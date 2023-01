De Duitse defensieminister Christine Lambrecht had Instagram beter even kunnen mijden

De Duitse defensieminister Christine Lambrecht zat al in een lastig parket vóór ze op Instagram meldde dat de Oekraïne-oorlog haar zoveel interessante ervaringen bezorgt.

Er worden sinds Nieuwjaarsnacht nare dingen over haar gezegd, maar ze is gewoon iemand van deze tijd. Zoals zoveel anderen doet ze verslag van haar leven op sociale media. Het is een publiek geheim dat mensen in foto’s, filmpjes, teksten en collages waarmee ze belevenissen etaleren op bijvoorbeeld Instagram, de nadruk niet leggen op vervelende dingen.

Digitale etalages zijn er niet voor narigheid, daarin presenteren mensen wat ze meemaken zo mooi, leuk en interessant mogelijk. Je hebt vakantiegangers die gebukt gaan onder relationele spanningen en voedselvergiftigingen, maar er toch in slagen elke dag romantische strandfoto’s te posten. Je hebt hulpverleners in aardbevingsgebieden die op sociale media vertellen dat ze veel leren over de lokale cultuur en nieuwe uitdagingen aangaan.

Als Christine Lambrecht niet de Duitse minister van Defensie was geweest, had ze geen verwijten gekregen dat ze in haar digitale etalage blijk gaf van een adembenemende toondoofheid. Vlak voor het nieuwe jaar begon, besloot deze minister, geenszins dronken, op straat in Berlijn nog een Instagram-filmpje te maken. Terwijl achter haar al veel vuurwerk werd afgestoken, vertelde ze keurig in de plooi dat 2022 een bijzonder jaar voor haar was met veel uitdagingen vanwege ‘een oorlog die in het midden van Europa woedt’. Daarna vertelde ze waarmee die oorlog voor haar is verbonden: ‘heel veel bijzondere indrukken die ik kon opdoen’, ‘heel veel ontmoetingen met interessante en geweldige mensen, daarvoor een hartelijk dank’.

Noem het een typische vorm van expressie op sociale media: mensen gaan niet in op de toestand in de wereld, ze bespreken wat ze zelf meemaken en wat het hen brengt. Onder de reacties op het filmpje waren geen dankbetuigingen. In de eerste kranten van het nieuwe jaar was ‘ongepast’ een van de mildere kwalificatie. Oppositiepolitici riepen om haar aftreden.

Een interessante constatering te midden van alle verontwaardiging was dat Lambrecht met haar Instagrampost bij uitstek ervan blijk gaf afkomstig te zijn uit het westelijke deel van de twee Duitslanden die tot 1990 bestonden. Ze werd in 1965 geboren in Mannheim. Ze genoot haar vorming in de Bondsrepubliek van de jaren zeventig en tachtig. Er was welvaart, er was vrijheid, er was geen Stasi. Wie nooit dictatuur en repressie heeft ondervonden, kan moeite hebben zich er een idee van te vormen.

Wie meent dat Lambrecht uitzonderlijk is, moet de opgeruimde toon van Wopke Hoekstra inzake Oekraïne vergelijken met het existentiële discours van zijn Baltische collega’s – het is ‘probleem oplossen’ versus ‘overleven’.

Lambrecht was in haar gymnasiumtijd al actief in de SPD, kwam op haar 33ste in de Bondsdag en gold in het laatste kabinet Merkel als een competente minister van Familiezaken. Twee maanden voor de Russische invasie vroeg de nieuwe kanselier Olaf Scholz haar voor Defensie. Nog voor de invasie kreeg ze al verwijten dat ze onvoldoende doorhad wélk ministerie ze nu leidde. Toen Oekraïne wapens vroeg, verklaarde ze zich bereid vijfduizend helmen te leveren.

Op 27 februari 2022, drie dagen na de invasie, sprak Scholz van een Zeitenwende, een ommekeer, ook, of vooral, op defensiegebied. Aan zijn defensieminister die o zo lastige taak aan die Zeitenwende gestalte geven. Na een historisch moeilijk jaar had Lambrecht op Instagram kunnen constateren dat haar land, en niet als enige, gedoemd was te weinig en te laat te handelen, omdat een olietanker nu eenmaal niet makkelijk keert. Maar het mijden van Instagram was in haar positie waarschijnlijk nog beter geweest. Defensie-expert Ulrike Frank, land-, sekse- en generatiegenoot, zei het zo: ‘Sorry Christine, dit (filmpje) is rampzalig.’