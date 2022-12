‘De Duitse regering lijkt nu echt werk te maken van strijd tegen rechts-extremisme binnen politie en leger’

De politie escorteert een van de 25 verdachten die vorige week bij een grootschalige politieactie werden opgepakt. Beeld Heiko Becker / Reuters

Dag Remco, op welke vragen zal de regering vandaag in de Bondsdag antwoord moeten geven?

‘Er zijn uiteraard nog vragen over wat er precies is gevonden tijdens de politieactie van vorige week en hoe gevaarlijk deze groep werkelijk was. Maar oppositiepartij CDU heeft dit debat voornamelijk aangevraagd omdat het erop lijkt dat er voor de invallen al informatie is uitgelekt. De christen-democraten willen weten of verdachten misschien van tevoren op de hoogte waren van de invallen.

‘Bij alle belangrijke arrestaties waren draaiende camera’s aanwezig. Zodra de politie de arrestaties bekendmaakte, pakten grote Duitse media uit met lange achtergrondartikelen. Der Spiegel plaatste bijvoorbeeld een stuk van maar liefst zes auteurs online, onder wie hun meest vooraanstaande onderzoeksjournalist.

‘Sommige commentatoren in rechtse media, zoals de Berliner Zeitung, vonden dat opvallend. Wat werd gepresenteerd als een grootscheepse politieactie tegen rechts-extremisme, leek volgens hen meer op een pr-stunt van de regering. Dat is een beetje makkelijke kritiek, het een sluit het ander niet uit. Er was een serieuze dreiging, maar het zou kunnen dat veiligheidsdiensten en politici van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om zich in de kijker te spelen. Van de andere kant: het was een enorme actie en Duitsland heeft een zeer goed ingevoerd medialandschap, dus sommige informatie zal ook onbedoeld bij journalisten terecht zijn gekomen.’

Zijn er concrete aanwijzingen dat de verdachten van tevoren op de hoogte waren van de actie?

‘Het is opvallend dat er tot nu toe bijna geen wapens zijn gevonden, op een pistool, een kruisboog en een jachtgeweer na. Maar alle arrestatiebevelen zijn uitgevoerd. De federale recherche heeft meer verdachten in het vizier, maar onderzoekt nog wat precies hun rol was in het complot, voordat ze besluit of ze hen ook wil arresteren.’

Is er al meer duidelijk over hoe concreet de dreiging van deze groep was?

‘De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser sprak gisteravond van een zeer ernstige dreiging; de groep zou acties zeer precies gepland hebben. Haar collega in de deelstaat Noordrijn-Westfalen was verbaasd over hoe concreet de plannen van de verdachten waren. De Reichsbürgerbeweging heeft volgens Faeser nu 23 duizend leden, tweeduizend meer dan een jaar geleden. Een op de tien zou gewelddadig zijn.

‘Sommige commentatoren doen een beetje lacherig over de onrust, omdat de autoriteiten zouden doen alsof er een staatsgreep op handen was. Maar niemand hier denkt dat ze dat gelukt zou zijn. De angst is dat de verdachten zich serieus voorbereidden op een aanval op het parlement. Er waren meerdere voormalige officieren van elite-eenheden van het leger betrokken bij het plan, dus daar moet je niet lacherig over doen.’

Is er nog verbazing in Duitsland over de deelname van voormalige officieren aan zo’n samenzwering?

‘Sympathie voor extreem-rechts is al decennialang een plaag binnen de Duitse politie en legeronderdelen. Uit een intern onderzoek bleek onlangs dat dit in verschillende deelstaten speelt. In het oosten van Duitsland zag je dat al bij de moorden van de Nationaalsocialistische Ondergrondse (NSU) aan het begin van deze eeuw. De NSU vermoordde tien mensen, voornamelijk Turkse Duitsers. Verschillende veiligheidsdiensten van deelstaten zaten via geheim agenten vlak bij de daders, maar grepen niet in.

‘Daarna zijn er dertien overheidscommissies in het leven geroepen die orde op zaken moesten stellen, maar in de afgelopen jaren zijn er meer incidenten geweest. Zo werd een speciale politie-eenheid in Frankfurt vorig jaar opgedoekt, omdat er in haar kazerne allerlei extreem-rechtse parafernalia bleken te hangen, en moest de voorzitter van de binnenlandse veiligheidsdienst aftreden, omdat hij rechts-extremistisch geweld vergoeilijkte.

‘De huidige regering lijkt er nu echt werk van te maken, in maart kwam zij al met een tienstappenplan om rechts-extremisme, onder andere binnen de veiligheidsdiensten, ‘met preventie en hardheid’ tegen te gaan. Daar kwam onder andere dat interne onderzoek uit, waaruit bleek dat honderden werknemers van de politie, het leger en de inlichtingendiensten banden hebben met extreem-rechts of de Reichsbürgerbeweging. In het leger waren het er 83, maar dat lijkt een onderschatting. De definitie van extremisme is daarom aangepast.

‘Faeser wil het nu mogelijk maken om die extremistische ambtenaren zonder tussenkomst van een rechter te ontslaan. Gisteren kondigde ze ook aan dat ze de Duitse wapenwetten wil aanscherpen, maar het is niet helemaal duidelijk hoe. Die wetten zijn in 2020 al aangescherpt als reactie op de opkomst van extreem-rechts.’