De digitale meldplicht voor voetbalhooligans: succesvol getest, maar nooit gebruikt

Een digitale meldplicht voor voetbalhooligans is ondanks een succesvolle proef nooit ingezet. Dat blijkt uit onderzoek van BNR Nieuwsradio . Politievakbond ACP is verbaasd. ‘Er moet zo snel mogelijk worden uitgezocht hoe dit kan’.

Voetbal supporters van Feyenoord. Beeld Jiri Buller



Een pilot met de digitale meldplicht, een app, begon in 2015 met hooligans van RKC en NEC, die vrijwillig deelnamen in ruil voor strafvermindering. Met de app moesten hooligans bewijzen dat ze hun stadionverbod niet overtraden, door hun locatie door te geven aan de politie. Voor, tijdens en na wedstrijden van hun club hoorden de deelnemers een vervelend geluid op hun telefoon. Dat alarm stopte pas als ze zich hadden gemeld door hun vingerafdruk te laten scannen.

De app kwam er als gevolg van de aangescherpte voetbalwet, een vervolg op de oorspronkelijke voetbalwet uit 2010, die in de praktijk weinig effect bleek te hebben. De KNVB noemde de digitale meldplicht destijds ‘een essentieel instrument om notoire relschoppers te weren’.

Politiebond

Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP is verbaasd dat met de digitale meldplicht tot nog toe niets is gedaan: ‘De app werd destijds als een soort ei van Columbus gezien. Iedereen was enthousiast. Dat de app niet gebruikt wordt, verbaast ons zeer.’ In een reactie zegt de KNVB, die de app bedacht en na een pilot overdroeg aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, teleurgesteld te zijn dat de digitale meldplicht niet wordt uitgevoerd.

Frank Paauw, korpschef van de politie Rotterdam en portefeuillehouder Voetbal van de Nationale Politie zei dinsdag tegen BNR dat vanwege technische obstakels en de kosten die aan de app verbonden zijn, de digitale meldplicht nog altijd in ontwikkeling is. Paauw benadrukte dat het positieve effect van de app niet overschat moet worden: ‘Heb nou niet de illusie dat als we alleen die digitale meldplicht inzetten, dat we dan nooit meer rellen hebben.’ Bovendien zou de werking van de app beperkt zijn, omdat veel relschoppers die gepakt worden, first offenders zijn: zij misdragen zich voor de eerste keer.

Aantal incidenten

Sinds het Eredivisieseizoen 2014-’15 daalde het aantal geweldsincidenten binnen voetbalstadions licht, maar het aantal incidenten buiten het stadion – van vechtpartijen tot het gooien van vuurwerk – bleef met vijfhonderd incidenten nagenoeg gelijk. Dat blijkt uit het jaarverslag voetbal en veiligheid van de politie. ‘Als het aantal incidenten stabiel blijft, dan moet je toch het volledige arsenaal inzetten om voor verbetering te zorgen?’, vraagt Van de Kamp van de ACP zich hardop af.

De onthulling over het verwaarlozen van de digitale meldplicht komt op een saillant moment. Afgelopen weekend gingen enkele tientallen relschoppers agenten te lijf na de voetbalwedstrijd tussen NAC en Willem II. Vijf supporters werden gearresteerd en de politie verwacht nog tien tot twintig verdachten aan te houden.

Burgemeester

Maar burgemeester van Breda Paul Depla trekt in twijfel of de digitale meldplicht iets had kunnen doen om de rellen van afgelopen weekend te voorkomen. Slechts een enkeling onder de relschoppers bleek een stadionverbod te hebben. ‘Ik weet niet of ik zo’n app nodig heb. Waar het mij om gaat is dat ik met een gebiedsverbod de pappenheimers die ik ken, kan weren. De politie weet dan wel om wie het gaat,’ aldus Depla. ‘Mensen die opnieuw in de fout gaan na een straf, moeten we voor langere tijd kunnen weren.’

De burgemeester wil daarnaast dat gemeenten meer informatie met elkaar uitwisselen: ‘Ik wil dat de gebiedsverboden die ik voor de supporters in mijn stad heb uitgevaardigd ook gelden als NAC uitspeelt tegen PSV of VVV. Dat gebeurt nu soms al, maar gemeenten zouden daar meer werk van kunnen maken.’

‘Valse romantiek’

Uiteindelijk hebben alle maatregelen hun beperkingen, benadrukt voetballiefhebber Depla, die de onlusten in zijn stad scherp heeft veroordeeld en beelden van het geweld tegen de politie op zijn Twitteraccount plaatste in de hoop op een mentaliteitsverandering. ‘Ik wil dat die rotte appels bij het voetbal wegblijven. We hebben verontwaardiging over dit soort zaken nodig om het draagvlak voor het voetbal groot te houden. Soms proef je valse romantiek: ‘Het hoort er een beetje bij’. Maar het hoort er helemaal niet bij,’ aldus de burgemeester. ‘Hopelijk beseffen mensen dat als ze deze beelden zien.’