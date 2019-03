De demonstratie tegen racisme is dit keer vooral een betoging tegen Baudet

Een demonstrant met een protestbord gericht tegen het Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Beeld ANP

‘‘Vuile k*nker**p!’ Deze week vijf keer’, staat er op het bord dat Amresh Jokhoe zaterdagmiddag in de lange stoet demonstranten met zich meedraagt. ‘Het gebeurde in Utrecht’, zegt Joekhoe terwijl hij rustig met de stoet meeloopt. ‘Ik vroeg aan iemand waar ik kon parkeren, en toen kreeg ik dat naar mijn kop. Vier keer. Later reed hij nog eens langs om het nog een keer te roepen.’

Dan begint er achter Jokhoe een groep internationale socialisten te schreeuwen: ‘FvD, weg ermee!’

‘Getverthierry’

Ja, de jaarlijkse anti-racismedemonstratie lijkt dit jaar soms wel op een anti Thierry Baudet-betoging. De demonstratie wordt georganiseerd door het Comité 21 maart - een coalitie van belangengroepen, linkse politieke partijen en vakbonden. En in alle geledingen van de kleurrijke stoet valt de naam van de man die afgelopen week schijnbaar vanuit het niets 13 zetels in de Eerste Kamer veroverde.

De manier waarop de betogers hun afkeuring tonen, verschilt. Van het meer ludieke bordje ‘Getverthierry!’ of een karton met ‘Boreaal is niet normaal!’ erop, tot de bikkelharde plakkaten van de internationale socialisten. Daarop staan naast de namen van Baudet en Wilders ook die van Anders Breivik en de pleger van de aanslag in Christchurch. ‘Tegen racisme en terrorisme’, is de samenvattende slogan. Ook klinkt het regelmatig uitgelaten: ‘Baudet is een leugenaar, hi, ha, ho! Een racist en klimaatontkenner, hi, ha ho!’ Stickers met ‘Fuck FvD’, zijn op honderden rugzakken geplakt.

Demonstranten spreken zich uit tegen racisme op de jaarlijkse anti-racismedemonstratie. Beeld ANP

‘Je moet nu opstaan’, zegt een vrouw met een oranje hesje halverwege de stoet. Zij haalde afgelopen november al landelijk het nieuws tijdens als woordvoerder van het anti-zwartepietprotest in Zaanstad. Waar een omstander destijds naar haar keek en nonchalant opmerkte dat het jammer was dat Hitler er niet meer was, ‘of Pim Fortuyn’.

Ook bij de anti-racismedemonstratie is deze vrouw, die haar naam liever voor zichzelf houdt, al jaren van de partij. Ze spreekt dus met enig gezag als ze zegt dat de verkiezingsoverwinning van Baudet duidelijk zijn effect heeft gehad op de aanwas. ‘Er zijn zeker meer mensen dan vorig jaar. Al zijn het er volgens mij nog niet zoveel als vijf jaar terug, toen Wilders net zijn ‘minder, minder’-uitspraken had gedaan.’ De organisatie schat het aantal deelnemers rond de tienduizend.

Gele hesjes

Een kleine groep betogers met gele hesjes loopt niet mee, maar staan bij aanvang wel op de Dam. Woordvoerder Miquel Engelen verklaart desgevraagd dat de hesjes de antiracisten steunen. ‘We zijn a-politiek dus racisme staat niet op onze flyer met actiepunten’, zegt Miquel Engelen. ‘Binnen onze groep zijn ook zeker mensen die boos zijn over buitenlanders die hier in de watten worden gelegd. Maar uiteindelijk heeft dat te maken met hun ongenoegen over een systeem waarin de rijken rijker worden en de armen armer. Daar zijn wij tegen.’

Een van de vele ‘Fuck FvD’-stickers die te zien waren bij de anti-racismedemonstratie. Beeld ANP

Zelf vindt Engelen dat Nederland uit de Europese Unie moet stappen. Hij is voor het referendum en noemt migratie ‘een link punt’. Nederland moet volgens hem wel vluchtelingen opvangen ‘maar het moet wel veel beter gecontroleerd, anders loopt het fout’. Hoewel dat allemaal behoorlijk in lijn lijkt met de standpunten van Baudet, stemde Engelen heel bewust niet op Forum. ‘Ik vind Baudet een blaaskaak, en ik vertrouw hem niet.’

Maar er zijn dus heel veel mensen die dat wel hebben gedaan, zegt Amresh Joekhoe als de stoet ruim een uur op weg is. ‘En ik vraag mij dus wel heel erg af in hoeverre die mensen ook de meest dubieuze uitspraken van Baudet steunen, over de homeopathische verdunning van de samenleving en nu weer over die boreale wereld.’ Hij hoopt vurig van niet. ‘Maar als dat wel zo is, dan wil ik duidelijk laten merken dat ik die uitspraken heel erg vind.’