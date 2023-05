De dode vrouw in de rode koffer heeft recht op haar naam: internationale cold case-campagne van start

Digitale reconstructie van de vrouw die in 2005 werd gevonden in een rode koffer in de Thorbeckesingel in Schiedam. Uit isotopenonderzoek is vast komen te staan dat het slachtoffer haar jeugd heeft doorgebracht in Noordelijk Scandinavië, Polen of Rusland. Beeld Interpol/Opsporing Verzocht

In vrijwel alle zaken staat vast dat de vrouwen door geweld om het leven zijn gekomen. Dat het niet is gelukt hun identiteit te achterhalen, komt deels doordat de meeste vrouwen vermoedelijk van buitenlandse afkomst zijn. Mogelijk zijn ze in sommige gevallen bewust in een ander land achtergelaten, om politieonderzoek te frustreren.

Het idee voor deze campagne ontstond vorig jaar, toen de Nederlandse politie dankzij Franse tips een zaak kon oplossen van een tot dan toe onbekende vrouw die in 2019 dood was gevonden in het Zeeuwse Westdorpe. ‘Omdat die samenwerking zo succesvol was, zette dat ons aan het denken over de andere ongeïdentificeerde vrouwen in cold case-zaken’, vertelt Izanne de Wit, landelijk coördinator Vermiste Personen bij de politie.

‘Het is zo triest als overledenen nooit worden geïdentificeerd, terwijl er toch ergens ter wereld iemand zijn kind kwijt moet zijn. Toen hebben we bedacht dat we een bredere publiekscampagne wilden voeren, waarbij je samenwerkt met meerdere landen.’

Negen Nederlandse zaken

Cold case-teams uit Nederland droegen negen zaken aan, de andere ongeïdentificeerde vrouwen zijn gevonden in Duitsland en België. Interpol verspreidt nu internationaal de belangrijkste kenmerken uit deze zaken, waaronder digitale reconstructies van gezichten, gevonden kledingstukken en juwelen en de mogelijke herkomstgebieden van de overledenen.

In eerste instantie is het doel om de slachtoffers een naam te geven en nabestaanden in te kunnen lichten. ‘Maar zodra je een naam hebt, krijgt het politieonderzoek ook weer een enorme boost’, zegt De Wit.

De koffer waarin het lichaam is aangetroffen. Beeld Interpol/Opsporing Verzocht

Dat het nu gaat om zaken van 22 vrouwen is volgens de politiecoördinator ‘omdat je ergens moet beginnen’. ‘Waarmee we niet willen zeggen dat de overlijdens van deze groep erger zijn dan andere ongeïdentificeerde slachtoffers, onder wie ook kinderen en baby’s.’

Opmerkelijk is dat de campagne begint in een periode waarin er groeiende aandacht is voor femicide, vrouwenmoord door een partner of familielid. Die timing is deels toeval, zegt De Wit. ‘Maar ook weer niet helemaal, want het is een rode draad in ons werk dat veel dood aangetroffen vrouwen die in eerste instantie niet worden geïdentificeerd, later om het leven blijken te zijn gebracht door iemand uit hun eerste familiekring, meestal hun partner.’ Dat gold ook voor de vrouw in Westdorpe, een Française die werd vermoord door haar echtgenoot.

Het Heulmeisje uit 1976

De zaken waar Interpol nu aandacht voor vraagt, gaan in sommige gevallen terug tot de jaren zeventig. Een daarvan is het zogenoemde Heulmeisje, die vermoedelijk nog minderjarig was toen zij in 1976 dood werd aangetroffen in de bossen bij Maarsbergen.

In oude zaken werpen verbeterde technologieën soms nieuw licht op het onderzoek. Zo is er op het gebied van dna-vergelijking steeds meer mogelijk. Interpol roept familieleden van vermiste personen dan ook op zich te registreren in de dna-databank I-Familia, waarmee verwanten internationaal kunnen worden gematcht met ongeïdentificeerde doden.

In een deel van de zaken heeft ook al onderzoek plaatsgehad op basis van isotopen - varianten van atomen. Isotopen worden via drinkwater en voeding in het lichaam opgenomen en ‘ingebouwd’. ‘Omdat sommige isotopen specifiek zijn voor een bepaald geografisch gebied, kun je door weefsel of bot te onderzoeken soms achterhalen waar iemand heeft geleefd’, vertelt Brenda Stegeman, dna-verwantschapsexpert bij de nationale politie.

‘Je kunt bijvoorbeeld een kies in plakjes snijden en op isotopen onderzoeken.’ Tanden en botten geven informatie over waar iemand is opgegroeid, de isotopenratio in ribben kan prijsgeven waar iemand de afgelopen jaren heeft geleefd en onderzoek van het haar vertelt waar een persoon de laatste maanden van zijn leven doorbracht.

Dit soort onderzoek is enorm duur, zegt Stegeman, daarom wordt het pas ingezet als andere mogelijkheden zijn uitgeput. ‘Het is een laatste strohalm, die enige richting geeft waar je moet zoeken.’