De Duitse politiek vernederlandst: tijd van de ‘Volksparteien’ is voorbij

Op verkiezingsaffiches in Frankfurt: Annalena Baerbock van de Grünen en Christian Lindner van de liberale FDP flankeren verkiezingswinnaar Olaf Scholz van de SPD. Beeld Getty Images

De winnaar van de Duitse verkiezingen heet Olaf Scholz. De voorsprong van zijn SPD op de CDU/CSU is klein, maar niettemin duidelijk: 25,7 procent van de stemmen voor de sociaal-democratie, het resultaat van een miraculeuze wederopstanding, tegenover 24,1 procent voor de christen-democraten van Armin Laschet, na het grootste verlies in de partijgeschiedenis.

Toch maakten beide partijleiders zondagavond aanspraak op het initiatief bij de formatie en de positie van bondskanselier. Dat brengt Duitsland in een unieke situatie waarin de macht samengebald is bij de nummers drie en vier, de Grünen en de liberale FDP. Zij zullen hoogstwaarschijnlijk sowieso regeren, met de SPD in een zogenaamde ‘stoplicht-coalitie’, of met de CDU in de Jamaica-variant. Op papier is ook een nieuwe grote coalitie van SPD en CDU mogelijk, maar dat wil niemand. De betrokken partijen niet, maar vooral het electoraat niet.

Scheiding

Zondagavond sijpelde naarbuiten dat de Grünen en de FDP eerst met elkaar zullen praten alvorens ze in gesprek gaan met de SPD en CDU. Dat is toch een beetje alsof de kinderen na de scheiding van hun ouders besluiten de koppen bij elkaar te steken om samen te bedenken bij wie ze de komende vier jaar liever willen wonen.

De Groenen haalden onder leiding van Annalena Baerbock hun beste verkiezingsuitslag ooit, met 14,8 procent van de stemmen. De FDP van Christian Lindner won slechts één procent ten opzichte van 2017, maar blijft voor het eerst bij twee achtereenvolgende verkiezingen boven de 10 procent.

De gesprekken zullen lang duren, zo voorspellen de betrokkenen zelf, omdat hun karakters zo verschillend zijn. Niemand rekent nog dit jaar op een nieuw Duits kabinet, onder wiens leiding dan ook.

Klimaatpolitiek

De Groenen bouwden hun verkiezingsprogramma op een urgente klimaatpolitiek. Verder willen ze lastenverlichting voor de kleine- en middeninkomens, forse overheidsinvesteringen en vermogensbelasting voor superrijken.

Dat programma sluit op hoofdpunten goed aan bij dat van de SPD. Aan de andere kant hebben de Grünen in de deelstaat Baden-Württemberg goede ervaringen met samenwerking met de CDU. Een positie als het linkse lid van een midden-rechtse coalitie kan aantrekkelijk zijn, omdat ze in de onderhandelingen dan hoge eisen kunnen stellen.

Voor de FDP is belastingverhoging een rode lap, net als vermogensbelasting. De partij wil het vestigingsklimaat voor bedrijven verbeteren en zet bij klimaatbeleid vol in op technologische innovatie, met de belofte dat burgers daardoor niet hoeven af te zien van autoritten en vliegreizen.

De liberalen hebben meer aanknopingspunten met de CDU, bovendien kennen Lindner en Laschet elkaar uit Noordrijn-Westfalen, waar FDP en CDU samen regeren. Ook schijnen ze ‘op menselijk niveau’ prima met elkaar overweg te kunnen.

De keerzijde hier is dat Lindner vier jaar geleden in een laat stadium uit de onderhandelingen met de CDU en de Grünen stapte. Dat leverde hem een jaar lang hoon op en bracht zijn partij in de peilingen weer vervaarlijk dicht bij de kiesdrempel van 5 procent.

Lindner wil nu koste wat kost regeren. Dat is aantrekkelijker in een coalitie van winnaars, dus met de SPD en de Groenen. Bovendien geldt voor de FDP in zo’n midden-linkse stoplicht-coalitie wat voor de Groenen geldt in de onderhandelingen over Jamaica: ze kunnen hard to get spelen.

Toekomst

De afgelopen weken werd duidelijk dat veel zaken de Grünen en de FDP bindt. Beide partijen staan voor het Duitsland van de toekomst en hebben zich in hun campagnes luidkeels opgewonden over de stilstand in het land. De Groenen legden daarbij nadruk op het klimaat en de noodzaak van een duidelijke lijn in de buitenlandse politiek; de FDP op de gebrekkige digitalisering en de broodnodige ontslakking van de bureaucratie.

Onder de 2,8 miljoen Duitsers die zondag voor het eerst mochten stemmen werd de FDP met 23 procent de grootste partij en de Groenen met 22 procent de nummer twee. Zoals Marco Buschmann, het brein van de liberalen, maandagmorgen twitterde: ‘De jonge kiezer heeft de Groenen en de FDP de opdracht gegeven Duitsland tot een modern land te maken.’ In Nederland weten de grotere partijen uit ervaring wat het voor de formatiegesprekken betekent als twee kleineren besluiten ‘elkaar vast te houden.’

Volkspartijen

De tijd van de grote partijen, Volksparteien zoals ze in Duitsland zeggen, is voorbij. Dat is misschien wel de belangrijkste conclusie van deze verkiezingsuitslag. Een belangrijk gevolg daarvan is de eerste coalitie van drie partijen, maar waarschijnlijk ook dat Merkel de laatste Kanselier is geweest die ongestoord zestien jaar kon regeren.

Dat het bij drie of vier opeenvolgende verkiezingen lukt om drie partijen te laten warmlopen voor dezelfde kandidaat lijkt onwaarschijnlijk, zoals bekende politicoloog in ruste Herfried Münkler dit weekend voorspelde in de Süddeutsche Zeitung.

Sowieso zal de Kanselier in een coalitie van drie partijen een minder sterk een stempel kunnen drukken en daardoor ook een minder sterk mandaat hebben in Europa. Het einde van de Duitse Kanzlerdemokratie, een constante sinds 1949, is waarschijnlijk aanstaande. Dat betekent dat het Duitse politieke landschap meer op dat in de omliggende Europese landen gaat lijken, met wisselende, instabiele coalities. In buitenlandse media wordt dezer dagen veel gesproken de vernederlandsing van de Duitse politiek.

Kanzlerwahlverein

Bij de CDU leken deze politieke aardverschuivingen zondagavond nog niet helemaal door te dringen, of misschien probeerden Laschet en andere partijprominenten ze tot nader order te verdringen. In elk geval stelde Laschet zich op alsof zijn partij zoals vanouds meer dan 30 procent van de stemmen had gehaald, als leider van de Kanzlerwahlverein, zoals de CDU vroeger gekscherend werd genoemd: een vereniging die elke vier jaar vanzelfsprekend een Kanselier uit zijn eigen gelederen kiest.

Wie vertelt de keizer dat hij naakt is? Michael Kretschmer, de minister-president van de deelstaat Saksen, was maandagochtend de eerste die Laschet in zijn gezicht vertelde dat hij op deze manier beter niet kan gaan regeren. Die ontnuchterende boodschap komt voort uit de situatie waarin Kretschmer zich bevindt. In zijn deelstaat werd de racidaal-rechtse AfD met een kwart van de stemmen de grootste partij. De CDU, vroeger oppermachtig in Saksen, werd weggevaagd naar de derde plaats, nog achter de SPD.

De voorlopige uitslag en mogelijke coalities Beeld Willum Morch