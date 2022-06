De duivelskring van ambities, tekortschieten, boosheid, excuses en nieuwe ambities

Het wantrouwen is nog niet klaar met premier Rutte. Het EenVandaag-panel meende dinsdag dat de Tweede Kamer terecht wantrouwig was geweest in het debat over de verdwenen sms’jes. Rutte was boos geworden omdat de oppositie deed alsof hij de boel alleen maar wilde flessen. Het Eenvandaag-panel daarentegen gaf de Kamer gelijk en het kabinet een 2 voor vertrouwen. Ook anderhalve week later blijft het een bizar idee dat de hoogste gezagsdrager zelf gaat over de archivering van zijn telefonisch verkeer, al zou dat van a tot z volgens de regels zijn, zoals Rutte zei.

Maar ook over de parlementaire kippendrift valt nog wel wat op te merken. Over de aanhoudende veronderstelling van kwade trouw wordt volgens Rutte in het kabinet steen en been geklaagd. Dat kan ik bevestigen, aangezien ikzelf bij toeval twee ex-ministers tegenkwam, die allebei hun beklag deden over de nieuwe bestuurscultuur. Die bestaat in hun ogen uit transparantieverslaving en WOB-ziekte, ook bij de media. Een van hen vertelde dat hij weer eens een dik pak gewobte notulen naar de Kamer moest sturen en er eigenhandig alinea’s had uitgestreept om zijn ambtenaren te beschermen. Dat mag niet van de nieuwe bestuurscultuur, sprak de WOB-functionaris met angstogen. De minister haalde zijn schouders op en er kraaide geen haan naar.

Premier Mark Rutte: driemaal ontkennen, tot de haan kraait. Beeld Bart Maat / ANP

La transparence, c’est la barbarie, zeggen de Fransen. Totale transparantie leidt tot totalitarisme. Ruttes boosheid in de Kamer was begrijpelijk, maar er smeulde ook iets in van zijn eigen onvermogen. De ophef over sms’jes is exemplarisch voor een bestel dat bezig is zichzelf vast te draaien. Dat begint met beleidsnota’s die bol staan van schitterende voornemens. Dan volgen de tekortkomingen in de uitvoering, de onthullingen in de media en het rumoer in de Kamer. Ministers buigen, maken excuses en dan komt de oplossing, veelal nog hoger gegrepen dan het oorspronkelijke plan. Waarna een nieuwe ronde in de escalatie kan beginnen. Serieuzer dan sms-gate zijn de Groningse bevingen, de stikstofstrijd en de toeslagenaffaire, waarover Rutte inmiddels weet dat hij altijd ‘het verschrikkelijke toeslagenschandaal’ moet zeggen.

In geen van die kwesties is een oplossing in zicht, en telkens trekt de driehoek van pressiegroep, pers en parlement het touw wat strakker aan. Dinsdag erkende staatssecretaris Van Rij dat in de toeslagenaffaire sprake was geweest van institutioneel racisme. Pardoes sprak in deze krant een wetenschapper annex zaakwaarnemer, Sinan Çankaya, uit dat ‘het niet genoeg’ was. Ook de woordvoerder van het College voor de Rechten van de Mens vroeg zich af of dit voor de slachtoffers voldoende zou zijn.

Staatssecretaris Fiscaliteit Marnix van Rij: erkenning van institutioneel racisme is onvoldoende. Beeld Lex van Lieshout / ANP

Wat zou dat betekenen, niet genoeg en onvoldoende? Nog meer excuses en erkenning, herstelbetalingen? Ik stel mij voor dat er ambtenaren aan de slag moeten, met maatwerk en overleg over criteria, om vast te stellen wie in aanmerking komt en wie niet. Dan moeten ze wel meer gegevens hebben over het persoonlijk leven van de slachtoffers, en voor je het weet zijn de ambtenaren druk aan het etnisch profileren. De Telegraaf meldde intussen misbruik van het herstelgeld dat tot nu toe is uitgekeerd, maar het ministerie loopt op eieren en wil liever niet handhaven, want dat ligt gevoelig bij de ouders. En dan moet de parlementaire enquête nog beginnen.

Groningen en stikstof zijn varianten. Premier Rutte ging woensdag naar Groningen, ik hoorde hem reppen van ‘vreselijke aardbevingen’. Wat betreft het woningherstel gaat nu van elke euro voor de gedupeerden drie kwartjes naar de uitvoeringskosten, aldus de Algemene Rekenkamer. De parlementaire enquête begint na de zomer. Het stikstofdossier is een drama. Na de actiegroepen weten nu ook burgers de rechter te vinden, omdat ze geen nieuwbouw willen op het weiland voor hun deur. Geef ze eens ongelijk. Over de duivelskring van ophef en bestuurlijk onvermogen zoemt het in Den Haag tot in de Raad van State, maar niemand durft er openlijk iets van te zeggen.

Het nieuwste dossier waarin de overheid zich heeft vastgedraaid, is de duurte. Volgens het CBS heeft Nederland na Tsjechië en Griekenland de hoogste inflatie van Europa. Daarover is men juist opmerkelijk lauw. Wijzen op de oorlog in Oekraïne komt dan goed uit. Dat Nederland er zo uitspringt qua inflatie heeft inderdaad alles te maken met de gasprijs, zegt hoogleraar economie Lex Hoogduin, maar minder met de oorlog want de prijsstijgingen begonnen al voordien.

Nederland heeft een halve eeuw geprofiteerd van Slochteren en lage energieprijzen. Nu wordt het Groninger gasveld in marstempo gesloten. Kolen mogen niet worden gestookt, als uitvloeisel van het Urgenda-vonnis. Klimaatactivisten wrijven zich in handen en noemen de oorlog in Oekraïne een buitenkans om de transitie te versnellen. Het aanbod fossiele energie neemt af en dus is er meer noodzaak om te vergroenen.

Aan de gierende prijzen kun je zien dat het zo niet werkt, zegt Lex Hoogduin. Het aanbod afknijpen terwijl de vraag blijft bestaan, dat leidt vanzelf tot inflatie. Het is oude schoenen weggooien zonder nieuwe. Voor alle consumentenproducten is energie nodig, en Nederland moet nu duur gas kopen op de dagmarkt. Goedkoop is in ijltempo duurkoop geworden. Het midden- en kleinbedrijf roert zich, energiedeskundigen zeggen dat de kolencentrales moeten worden aangezet en dat het Groninger gasveld open moet blijven. Maar het kabinet heeft nu eenmaal bezworen allebei niet te doen. Premier Rutte herhaalde in Groningen driemaal: we willen het niet, we willen het niet en we willen het niet. Als straks de haan kraait en het kabinet zijn belofte moet breken, kan ik het pandemonium dromen.