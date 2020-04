De dood sluipt rond in dit Vlaamse verzorgingstehuis: driekwart van de bewoners is ziek

Bijna de helft van alle sterfte door corona in België vindt plaats in woonzorgcentra. Zo is in verzorgingstehuis De Mey in het Vlaamse Wachtebeke driekwart van alle bewoners ziek. Maar de burgemeester houdt hoop: ‘We moeten door en we blijven sterk.’

Ze vreesden al langer dat het corona­virus was binnengeslopen, want in verzorgingstehuis De Mey in Wachtebeke in Vlaanderen waren de afgelopen ­weken veel meer bewoners overleden dan normaal. Toen er eindelijk werd getest, was het schrikken: liefst 77 procent van alle bewoners en het personeel bleek besmet.

‘Het geeft in elk geval duidelijkheid’, verzucht Rudy Van Cronenburg, burgemeester van Wachtebeke en de afgelopen weken intensief betrokken bij de dagelijkse gang van zaken van het woonzorgcentrum. ‘Het was eerst dweilen met de kraan open, maar nu hebben we het pand opgedeeld in twee afdelingen: één vleugel voor mensen die niet zijn besmet, en de rest voor alle anderen.’

De Mey is uitzonderlijk zwaar getroffen, maar ook in de rest van de Belgische verzorgingshuizen heeft het virus hard toegeslagen. De afgelopen dagen hebben de autoriteiten er bijna 11 duizend tests afgenomen. Daaruit bleek dat 20 procent van de bewoners en 14 procent van de medewerkers is besmet. Nog meer cijfers: in totaal zijn er in het land 4.440 mensen aan de ziekte bezweken, van wie 46 procent in een woonzorgcentrum.

Op slot: zwaaien voor de ramen

In het begin dacht iedereen nog dat het voldoende zou zijn als de tehuizen gewoon op slot gingen. Dat gebeurde op 11 maart: alleen medewerkers mochten erin en eruit. Geliefden stonden voor het raam te zwaaien, in de illusie dat ­vader en moeder of opa en oma veilig waren. Vier weken later bleek dat een grote misvatting. Terwijl er vol was ingezet op de capaciteit van de Belgische ziekenhuizen, dacht niemand eraan dat ze in de woon-zorgcentra ook materiaal en training nodig hadden.

Paul Cappelier, voorzitter van de Belgische Federatie van Zorgkundigen, waarschuwde twee weken geleden al voor drama’s. ‘Het personeel in de tehuizen is hier niet voor opgeleid’, zegt hij over de telefoon. ‘Zij zijn zeer kundig en toegewijd, maar hebben geen medische kennis of expertise. En ondertussen zijn sommige tehuizen een soort miniklinieken geworden, waar zij zelfs zuurstof aan bewoners moet toedienen.’

Mondkapjes mee naar huis

Het is zwaar voor het personeel, dat ook in goede tijden alle zeilen moet bijzetten om de nodige zorg te bieden. Cappelier hoorde verhalen van mensen die ’s avonds hun mondkapje in hun jaszak stopten en de volgende dag weer gebruikten. Anderen deden twee paar handschoenen aan, of twee mondkapjes op, wat de risico’s alleen maar vergroot. ‘Op deze manier vallen er honderden doden, die te vermijden zijn.’

De afgelopen dagen is er hard op tafel geslagen, en is de politiek overeind geveerd. Zo richtte de Vlaamse minister van Welzijn, Wouter Beke, vorige week een taskforce op en beloofde hij zijn uiterste best te doen om het personeel van de nodige materialen te voorzien. Daarnaast werden er tests verdeeld: eerst de 11.000 die de afgelopen dagen zijn afgenomen, en de komende weken nog veel meer.

En dus heeft burgemeester Van Cronenburg goede hoop. ‘Slechts een aantal van de bewoners en het personeel dat bij ons besmet is, voelt zich daadwerkelijk ziek. En de hele gemeente is betrokken: elke vrijdag staan er weer mensen bij het tehuis You never walk alone te zingen.’ Hij is even stil. ‘We moeten door’, klinkt het zachtjes, ‘en we blijven sterk. Ook al is het op dit moment vreselijk zwaar.’

Personeel mist kennis

Maar nog zijn mensen niet wakker, foetert Cappelier. ‘De afgelopen dagen heb ik rondgebeld, en de experts die artsen en verpleegkundigen in de ziekenhuizen hebben opgeleid om beter te kunnen omgaan met infectieziekten, genoten allemaal van een verlengd paasweekeinde. Dat is toch ongelofelijk, als je weet dat er in de woonzorgcentra mensen sterven omdat het personeel daar nog niet is bijgespijkerd?’

Toch heeft burgemeester Van Cronenburg goede hoop. ‘Slechts een aantal van de bewoners en het personeel dat bij ons besmet is, voelt zich daadwerkelijk ziek. En de hele gemeente is betrokken: elke vrijdag staan er weer mensen bij het tehuis ‘You never walk alone’ te zingen.’ Hij is even stil. ‘We moeten door’, klinkt het zachtjes, ‘en we blijven sterk. Ook al is het op dit moment vreselijk zwaar.’