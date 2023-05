De denktank van Rob de Wijk heeft een heldere visie op de wereld, maar is er ook transparantie in eigen huis?

Experts van denktank The Hague Centre for Strategic Studies verklaren gedurende honderden mediaoptredens hoe de wereld in elkaar steekt. Maar hoe zit HCSS eigenlijk zelf in elkaar? Het invloedrijke kennisinstituut worstelt met transparantie over zakelijke belangen en inkomstenstromen.

Arjan Lubach heeft een duidelijke boodschap voor zijn kijkers: ‘Er moeten in Europa meer mijnen komen. Grote, diepe, stinkende mijnen.’

Het is de conclusie van een item in maart dit jaar over zeldzame aardmetalen die een onmisbare schakel vormen in de productie van windmolens, zonnepanelen en accu’s. Als het aan Lubach ligt moet Europa zelf gaan delven om de afhankelijkheid van China te verminderen.

Over de auteur

Frank Hendrickx is politiek verslaggever voor de Volkskrant. In 2022 kreeg hij de journalistieke prijs de Tegel voor zijn onthullingen over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden en co. Hendrickx was eerder correspondent in de VS en Rusland.

Een van de deskundigen die kort voorbijkomt in het item is ‘geopolitiek expert’ Michel Rademaker van HCSS (The Hague Centre for Strategic Studies). Het is een fragment uit een documentaire van Twan Huys uit 2021 waarin alle dilemma’s van mijnbouw in Europa (‘om het klimaat te redden, moeten we de natuur vernietigen’) aan bod komen. Rademaker is een duidelijke voorstander: ‘In Zweden zijn er mijnen, er zijn in Estland mijnen. Het zou mooi zijn als we daar naartoe gaan. Dat gaat lonen.’

Het is niet verrassend dat Huys bij HCSS, de denktank van Rob de Wijk, uitkomt – het instituut waarschuwt al jaren voor de afhankelijkheid van China.

Wat de kijker niet meekrijgt, is dat HCSS volgens de eigen website het mijnbouwbedrijf Tasman Metals als cliënt heeft. Die Canadese onderneming aast op een licentie in onder meer Zweden om daar mijnen te openen.

Is dat relevante informatie?

HCSS meldt bij navraag dat de informatie op de eigen site niet klopt. Tasman Metals is nooit klant geweest, maar leverde ooit een spreker voor een congres. Waarom het mijnbedrijf dan al jaren door HCSS wordt opgevoerd als klant, vertelt de denktank niet.

Het zal niet de laatste keer zijn dat HCSS informatie van de eigen site moet tegenspreken.

Slagader

HCSS is gevestigd in een statig pand aan het Lange Voorhout, een slagader van politiek Den Haag. Ministeries, de Eerste en Tweede Kamer, lobbyisten, redacties: alles zit hier op loopafstand. HCSS is onderdeel van het politieke ecosysteem, zo vanzelfsprekend dat niemand er vragen bij stelt.

De overheid kan bij HCSS terecht voor onderzoeken naar internationale ontwikkelingen en de gevolgen daarvan. Zeker sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is de denktank ook bekend bij het grote publiek. HCSS – met De Wijk en ex-VVD-Kamerlid Han ten Broeke als talkshowfavorieten – was vorig jaar volgens eigen berekeningen bijna tweeduizend keer op televisie en radio, niet alleen om te praten over de oorlog, maar ook over zaken als gaswinning, landbouwbeleid en infrastructuur.

Denktanks als HCSS opereren op het snijvlak van de academische wereld en overheidsbeleid: rapporten moeten wetenschappelijk onderbouwd maar tegelijkertijd toegankelijk en praktisch zijn. Anders dan lobbyfirma’s en consultancykantoren gaan ze prat op hun onafhankelijkheid. Om die reden zijn denktanks bijna altijd non-profitinstellingen. Niet het belang van de opdrachtgevers telt, maar het maatschappelijk belang.

Dat laatste is ook zo bij HCSS, zegt HCSS. Maar wie wil weten hoe deze onderzoeker van de overheid en luide stem in het publieke debat in elkaar zit, is veroordeeld tot een lange zoektocht. De Volkskrant stuitte daarbij op een ondoorzichtige maar voor HCSS-experts gunstige privatisering in 2017 (zie kader), een geheim Catalaans contract, en onduidelijkheid over opdrachtgevers en de eigen inkomstenstromen.

Tijdens het onderzoek past HCSS de eigen werkelijkheid aan: een oude wervingstekst met pr-beloften voor opdrachtgevers verdwijnt van de site, de registratie bij de EU wordt na jaren opeens ongedaan gemaakt, het eigen transparantiebeleid gaat op de schop – en daarna toch weer niet helemaal.

Transparantie

Denktanks zijn een dankbaar doelwit van belangenbehartigers. Berucht is de tabakslobby die op papier onafhankelijke kennisinstituten gebruikte om de schade van meeroken te bagatelliseren. The New York Times toonde eerder aan dat buitenlandse mogendheden bij Amerikaanse denktanks gunstige rapporten kochten. En in Nederland ontstond ophef rond Agrifacts, een instituut dat onderzoek doet naar landbouw- en natuurbeleid, maar vaag was over de eigen geldschieters. Dat bleken grote agrobedrijven te zijn.

De logica is onmiskenbaar: iemand met belangen kan zijn verhaal beter laten vertellen door een onafhankelijke expert dan door een lobbyist of consultant – de eerste is een autoriteit, de ander een gun for hire.

De Universiteit van Pennsylvania, die veel onderzoek deed naar denktanks, was duidelijk over hoe echte kennisinstituten zich kunnen onderscheiden van ‘fantoomdenktanks’: ‘Het kenmerk van de onafhankelijke denktank is transparantie.’ De Britse krant The Guardian concludeerde: ‘De legitimiteit van denktanks, die geen electoraal mandaat of achterban hebben, is volledig gebaseerd op hun intellectuele onafhankelijkheid. Alleen door duidelijk te maken wie hen financiert, kunnen ze die onafhankelijkheid aantonen.’

Instituut Clingendael, de belangrijkste concurrent van HCSS, publiceert daarom jaarlijks een compleet overzicht van alle opdrachtgevers en een indicatie van de hoeveelheid geld die ze betalen. De namen lopen uiteen van Rabobank tot Shell en van de VN tot de Navo. Clingendael deelt daarnaast een veertig pagina’s dik financieel jaarverslag, inclusief de directiesalarissen. Een onafhankelijke raad van toezicht houdt de bedrijfsvoering in de gaten.

Status

Wie onderzoek doet naar onderzoeksinstituut HCSS moet meer moeite doen. Er wordt door HCSS geen winst- of verliesrekening gedeponeerd, de inkomstenstromen zijn onbekend, de directiesalarissen blijven geheim. Op de site staat een overzichtspagina van cliënten en partners, maar die is incompleet en verouderd. Hoeveel en waarvoor er wordt betaald, is onduidelijk. In de rapporten die verschijnen staat vaak wie die opdrachtgever is, maar lang niet alle activiteiten van HCSS gaan gepaard met de publicatie van een rapport.

‘Vanwege de vertrouwelijkheid van de klantrelatie is er geen totale lijst van opdrachtgevers’, zegt executive director Paul Sinning in eerste instantie. ‘HCSS is ook niet verplicht om dit te melden.’

Over de eigen geschiedenis is HCSS terughoudend, hoewel tussen 2017 en 2019 een ingrijpende wijziging van de eigendomsverhoudingen plaatsvond. Onderzoeksinstituut TNO trok zich toen terug als grootaandeelhouder en het onafhankelijke bestuur stapte op. Sinds 2019 zijn zes belangrijke HCSS-onderzoekers ook aandeelhouder, waardoor ze een financiële prikkel krijgen om cliënten binnen te halen en te behouden, terwijl er geen statutaire toezichthouder meer is. Er is alleen nog een Raad van Advies onder leiding van oud-secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, Renée Jones-Bos, maar die heeft geen formele status.

HCSS geeft amper ruchtbaarheid aan alle veranderingen. Pas sinds 2022 staat op de site dat het management 100 procent eigenaar is.

De ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, de belangrijkste opdrachtgevers (jaarlijks gaat er via een raamovereenkomst gegarandeerd 800 duizend euro naar de denktank, stellen de departementen, daarnaast zijn er nog een onbekend aantal losse opdrachten), hebben daar geen moeite mee. Na vragen van de Volkskrant stellen de departementen in eerste instantie dat HCSS voldoende transparant is door in rapporten te melden wie de opdrachtgever is. Ook nemen ze de claim van HCSS over dat het jaarverslag inzicht biedt in de inkomstenstromen. Een paar weken later moeten ze dat rectificeren: ‘De inkomensstromen zijn niet uit het jaarverslag te herleiden.’

Dat Buitenlandse Zaken en Defensie in de bres springen voor de denktank past in de lange relatie die ze onderhouden met kennisinstituten als HCSS en Clingendael. Ambtenaren worden er geregeld gedetacheerd, topfunctionarissen vinden er na hun pensioen onderdak.

Er zijn ook genoeg mensen die het belang inzien van een denktank als HCSS. Het instituut heeft erkende experts op het gebied van defensie, energie, China, en kan een belangrijk internationaal en geopolitiek perspectief bieden. ‘Ze hebben een aantal goede mensen aan zich gebonden’, zegt bijvoorbeeld oud-Clingendael-baas Fred van Staden. ‘Ik waardeer dat zeer.’

HCSS kan wijzen op kritische rapporten en evaluaties die door de denktank zijn geschreven over het buitenlandbeleid van het kabinet. Zo eisten Buitenlandse Zaken en Defensie een honderdtal wijzigingen in een zeer kritisch rapport over een missie in de Straat van Hormuz. HCSS drukte de eisen van de ministeries af en wees die deels van de hand.

Tweede Kamer

Is een compleet overzicht van de cliënten en inkomsten van HCSS daarmee overbodig? Voor de Tweede Kamer is het in elk geval geen vereiste. In 2022 bestelt de commissie Buitenlandse Zaken voor 26 duizend euro een spoedonderzoek bij HCSS over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor Nederland, blijkt uit een overzicht van de Tweede Kamer.

In de ‘quickscan’ komt HCSS met concrete suggesties om de leveringszekerheid van energie op peil te houden. Zo adviseren de analisten om kolencentrales sneller te laten draaien met ‘risicoafdekking door overheid’. Een andere suggestie is om een handelshuis als Gasterra, dat door de teruglopende gaswinning dreigt te verdwijnen, in leven te houden om betere langetermijncontracten af te kunnen sluiten met buitenlandse leveranciers. Verder dienen er sneller vergunningen te komen om de gaswinning in de kleinere velden in de Noordzee te vergroten.

De Tweede Kamer neemt de praktische suggesties in ontvangst, maar heeft weinig inzicht in de andere opdrachtgevers van HCSS. Uit het onvolledige overzicht op de site blijkt dat energiebedrijf Eneco een cliënt is en hetzelfde geldt voor VOTOB, de belangenbehartiger van tankopslagbedrijven, beide belangrijke schakels in de energiehandel. Hoeveel er wordt betaald en waarvoor is onduidelijk.

De Tweede Kamer moet volledig afgaan op de verzekering van HCSS dat onafhankelijkheid een ‘absolute kernwaarde’ is, maar dat tegelijkertijd bepaalde klantrelaties zo vertrouwelijk zijn dat ze volgens directeur Sinning niet gemeld kunnen worden.

Beeld Olivier Heiligers

Mediacampagnes

De media spelen een belangrijke rol in het functioneren van HCSS. Oud-medewerkers vertellen dat publiciteit een topprioriteit is. Niet voor niets is er in het hoofdkantoor een tv-studio gebouwd zodat experts stante pede kunnen aanschuiven in actualiteitenprogramma’s.

De goede mediarelaties van HCSS kunnen aantrekkelijk zijn voor klanten die een podium zoeken voor hun boodschap. Op de HCSS-site worden zo ook opdrachtgevers geworven: ‘We stemmen onze pr af op de behoefte van onze cliënten, uiteenlopend van internationale mediacampagnes tot discrete verspreiding.’

De Wijk is verbaasd als hij wordt geconfronteerd met de wervingstekst die sinds 2021 op de site van HCSS staat. ‘Buitengewoon ongelukkig geformuleerd. Zo werken wij niet.’ Kort voor de publicatie van dit artikel wordt de tekst gewist.

Rapporten van HCSS kunnen wel grote impact hebben. Zo weten de Kustwacht en de Koninklijke Marine de bewaking van infrastructuur in de Noordzee bovenaan de politieke agenda te krijgen. De overheidsinstanties betalen HCSS voor een rapport over de toenemende economische activiteiten op de Noordzee en de risico’s en kwetsbaarheden die daarmee gepaard gaan. Als HCSS concludeert dat er meer aandacht moet komen voor de bewaking van de Noordzee vanwege het risico op sabotage maken EenVandaag en later ook Nieuwsuur er een uitzending over. Kamerleden stellen vragen, het kabinet moet reageren.

‘Dit is een volstrekte omkering van zaken’, reageert HCSS. Dat er stevige risico’s zijn ‘is geen uitgangspunt vooraf maar een conclusie achteraf – na gedegen onderzoek’.

Oud-Clingendeal-directeur Ko Colijn zag eerder al een nauwe band tussen HCSS en de krijgsmachtonderdelen. ‘In mijn tijd gebruikten de verschillende krijgsmachtonderdelen HCSS als kanaal om een eigen boodschap naar buiten te brengen. Dat ging buiten de minister om en Clingendael kreeg geen kans om mee te dingen naar de opdracht. Toen ik daar wat van zei bij Defensie, kreeg ik te horen: ‘De schoorsteen van HCSS moet blijven roken.’

HCSS erkent dat er losse opdrachten worden gedaan voor de afzonderlijke krijgsmachtonderdelen, maar benadrukt dat nooit wordt afgesproken ‘welke boodschap naar buiten wordt gebracht’. Defensie kan ondanks verzoeken van de Volkskrant geen overzicht geven van de opdrachten die vanuit de krijgsmachtonderdelen zijn verstrekt en welke aanbestedingsprocedures daarbij zijn gevolgd.

Voor ‘bedrijven en investeerders’ heeft de denktank een nieuw initiatief ontwikkeld: HCSS Boardroom. Bij de eerste bijeenkomst in april was er een ‘masterclass’ en een ‘Q&A’ met minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel.

Welke bedrijven deelnemen aan de Boardroomsessies en hoeveel ze betalen maakt HCSS niet bekend. In april drongen aanwezigen er bij minister Schreinemacher op aan om meer haast te maken met het winnen van zeldzame metalen in Europa, blijkt uit het deels geanonimiseerde videoverslag.

HCSS reageert furieus op de stelling dat de Boardroomsessies een voorbeeld kan zijn van de ‘discrete verspreiding’, waarmee de denktank klanten werft. ‘Dat is flagrante onzin. De ‘masterclass’ is bedoeld om in een compacte, inhoudsrijke sessie geïnteresseerden over een onderwerp waar HCSS verstand van heeft te informeren.’ Dat minister Schreinemacher in gesprek ging met de ondernemers en investeerders zou op haar eigen verzoek zijn gebeurd.

The Hague Centre for Strategic Studies in Den Haag. Beeld Lina Selg

Lobbyist Meüs van der Poel meent dat HCSS meer is dan een denktank. ‘Het is een club die bezig is met beïnvloeding in het Haagse en die daar overal platformen voor heeft’, zegt Van der Poel, die de kwaliteiten van De Wijk en Ten Broeke roemt. ‘Het is een heel goed kennisinstituut met goede mensen, maar het is ook een lobbyclub, een commercieel bedrijf dat rapporten schrijft waar de opdrachtgever om vraagt. Dat is wat consultants doen. Dat mag allemaal, het is niet verboden, maar ik zoek een beetje naar de transparantie.’

Consultant Alex Krijger, die bedrijven adviseert over geopolitieke risico’s, ziet HCSS opereren in ‘een grijs gebied’. ‘Dat kan gaan schuren, zeker omdat er commerciële belangen zijn. Hoe onafhankelijk ben je dan nog? Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.’

Van der Poel noch Krijger heeft ‘kennis van de werkwijze van HCSS’, reageert de denktank. ‘De conclusies zijn niet op afroep te bestellen.’

Voormalig Clingendael-directeur Colijn: ‘Ze moeten gewoon transparant zijn over wie hun opdrachtgevers zijn en over hun eigen financiële belangen.’

Advieswerk

In september 2017 tekent directeur Sinning van HCSS een contract voor 172.400 euro met een delegatie van de Catalaanse regionale regering. De opdracht klinkt indrukwekkend: ‘Adviesdiensten voor mondiale uitdagingen en trends, alsmede vrede en veiligheid in de multilaterale arena.’

Het contract komt toevallig naar buiten in een Spaans onderzoek naar de pogingen van regionale Catalaanse autoriteiten om zich af te scheiden van Spanje. Na het illegaal verklaarde referendum van 2017 worden tal van documenten in beslag genomen. Het contract voor de adviesdiensten van HCSS lekt uit via de Spaanse publicatie El Confidencial, die ook meldt dat HCSS nog een tweede contract van 167.065 euro met de Catalanen heeft getekend voor ‘lobbywerk’.

In het uitgelekte contract staat dat HCSS de Catalaanse delegaties bij internationale organisaties in Genève, Straatsburg, Parijs en Wenen zal ‘steunen en adviseren’. Het doel is om de Catalaanse aanwezigheid op het internationale toneel te vergroten. Een ‘senior staflid’ van HCSS gaat het project coördineren.

In dezelfde periode als de adviescontracten worden gesloten, helpt HCSS ook bij het optuigen van een waarnemingsmissie bij het illegaal verklaarde referendum voor de onafhankelijkheid van Catalonië.

Zeker is dat de website van HCSS nooit vermeld heeft dat de Catalanen cliënt zijn van de denktank, laat staan dat er ‘adviesdiensten’ worden geleverd. De meeste denktanks nemen geen adviesklussen aan, omdat ze zich daarmee op het terrein van consultants begeven. HCSS doet daar op de eigen site minder moeilijk over. Onder het kopje ‘About us’ staat: ‘We doen onderzoek en geven advies...’ Elders staat dat HCSS ‘brede ervaring met het adviseren van organisaties’ heeft.

De Wijk houdt tegenover de Volkskrant bij hoog en laag vol dat HCSS alleen onafhankelijke onderzoeken doet. ‘We houden ons niet bezig met advisering.’ Volgens Sinning kunnen uit onderzoek aanbevelingen voortkomen, maar: ‘HCSS doet geen losstaande adviesklussen.’

De directeur gaat in zijn weerwoord niet in op de adviesklus waarvoor hij met de Catalanen een contract tekende. In die overeenkomst belooft Sinning dat ‘informatie gerelateerd aan het project’ vertrouwelijk zal blijven.

‘Chinese Walls’

Het ministerie van Defensie huurt HCSS in voor gevoelige klussen. Zo wordt een HCSS-expert in 2019 betrokken bij het aanbestedingsproces voor de nieuwe onderzeeërs die Nederland ergens begin volgend jaar wil bestellen. De denktank heeft tegelijkertijd connecties met een scheepswerf die aast op de mega-order. Damen, dat samen met het Zweedse Saab de nieuwe onderzeeërs wil bouwen, is al jarenlang klant, blijkt uit het cliëntenoverzicht.

Defensie zal bij het verdere aanbestedingsproces geen gebruikmaken van HCSS, omdat de kennis van het instituut niet meer vereist is, maar meent dat de eerdere betrokkenheid geen probleem is. ‘Een kennisinstituut kan wel een commerciële relatie hebben met één of meer kandidaat-werven en tegelijkertijd betrokken zijn bij VOZBT (programma vervanging onderzeebootcapaciteit, red.) indien de juiste spelregels in acht worden genomen, de zogenaamde Chinese Walls.’

HCSS zelf vindt dat er van een mogelijke belangenverstrengeling geen sprake kan zijn, omdat de klus voor Defensie niet draaide om de vraag welke boot er gekocht moest worden. Voor Damen is ‘een enkele opdracht’ gedaan, stelt de denktank, maar onduidelijk blijft welke en hoeveel geld daarmee gemoeid was. Volgens HCSS had het werk in elk geval ‘niets van doen met de onderzeebootvervanging’.

Gedragscode

Anders dan Nederland stelt de Europese Unie wel voorwaarden op het gebied van transparantie. Zo is er een transparantieregister waarin lobbyclubs, academische instellingen en denktanks zich kunnen inschrijven. Iedereen die zich inschrijft, committeert zich aan de gedragscode waarin onder meer staat dat denktanks inzicht moeten geven in hun inkomstenbronnen per categorie. Bij inkomsten die groter zijn dan 10 procent van de jaaromzet – indien die hoger is dan 10 duizend euro – moet de naam van de inkomstenbron worden genoemd.

HCSS staat sinds 2021 ingeschreven bij het Europese transparantieregister, maar geeft geen inzicht in de inkomstenstromen. Na vragen van de Volkskrant over de Europese gedragscode laat HCSS zich snel weer uitschrijven. Volgens directeur Sinning werkt HCSS ‘niet voor de EU’. Ook De Wijk beweert stellig: ‘We werken nooit voor de EU.’

Op de eigen website staat het tegenovergestelde: ‘We leveren analyses aan internationale organisaties zoals de Europese Commissie.’ Na doorvragen zegt Sinning dat daarmee wordt gedoeld op een opdracht van enkele jaren geleden. HCSS liet zich in 2021 inschrijven in het register, om te verkennen of er meer werk binnengehaald kon worden.

Verheugd

De Wijk geeft tijdens een gesprek bij hem thuis, waarbij onaangekondigd ook Sinning aanwezig is, toe dat HCSS ‘op een aantal punten onzorgvuldig is geweest’. De belofte van internationale mediacampagnes afgestemd op het belang van de cliënt had ‘nooit op de site mogen staan’. De inschrijving in het EU-transparantieregister was onnodig, de adviesopdracht voor de Catalanen noemt De Wijk ‘geen sterk verhaal’, het cliëntenoverzicht op de site had wat hem betreft compleet en actueel moeten zijn. ‘Daar moet je gewoon ruiterlijk in zijn.’

De Wijk vindt tegelijkertijd dat de vragen over mogelijk botsende belangen tussen opdrachtgevers getuigen van ‘verontrustende achterdocht’. ‘Er worden verbanden gelegd die nergens op slaan. We zijn volstrekt transparant, totaal integer en onafhankelijk’, zegt De Wijk. Dan provocerend: ‘Ik kan ook vragen gaan stellen of die aandeelhouder van jullie in België bepaalt wat de Volkskrant schrijft. Er wordt een probleem gemaakt van iets dat nooit een probleem was, niet voor ons en niet voor onze opdrachtgevers.’

Zeker is dat Buitenlandse Zaken en Defensie als belangrijke opdrachtgevers in het verleden nooit meer openheid bij de denktank bedongen. Op vragen van de Volkskrant over de transparantie bij HCSS wordt door de ministeries defensief en traag gereageerd.

Toch verandert de houding van HCSS en de departementen langzaam tijdens het onderzoek van de Volkskrant. HCSS gaat naar eigen zeggen de informatie op de eigen website ‘actualiseren en verbeteren’. Directeur Sinning zegt uiteindelijk ook toe dat er voortaan ‘à la Clingendael’ een overzicht wordt gepubliceerd van alle inkomstenstromen. Buitenlandse Zaken en Defensie willen bij nader inzien ook meer weten over de financieringsbronnen van HCSS. ‘We zijn verheugd dat er een overzicht komt.’

Later past Sinning zijn belofte toch weer aan: anders dan Clingendael wil hij geen opdrachten onder de 10.000 euro openbaar maken.

Redenen om de voor een denktank ongebruikelijke commerciële structuur van HCSS te wijzigingen, zijn er volgens Rob de Wijk niet. Dat analisten een direct financieel belang hebben om zoveel mogelijk klanten binnen te halen en die tevreden te stellen, beschouwt hij niet als een risico. ‘Zo denken we helemaal niet. We zijn nog steeds not-for-profit, er wordt niet gezeurd over winstmaximalisatie.’ Sinning: ‘Juridisch zijn we een organisatie met winstoogmerk, de facto sturen we op een not-for-profit werkwijze.’

Binnen de structuur van een commercieel bedrijf dat zegt als non-profit geleid te worden – een paradox die volgens Sinning en De Wijk prima werkt – belooft HCSS alleen ‘kleine’ winstuitkeringen te doen aan de aandeelhouders. Hoelang dat duurt, moet worden afgewacht. In het gesprek met de Volkskrant roemt De Wijk de wendbaarheid die HCSS heeft door het ontbreken van een externe toezichthouder. ‘Onze structuur is modern en flexibel. Bij een stichting heb je een bestuur dat alles bepaalt, bij ons kan Paul Sinning als statutair directeur alles bepalen. Morgen kan het roer om, als het moet.’

Links: Rob de Wijk. Rechts: Han ten Broeke. Beeld Jiri Buller (links) en ANP (rechts)

Een mooie deal voor de HCSS-deskundigen

Rob de Wijk wordt door HCSS steevast omschreven als ‘founder’, maar dat klopt formeel niet. Het is de publiekrechtelijke organisatie TNO, de Nederlandse organisatie voor toegepast natuurlijk-wetenschappelijk onderzoek, die in 2007 de denktank opricht en onderbrengt in een lege bv. TNO is bij de oprichting ook 100 procent aandeelhouder. De Wijk, die door het ministerie van Defensie zo’n tien jaar gedetacheerd is geweest bij Clingendael, gaat als bedenker en initiatiefnemer de denktank leiden.

In 2009 richt De Wijk een eigen bv op, Modern Mind, waarmee hij voor 18 duizend euro 20 procent van de aandelen koopt in HCSS, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Veel verandert er daarna niet. HCSS presenteert zich richting opdrachtgevers als een non-profitdenktank. TNO laat HCSS nooit winst uitkeren, ook niet aan De Wijk. Zijn Modern Mind bv leidt een slapend bestaan.

Tien jaar na de oprichting verandert dat. HCSS wordt in 2017 eerst ondergebracht in een nieuwe joint venture en in hetzelfde boekjaar weer doorverkocht aan De Wijks Modern Mind.

TNO heeft een portefeuille van bedrijfjes die zijn voortgekomen uit het technologisch onderzoek van het instituut. In 2017 besluit de publieke organisatie om een meerderheidsbelang in die ‘spin-offs’ te verkopen aan ondernemer Peter Goedkoop, die de bedrijven onderbrengt in de joint venture First Dutch Innovations (FDI). Het gaat om ‘27 jonge en snelgroeiende door technologie gedreven bedrijven’, meldt TNO-bedrijven in het jaarverslag van 2016.

Er zit één vreemde eend in de bijt: HCSS. FDI is niet geïnteresseerd in de denktank, maar die komt toch voor een boekwaarde van 71.248 euro op de balans te staan, blijkt uit het jaarverslag.

Daarna gaat het snel. FDI verkoopt de denktank vrijwel meteen weer door aan De Wijks Modern Mind. De Wijk wil niet zeggen hoeveel hij betaalt voor de denktank. ‘FDI wil dat geheim houden. Ik weet ook niet waarom. Belachelijk.’ FDI weigert commentaar.

In 2019 verkoopt De Wijk 80 procent van zijn HCSS-aandelen weer voor 240.000 euro door aan vier collega’s bij HCSS, die op hun beurt weer een klein pakket doorverkopen aan Han ten Broeke.

Het eigen vermogen van HCSS-aandeelhouder Modern Mind groeit in de periode van de aandelendeals snel, maar dat heeft volgens de Wijk met een erfenis en pensioenstortingen te maken. Het boekjaar 2019, waarin de verkoop aan zijn collega’s plaatsvindt, is nooit gedeponeerd, hoewel dat wel wettelijk verplicht is. ‘Ik ben er slordig in, omdat het me geen reet interesseert’, zegt De Wijk in een reactie. ‘Ik laat het aan mijn accountant over.’

De woensdag voor de publicatie van dit stuk, dat in conceptversie ter inzage naar HCSS is gestuurd, deponeert De Wijk de jaarrekening alsnog.

De aandelendeals leveren geen extra investering op in HCSS, maar de zes aandeelhouders kunnen uiteindelijk allemaal tevreden zijn. Het eigen vermogen van de bv HCCS Beheer, waarin de voor 240.000 euro gekochte aandelen zijn ondergebracht, verdubbelt binnen een jaar naar bijna 600.000 euro. In 2021 wordt er voor het eerst dividend uitgekeerd.

De Wijk denkt dat de denktank nog meer waard kan zijn. De buitenlandexpert laat zich ontvallen dat hij rond 2017 miljoenenaanbiedingen (‘tig keer de omzet’) kreeg van bedrijven die HCSS wilden overnemen. ‘Welke bedrijven dat waren, gaat je geen reet aan. Er was verzet vanuit het managementteam, dus ik ben er niet op ingegaan, maar als ik echt aan mezelf had gedacht, had ik het toen verkocht. Bedrijven halen graag dit soort expertise in huis. Dat is het punt.’