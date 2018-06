De dividendbelasting: wellustig wrijven in de vlek

GESPREK VAN DE DAG

‘Onafhankelijk onderzoek’

Jesse Klaver, Lodewijk Asscher en Lilian Marijnissen (SP) Foto MARTIJN BEEKMAN

Terwijl de linkse oppositie weer veel plezier beleefde aan de dividendbelasting, vlogen PVV en Denk elkaar weer eens ouderwets in de haren.

Het kabinet zal eraan moeten wennen: zolang de afschaffing van de dividendbelasting boven de markt hangt, grijpt de oppositie elke gelegenheid aan om te wrijven in de vlek. Vandaag doet onderzoeksplatform Follow the Money z’n naam eer aan met een onderzoek naar zo’n beetje het enige wetenschappelijke stuk van de afgelopen jaren waarin die afschaffing werd bepleit. Wat blijkt: dat onderzoek werd gefinancierd door Shell. Inderdaad: dat is een van de grote profiteurs als de dividendbelasting daadwerkelijk verdwijnt.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver weet genoeg: ‘Dit gaat over de democratie. Wie is de baas in Nederland? En welke informatie krijgt de Tweede Kamer over een maatregel die ons allemaal jaarlijks 1,4 miljard kost? Wij willen de waarheid boven tafel.’ Hij bepleit een onafhankelijk onderzoek van de Rekenkamer naar de gang van zaken.

SP-aanvoerder Lilian Marijnissen en PvdA-leider Lodewijk Asscher zijn nauwelijks milder: ‘Lobby boven landsbelang mag niet worden beloond.’

De luxe, gebonden uitgave van het regeerakkoord Rutte III cadeau gekregen. Handig pic.twitter.com/nq9mnFU7vX Lodewijk Asscher

Of al die opwinding ook politieke gevolgen krijgt, is intussen hoogst onzeker. Want Klaver en Asscher zien één detail over het hoofd: de coalitiepartijen hebben nou juist geen moment met wetenschappelijk onderzoek geschermd om hun beslissing te verdedigen. Dat was het hele punt. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff gaf toe dat afschaffing ‘een gok’ was, CDA-leider Buma sprak van een ‘inschatting’ en premier Rutte ‘voelde in al zijn vezels’ dat het een goed besluit is.

Juist het niet-aanvoeren van onderbouwing voor de juistheid van het besluit, was tot nu toe voor de oppositie de grote steen des aanstoots. Rutte zou nu pas echt een probleem hebben als hij destijds in de Kamer met het gewraakte onderzoek had staan zwaaien.Ofwel hij kende het niet, ofwel hij had ook in het najaar allang in de gaten dat het niet verstandig was om daar de verdediging aan op te hangen.

Voorspelling van de dag: ook dit brandje zal de coalitie wel weer weten te blussen. De afschaffing blijft ook na deze week op tafel. Elders op het Binnenhof zoekt de oppositie intussen naarstig verder naar nieuwe projectielen om het vuur zo snel mogelijk weer aan te steken.

De vernietigende greep van het grote geld op onze samenleving.

De rechtvaardigheid, de waarheid, de democratie en dus ook de onafhankelijke wetenschap sneuvelen als multinationals behaagd moeten worden. #Shell #dividendbelasting https://t.co/uH9tWhwgfD Lilian Marijnissen

KANSLOOS

Uitzetting Antillianen

Wat de PVV-Kamerleden Fritsma en De Graaf al wisten, werd vandaag bevestigd in een uitermate geprikkeld Kamerdebat: hun initiatiefwetsvoorstel om criminele Antillianen terug te sturen naar hun eiland van herkomst, gaat roemloos tenonder. Op het linkerdeel van de Kamer hadden ze al niet gerekend, maar ook het rechterdeel haakt af. Het plan is 'onuitvoerbaar' en 'onhaalbaar', oordelen CDA en VVD, waarmee elk uitzicht op een meerderheid verloren is.

Het debat bood het Denk-Kamerlid Öztürk wel de gelegenheid om zijn aversie van de PVV uiteen te zetten. Hij nam foto's mee van PVV-politici die de afgelopen jaren om uiteenlopende redenen in opspraak kwamen: 'Ik zou zeggen, begin met het uitzetten van de criminele PVV'ers.' Daartoe zou een speciaal eiland kunnen worden aangewezen, bepleitte hij. 'Een eiland vol inteelt, waar het klimaat ijskoud is.'

Een verzoek van Kamervoorzitter Khadija Arib om niet te veel op de man te spelen had geen effect, waarop het CDA-Kamerlid Van Toorenburg haar vertrek uit de zaal aankondigde: 'Ik heb interessante inbrengen gehoord van verschillende leden, maar ik denk dat ik nu iets beters te doen heb.'

Öztürk zag daarin dan weer bewijs 'hoe ver het CDA richting PVV is geschoven'.

#OPMERKELIJK - @MvanToorenburg van @cdavandaag heeft moeite om het te hebben over #criminele #PVV Kamerleden en loopt weg uit een #debat. Maar vindt het blijkbaar wel prima om het te hebben over uitzetting van criminele #Antilliaanse #Nederlanders. pic.twitter.com/dCkJjiWANU DENK

Het debat gaat binnenkort verder, met of zonder Van Toorenburg.

EN DAN DIT NOG

Gaswinning sneller omlaag?

Bij alle zorgen voor de bewoners van het gaswinningsgebied was er vandaag ook weer een lichtpuntje: minister Wiebes van Economische Zaken denkt dat de gaswinning mogelijk al in 2020 onder de 12 miljard kubieke meter kan dalen. Dan moet wel alles meezitten.

Met Pechtold op de kunstroute

In navolging van Thierry Baudet ('Schamen wij ons voor onze identiteit ofzo?') trok dat andere lid van de kunstcommissie van de Tweede Kamer, Alexander Pechtold, met verslaggever Ariejan Korteweg langs de kunstwerken op en rond het Binnenhof. De twee gezworen politieke tegenstanders zijn het verrassend vaak met elkaar eens.'Een rommeltje. Die hond verdient dat hele platform.'

Cartoon van de dag: Collignon

Foto de Volkskrant

