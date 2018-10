De dieselbus is passé. Wie is zijn opvolger, de waterstof- of accubus?

De walmende stadsbus is dankzij het roetfilter uit het straatbeeld verdwenen en nu is ook het einde van de dieselmotor in het ov in zicht. Diverse busbedrijven rijden al met elektrische stadsbussen en vorige week heeft het Rotterdamse vervoersbedrijf RET voor de laatste keer dieselbussen gekocht. Nu diesel passé is, is de vraag: wie wordt zijn opvolger? De accubus ligt voorlopig mijlenver voor.

Goed nieuws voor de inwoners van Rotterdam. RET wil de komende jaren vooral volledig elektrische bussen aanschaffen, wat de lokale luchtkwaliteit zal bevorderen. Dankzij dalende accukosten worden elektrische stadsbussen aantrekkelijker. Rotterdam bestelde eerder dit jaar al 55 elektrische bussen bij fabrikant VDL, waar ook de diesels zijn gekocht.

Naast volledig elektrische voertuigen heeft RET ook getekend voor ruim honderd hybride diesels voor het streekvervoer. Op de lange afstand zijn hybride voertuigen nodig omdat het de volledig elektrische bussen nog aan voldoende uithoudingsvermogen ontbreekt. De hybride diesels verbruiken 40 procent minder brandstof.

Diesel is dus ook in het openbaar vervoer op zijn retour. Het afscheid nadert snel; busbedrijven hebben afgesproken vanaf halverwege het volgende decennium geen diesels meer aan te schaffen. Rond 2030 moeten alle bussen uitstootvrij zijn.

Net als bij personenauto’s is ook in het openbaar vervoer een strijd gaande tussen accu-aangedreven stadsbussen en versies op waterstof. Maar die laatste ondervinden in Nederland startproblemen. Deels vanwege de hoge aanschafkosten, maar vooral door een gebrek aan tankstations zijn de afgelopen maanden diverse proeven met waterstofbussen afgeblazen. Dit jaar rijden volgens een telling van kennisplatform CROW elf waterstofbussen rond.

In Duitsland loopt het beter. Met name in het Ruhrgebied, waar de chemische industrie dagelijks 20 ton waterstof produceert als bijproduct; genoeg om duizend waterstofbussen te laten rijden, denken ze daar. Sinds 2011 rijden rond Keulen vier waterstofbussen en in februari bestelde vervoerder Regionalverkehr Köln dertig extra exemplaren.

De accubus heeft in Nederland meer de wind in de zeilen. Momenteel rijden 212 volledig elektrische accustadsbussen rond, aldus CROW. Dat zijn er aanzienlijker meer dan het aantal waterstofbussen (ook de trolleybus bestaat nog). Daarnaast werd in september bekend dat streekvervoerder Connexxion 13,5 miljoen euro aan Europese subsidies ontvangt voor de bouw van 169 laadstations voor 220 accubussen, waarmee de accubus voorlopig mijlenver voor ligt in de race naar een duurzamer ov.