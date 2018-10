De ‘Dutch Reach’, fietsers in acht nemen voordat je het portier open zwaait, krijgt een plekje in het Britse verkeersreglement

Een autodeur die ongezien wordt opengezwaaid of een automobilist die zonder in zijn zijspiegel te kijken linksaf slaat: Britse fietsers hebben daar vrijwel dagelijks mee te maken. Als het aan de Britse staatssecretaris voor Fietsen en Wandelen ligt, komt er een einde aan deze achteloze houding jegens fietsers. Wie voortaan zijn rijbewijs wil halen, moet de Dutch Reach leren, ofwel: met de ‘verkeerde’ hand de deur openmaken, zodat achterom kijken een automatisme wordt.

Een man loopt met zijn fiets in Londen. Beeld Reuters

Hoewel het aantal fietsverkopen de laatste jaren wat is gestagneerd, gaat het goed met het fietsen in het land dat zoveel grote ronderenners levert. Zo worden er steeds meer fietspaden aangelegd, waaronder een route tussen Land’s End in Cornwall en John O’Groats in het hoge noorden van Schotland (afstand: 1.406 km). Alleen aan de houding van automobilisten jegens tweewielers schort nog veel, met als een van de grote problemen het pardoes openslaan van de deur.

In het Britse verkeersreglement wordt automobilisten nu aangeraden om passerende fietsers evenveel ruimte te gunnen als een auto die ze inhalen. In de praktijk gebeurt dat amper. Een kleine twee jaar geleden kegelde minister van Transport Chris Grayling een passerende fietser omver door de deur van zijn dienstauto ongezien te openen. Probleem is dat de meeste Britse automobilisten, anders dan de Nederlandse, zelf niet fietsen.

Cycling UK, de voornaamste fietsersbond, strijdt al jaren voor het invoeren van de Dutch Reach (een term die in Nederland nauwelijks wordt gebruikt). De uitdrukking is afkomstig van de gepensioneerde Amerikaanse arts Michael Carney. Aanleiding voor zijn initiatief was de dood van de 27-jarige Amerikaanse Amanda Philips, die met haar fiets tegen een geopende autodeur reed. Uit statistieken blijkt dat tussen 2011 en 2015 acht Britse fietsers zijn overleden door ‘dooring’.

De fietslobby wil tevens dat fietsers en voetgangers voortaan voorrang krijgen op afslaande auto’s, zoals in Nederland het geval is. Nu is het zo dat Britse automobilisten hun richtingaanwijzer aan doen, om vervolgens rechtdoor rijdende fietsers straffeloos af te snijden. Bij ongelukken zijn het vervolgens fietsers die meestal de schuld krijgen. Vrachtauto’s die afslaan met een fietsers in een dode hoek, leiden tot de meeste dodelijke slachtoffers.