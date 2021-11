De drie coronatrends van nu: Limburg is de nieuwe brandhaard, veel ouderen testen positief en de uitbraak in de bijbelgordel nadert zijn piek

Een verpleegkundige bij een coronapatiënt in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Beeld Sem van der Waal / ANP

Limburg is weer een brandhaard

Limburg is, net als in de eerste golf in maart 2020, een coronabrandhaard. De provincie kent de hoogste besmettingscijfers van heel Nederland. In het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen is het aantal coronapatiënten volgens directeur bestuursvoorzitter David Jongen vergelijkbaar met dat rond Kerst 2020. Afgelopen week kondigden ziekenhuizen in onder andere Weert , Venlo en Venray al tijdelijke opnamestops aan. In twee weken tijd zijn zeker 150 Limburgers opgenomen in het ziekenhuis, ook relatief gezien een hoog aantal. Met 631 gemelde besmettingen per 100 duizend inwoners stak Limburg de afgelopen week flink uit boven het toch al hoge landelijk gemiddelde van 420. Maandag liepen de landelijke besmettingscijfers op naar gemiddeld ruim 10 duizend meldingen per dag, een toename van 40 procent op weekbasis. De oplopende cijfers in Limburg zijn, anders dan in de bijbelgordel, niet te verklaren door een geringe vaccinatiebereidheid. De vaccinatiegraad is er niet beduidend lager dan de rest van Nederland. Alleen Vaals is het percentage gevaccineerden duidelijk lager, maar dat komt doordat veel inwoners over de grens hun prik hebben gehaald. Dat de situatie in Limburg nu toch weer zo verslechtert, ligt mogelijk aan het feit dat in deze provincie relatief veel ouderen wonen. Met name bij 60-plussers – zowel gevaccineerd als ongevaccineerd – neemt het aantal positieve testen de laatste weken snel toe.

Meer zeventigers positief getest dan in de winter

In de huidige herfstgolf neemt vooral bij ouderen het aantal besmettingen toe. Zo’n duizend thuiswonende 70-plussers krijgen momenteel dagelijks een positieve testuitslag te horen, hoger dan ooit tevoren. Een eerlijke vergelijking met de afgelopen winter is niet mogelijk, omdat het tegenwoordig makkelijker is om een test af te nemen. Maar de snel oplopende aantallen in de groep ouderen laten wel zien dat het virus op grote schaal rondgaat. In combinatie met de lichte afname van de effectiviteit van vaccinaties bij 70-plussers, veroorzaken het hoge aantal besmettingen ook een hogere instroom van ouderen in het ziekenhuis. Gemiddeld worden nu bijna 200 coronapatiënten per dag nieuw opgenomen. Van deze patiënten is ruim 52 procent 70 jaar of ouder. De alleroudsten komen in Nederland niet vaak op de intensive care terecht, daar zijn de meeste nieuw opgenomen patiënten tussen de 60 en de 75 jaar.

Ook in de verpleeghuizen neemt het aantal uitbraken weer toe. Ruim 20 procent van de verpleeghuislocaties in Nederland had de afgelopen vier weken te maken met een corona-uitbraak. In Limburg is in een derde van de verpleeghuizen de afgelopen maand een positieve test gemeld.

Kleine kentering in ziekenhuiscijfers in de bijbelgordel

De uitbraak van het virus in de bijbelgordel lijkt een plafond te hebben bereikt. In de bijbelgordel zijn, anders dan in de rest van Nederland, de afgelopen week minder nieuwe coronapatiënten opgenomen dan de week daarvoor. Het aantal ernstig zieken is in de 31 gemeenten waar de SGP minimaal 10 procent van de stemmen kreeg nog wel ruim het dubbele van het landelijk gemiddelde. Rond 10 oktober begon het aantal ziekenhuisopnamen in onder andere Staphorst, Urk en Zwartewaterland sterk toe te nemen. In de rest van Nederland duurde het toen nog een week of twee voordat het echt drukker werd in de ziekenhuizen. Voor heel Nederland loopt het aantal ziekenhuisopnamen nog altijd verder op. Op maandag lagen er 1.573 coronapatiënten in het ziekenhuis, ruim drie keer zoveel als een maand geleden.

Hoewel in de bijbelgordel de piek van het aantal ziekenhuisopnamen voorbij lijkt te zijn, is het aantal gemelde besmettingen in deze christelijke gemeenten nog wel aan het toenemen. De groei van 20 procent is wel wat minder snel dan in de rest van Nederland. Het lijkt erop dat juist meer inwoners zich zijn hebben laten testen. In de veiligheidsregio IJsselland, waar Staphorst en Zwartewaterland liggen, nam het percentage positieve testen de afgelopen week af van ruim 17 naar 14,7 procent. Na anderhalve maand stijging daalt ook het landelijke percentage positieve testen de afgelopen dagen een heel klein beetje, van 17,5 naar 17,2 procent. Het is een lichtpuntje dat mogelijk een eerste teken is van stabilisatie van de huidige corona-uitbraak.