De deurwaarder krijgt het nog druk deze crisis: ‘De zorgverzekering? Joh, die heb ik helemaal gemist’

Mede door de hoge energierekening neemt het aantal betalingsachterstanden toe. Incasso- en deurwaardersorganisaties maken zich op voor drukke tijden. De Volkskrant liep een ochtend mee met gerechtsdeurwaarder Sascha Toppinga in Amsterdam.

Sascha Toppinga werd onlangs gevraagd voor Wie van de drie. Het SBS-programma waarin een panel van BN’ers de identiteit van drie gasten moet raden. Grote kans dat Martien Meiland en Britt Dekker Toppinga nooit hadden ontmaskerd als deurwaarder. Ze voldoet immers geenszins aan het clichébeeld van de bonkige beunhaas. En ze loopt deze zonnige woensdagochtend ook al niet met de inboedel van een schuldenaar te slepen. In plaats daarvan kijkt ze een Amsterdammer met een zorgschuld vragend aan: ‘Heb je hulp nodig?’

Die vraag verwacht de gerechtsdeurwaarder de komende maanden nog veel te stellen. Als gevolg van de energiecrisis hebben steeds meer mensen moeite de rekeningen te betalen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat er inmiddels bij een op de vier huishoudens meer geld uit dan er binnenkomt. Het merendeel kan dit oplossen door spaartegoeden aan te spreken, 5 procent steekt zich in de schulden. In de Tweede Kamercommissie waarschuwde de Nationale Ombudsman donderdag dan ook voor grote problemen.

Helpende hand

Het is een zorg die lector en bijzonder hoogleraar schuldenproblematiek Nadja Jungmann met hem deelt. Hoewel het nieuwe prijsplafond volgens haar zal voorkomen dat veel huishoudens komende maanden hun energierekening niet kunnen betalen, komt de hulp voor sommigen te laat. ‘Er zijn al betalingsachterstanden opgelopen en de vraag is: hoe gaan huishoudens dat weer inlopen? Want de boodschappen blijven duur en het salaris blijft achter.’ En Jungmann weet: als één rekening eenmaal is uitgesteld om de ander te betalen, wordt een kleine schuld al snel een strop.

Het betekent dat Toppinga en haar collega’s van incasso- en deurwaardersorganisatie Flanderijn zich schrap zetten voor drukke tijden. Nu al is het aantal incasso-opdrachten met 10 procent toegenomen. Daarnaast bellen dagelijks tientallen schuldenaren die al een betalingsregeling hebben met het verzoek die aan te passen omdat ze niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Opvallend vindt directeur Michel van Leeuwen dat het aandeel klanten met een modaal of bovenmodaal inkomen toeneemt.

Aan de deur bij in Amsterdam, met een dagvaarding in de hand. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Uiteindelijk belandt 7 procent van de incassotrajecten boven op de stapel dagvaardingen op de achterbank van Toppinga’s Volkswagen. Een stapel die vandaag vooral bestaat uit openstaande rekeningen bij de zorgverzekering (‘vaak de eerste die blijft liggen, want zorg krijg je toch wel’), woningbouw, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en waterbedrijven (‘als zelfs die niet meer wordt betaald, is het foute boel’). Aan Toppinga de taak die ‘sociaal verantwoord te incasseren’ en zo te voorkomen dat schuldenaars voor de rechter moeten komen. Oftewel: de helpende hand reiken, in plaats van het laatste zetje geven.

Bij de portiekwoning

Dat doet ze bijvoorbeeld door bij een portiekwoning in Amsterdam-West haar hand in de brievenbus te steken. ‘Even voelen of-ie vol zit’, zegt ze. Want na bijna 20 jaar in het vak weet Toppinga: iemand die in de problematische schulden zit, maakt meestal zijn post niet meer open. ‘Schulden geven stress, waardoor mensen gaan denken met hun reptielenbrein’, aldus Toppinga ‘Ze voelen zich bij elke rekening overvallen, raken het overzicht kwijt en denken op een gegeven moment: als ik het niet zie dan is het er niet.’

De deurwaarder wil al bijna weglopen als de deur op een kier gaat. De vrouw in de smalle deuropening beneemt met haar lichaam net niet het zicht op de lege pizzadozen in de gang. ‘Who’s this?’ Toppinga legt uit dat ze een rekening van 463 euro bij zich heeft van de zorgverzekering. ‘Heb je hulp nodig?’, vraagt ze. De vrouw begint onsamenhangend te ratelen. Ze is ondernemer en ging vorig jaar door een slechte periode, ‘but I’m back on my feet now’, verzekert ze. ‘Ik zal hem direct betalen.’ Maar als Toppinga begint over afrekenen met Tikkie maakt ze een terugtrekkende beweging. Ook weer niet zó direct.

‘Ik denk dat er meer aan de hand was dan een gevalletje ‘rekeningetje gemist’’, mijmert Toppinga als ze weer richting haar auto loopt. ‘Dat vuilnis op de grond, de lege pizzadozen, vlekken in haar kleding. Ze kan natuurlijk net een slechte dag hebben, maar dit zijn wel signalen.’ Niet dat Toppinga daar direct iets mee doet: ze is hier niet om diagnoses te stellen. ‘Maar wat ik heb gezien, geef ik wel door zodat collega’s weten wat er achter de voordeur speelt.’

Erfenis van de kredietcrisis

Volgens lector Jungmann is de werkwijze van deurwaarders als Toppinga kenmerkend voor de voorzichtige omslag in de omgang met schulden. Die begon onder meer met de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman. Zij constateerden in 2016 dat de manier waarop Nederland omging met schuldenaren op z’n zachtst averechts werkt. ‘Tot dan toe verdrongen schuldeisers, de overheid voorop, elkaar in de incasso waardoor mensen steeds meer incassokosten moesten betalen en door het bestaansminimum zakten. En dan weet je één ding zeker: daar komen nieuwe schulden van.’

Op weg naar het volgende adres. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Die stevige incassotrajecten en een te groot beroep op de zelfredzaamheid zijn er volgens de lector van de Hogeschool Utrecht mede debet aan dat 599 duizend Nederlandse huishoudens al voor het uitbreken van de huidige energiecrisis problematische schulden hadden en 1,4 miljoen een risicovolle schuld. Het zijn de erfenissen van de kredietcrisis, toen de huizen onder water stonden en de werkloosheid steeg, aldus Jungmann. ‘Er werd in diezelfde periode ook nog eens bezuinigd op schuldhulp waardoor schuldenproblematiek onopgelost bleef. Ook toen de economie weer aantrok.’

De afgelopen drie jaar heeft het kabinet geprobeerd de problematiek aan te pakken. Zo mogen incassobureaus, afhankelijk van de hoogte van de schuld, nu een maximumpercentage aan kosten rekenen van 0,5 tot 15 procent, mag er geen beslag meer worden gelegd op kleding, levensmiddelen en inboedels waarvan duidelijk is dat ze niks opleveren en moeten vaste-lastenpartijen, zoals woningcorporaties, bij oplopende betalingsachterstanden direct een signaal uitsturen naar de gemeente. Zo kan een schuldenaar vroegtijdig worden geholpen.

Wantrouwen en schaamte

Het is een hoopvol voorteken voor huishoudens die nu in de problemen raken. ‘Het probleem is alleen’, zegt Jungmann. ‘Vijf op de zes mensen met een problematische schuld zetten de stap naar die schuldhulp niet, zij willen of kunnen dan niet geholpen worden.’ Het komt mogelijk omdat ze wantrouwen hebben tegen de overheid, zich schamen of niet willen voldoen aan de voorwaarden, zoals kostgeld vragen aan meerderjarige kinderen. En áls ze dan eindelijk wel hulp zoeken, hebben ze gemiddeld 14 schuldeisers achter zich aan en 40 duizend euro aan schulden.

Ook Toppinga kan niet iedereen bereiken, zo blijkt als ze bij de intercom van een sociale huurflat staat. De schuldenaar op de derde verdieping doet ook na drie keer aanbellen niet open. De vergeelde lamellen voor zijn raam zitten potdicht. Toppinga hoeft haar hand dit keer niet in de brievenbus te steken om te kunnen constateren dat die uitpuilt. ‘Hij gaat deze envelop nooit vinden’, verzucht ze. Dat is temeer een probleem omdat het gaat om een dagvaarding van de woningcorporatie. Als de schuldenaar niet betaalt, wordt hij op straat gezet.

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Toppinga geeft niet zomaar op. Ze belt aan bij de buurman op de tweede verdieping en beklimt de steile Amsterdamse trappen. Op de derde klopt ze op de deur. Nog eens. Maar het blijft stil. ‘Neem zo snel mogelijk contact op om uw huurachterstand te betalen’, schrijft Toppinga uiteindelijk op de envelop. ‘De brief opent hij vast niet, maar dan heeft hij de boodschap in ieder geval ontvangen’, zegt ze terwijl ze de rekeningen onder de deur door probeert te duwen. Tevergeefs, de stapel blijkt te dik.

Schuldig over haar werk voelt de Amsterdamse zich nooit, zegt ze in haar auto boven Slam FM uit. ‘Als je een overeenkomst aangaat, vloeit daar een verplichting uit voort’, vindt ze. Bovendien ziet ze zichzelf helemaal niet als een ongenode gast of brenger van het slechte nieuws. Eerder als een ‘spin in het web’. ‘Geloof het of niet: sommige mensen bedanken me als ik ben geweest omdát er eindelijk eens iemand is langsgeweest.’ Maar natuurlijk er zijn situaties die haar aan het hart gaan. Huisuitzettingen bijvoorbeeld. Helemaal als er kinderen bij betrokken zijn en zij hun kamers moet leeghalen.

Jongeren met schulden

Nog iets wat haar raakt: veel nieuwe schuldenaren zijn zélf nog kinderen. Sinds de coronacrisis ziet ze op haar dagvaardingen steeds vaker geboortedatums van na de eeuwwisseling. Vermoedelijk het gevolg van flexcontracten, kleine buffers en de afgeschafte studiebeurs. Zorgwekkend, vindt ze, want het betekent dat ze hun volwassen leven met een achterstand beginnen. Bovendien komen jongeren, anders dan de minima, nu niet in aanmerking voor de energietoeslag waardoor ze verder in de schulden kunnen raken.

Al is zo’n onbetaalde rekening natuurlijk niet altijd een teken van zware problematiek, blijkt bij de Amsterdammer met 400 euro zorgschuld. Als de deur van zijn studentenhuis voor Toppinga openzwaait en zij door de trapopgang roept dat ze deurwaarder is en vraagt of hij misschien hulp nodig heeft, komt de jongen slaperig de trap af. ‘De zorgverzekering? Joh, die heb ik helemaal gemist’, zegt hij. Toppinga’s voorstel om af te rekenen met Tikkie vindt hij ‘helemaal toppie’. ‘Al is het natuurlijk wel best arelaxed van die kosten.’