van clusters voor bijvoorbeeld leningen en betalingen.

Isjanov schat dat de helft van de boeren die internet heeft, zich heeft aangesloten bij zijn initiatief, maar de meeste deelnemers blijven passief. Ze lezen alleen mee in de app, bang als ze zijn voor represailles van het gezag. ‘Het zou helpen als bekende westerse kledingbedrijven investeren in onze katoen’, zegt hij, ‘dan kijkt de wereld mee.’

Transparante katoenketen

De afschaffing van de dwangarbeid is maar een stap, volgens de Cotton Campaign. ‘De vraag is hoe de hervormingen verder verlopen. We blijven ons sterk maken voor meer transparantie in de héle keten’, zegt Dumitresco. De tekenen zijn niet gunstig. Deze zomer vaardigde het Oezbeekse regime in stilte een decreet uit waardoor Oezbeekse ngo’s die buitenlands geld ontvangen, verplicht worden een ambtenaar in dienst te nemen met verregaande verantwoordelijkheden – een ingrijpende vorm van staatscontrole.

‘Dat is een gevaar voor onafhankelijke controle van arbeidsrechten en die is essentieel voor de strijd tegen dwangarbeid, én voor internationale kopers die verantwoord katoen willen’, zegt Dumitresco. De ILO zag haar taak volbracht wat betreft afschaffing van dwangarbeid en kinderarbeid en vertrok in mei dit jaar uit Oezbekistan. Maar het Uzbek Forum for Human Rights blijft de arbeidsomstandigheden tijdens de oogst van 2022 volgen met undercover controleurs. ‘Op lokaal niveau is hier en daar opnieuw dwangarbeid geconstateerd, maar pas na deze oogst kunnen we definitieve conclusies trekken.’

Ze benadrukt het belang van meer transparantie en druk van westerse bedrijven en instanties. ‘Bedrijven die zich hebben aangesloten bij het Bangladesh-akkoord, over veilige werkomstandigheden in textielfabrieken, publiceren dat vaak op hun website. Maar de traceerbaarheid in de hele textielketen, dus inclusief het werk op de velden en de herkomst van de katoen, moet veel beter. Daaraan blijven we werken.’

Voor het gros van de katoenplukkers maken de hervormingen vooralsnog een wereld van verschil. Hoewel 2022 geen goed katoenjaar is – te droog – wordt op de velden van Ramitan de ene na de andere zak gevuld met het witte pluis. Gulandans vriendin Zubayda (41) zeult een even zachte als zware bundel naar een verzamelpunt. Een vetpot is het nog steeds niet bij haar thuis, maar de landbouwhervorming bood haar net als veel anderen op het platteland nieuw perspectief. Haar man werkt als arbeidsmigrant in Rusland. ‘Met het geld dat we samen verdienen, kan onze zoon studeren.’

Gulandan (rechts) met haar vriendin Zubayda tussen de katoenplanten. Beeld Nell Westerlaken