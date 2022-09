De doorbraak van een nieuwe Nederlandse ronderenner: Thymen Arensman wint koninginnerit in de Vuelta

Thymen Arensman komt over de finish in de Sierra Nevada. Beeld BELGA

Omdat hij de koninginnerit van de Ronde van Spanje won, de benaming voor de zwaarste etappe van een ronde, met veel klimwerk, kan gesproken worden van een definitieve doorbraak van Arensman. Als grote ronderenner wel te verstaan, iemand die het in zich heeft de drie weken durende Vuelta, Giro of Tour te winnen. Een specialisme waarvoor weinig renners veelzijdig genoeg zijn én in het bezit zijn van de juiste fysieke kenmerken.

Om hoog in het klassement te eindigen moet een ronderenner, zo zei Arensman in gesprek met de Volkskrant kort voordat hij begon aan de Vuelta in Utrecht, hard kunnen rijden, behoorlijk kunnen klimmen en een goede tijdrit in de benen hebben. Daarmee noemde hij zijn eigen kwaliteiten. ‘Ja, als je die bij elkaar optelt, dan rolt er vanzelf uit dat je voor een klassement kunt gaan.’

De laatste jaren is in alle drie de grote ronden het accent wat minder op een goede tijdrit komen te liggen en nog meer op het klimmen. Iets waar de 1 meter 92 lange Arensman niet per se het juiste postuur voor heeft. Zeker als het waait op een klim is de man uit het Gelderse Deil in het nadeel. Daar staat een gewicht van 68 kilo tegenover, slechts 8 kilogram meer dan 1,75 meter lange Tourwinnaar Jonas Vingegaard.

Dat Arensman de belangrijkste etappe van een grote ronde wint, eentje waarin 4.000 hoogtemeters overwonnen moesten worden, betekent dat hij zich in het klimwerk met de wereldtop kan meten. En hij voelde zich niet eens optimaal, vertelde hij na afloop. ‘Maar kennelijk voelden de anderen hun benen nog meer.’

Hij achterhaalde op 7 kilometer van het einde de pure klimmer Marc Soler – ‘zo’n sterke renner’ –, overvleugelde de Spanjaard en kwam solo, met het schuddende hoofd in de handen vol ongeloof als eerste over de streep op de top van de Alto de la Hoya in de Sierra Nevada.

Het was zijn tweede profzege. Zijn eerste kwam precies een maand geleden toen hij de klimtijdrit won in de Ronde van Polen. De overeenkomst in de beide zeges is dat hij ze boekte als kopman. Dat is de leidende renner van een ploeg, die niet alleen voor etappeoverwinningen gaat, maar vooral voor minstens een plek in de top-10 van het eindklassement.

Een ontdekkingsreis, noemde Arensman zijn eerste grote ronde als kopman. Hij staat daarin nu achtste, maar daar blijft het de komende, laatste, week niet bij, is de overtuiging zijn ploeg. Zijn doorbraak heeft hem immers zoveel zelfvertrouwen gegeven, redeneert de ploegleiding, dat hij alleen nog maar kan klimmen op de ranglijst.