De deal met Sywert van Lienden moest er komen, hoe dan ook

Sywert van Lienden verlaat de Amsterdamse rechtbank op 14 juni. Beeld Elisa Maenhout

Minister Hugo de Jonge van VWS hield een jaar lang vol dat hij geen bemoeienis had gehad met de deal van 100,8 miljoen met Sywert van Lienden. ‘Niet mijn portefeuille’, luidde steeds het antwoord op vragen naar de monsterorder voor zijn toenmalige partijgenoot. Het Deloitte-rapport over de mondkapjesaffaire, dat vrijdag na zo’n vijftien maanden onderzoek dan eindelijk verscheen, laat een ander beeld zien.

De Jonge wordt in het rapport bijna even vaak genoemd als de destijds wél verantwoordelijke minister Martin van Rijn (Medische Zorg). De assistent van De Jonge, Bart van den Brink – niet voor niets heeft hij de titel functionaris 1 VWS gekregen – duikt ook nog eens voortdurend op in het lijvige rapport.

De kiem van de affaire ligt al in maart als Van Lienden zich voor het eerst meldt als de man die belangeloos mondkapjes naar Nederland gaat halen. En de tijdlijn van Deloitte in het rapport is onverbiddelijk: het eerste politieke contact dat Van Lienden heeft over zijn mondkapjeshandel, is op 20 maart met de assistent van De Jonge. Die doet voor Van Lienden binnen VWS even navraag over de distributie van mondkapjes.

Het lijkt een klein gebaar, maar niet in de wereld van Sywert van Lienden. De dan nog gemeenteambtenaar gaat meteen pronken met zijn contact met de politiek assistent van De Jonge. ‘Team Hugo de Jonge lijkt positief’, appt hij aan toenmalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die zich ook volop gaat inzetten voor het initiatief. Tegenover een hoge functionaris van KLM zegt Van Lienden: ‘Vanavond heb ik ook contact gehad met de staf van minister VWS.’ Een dag later doet hij alsof hij advies krijgt van de assistent van De Jonge.

‘Het rapport laat zien dat betrokkenen van RGA (het bedrijf van Van Lienden, red.) forse druk – via publieke opinie, social media en politieke ingangen – op VWS uitoefenden’, concludeert minister Conny Helder (Medische Zorg) in haar begeleidende brief. Uit het rapport van Deloitte blijkt dat De Jonge een van zijn belangrijkste drukmiddelen was.

Hugo de Jonge vroeg een VWS-ambtenaar te gaan 'knuffelen' met Sywert van Lienden. Beeld ANP

De Jonge wil op 22 maart dat zijn assistent even gaat ‘schakelen’ met een andere ambtenaar van VWS over Van Lienden. Ook geeft de CDA-minister in die tijd de opdracht aan Mark Frequin, de VWS-ambtenaar die de deal uiteindelijk zal sluiten, om te gaan ‘knuffelen met Sywert’. ‘Heb ik bijna een dagtaak aan’, rapporteert de ambtenaar op 25 maart, al zegt De Jonge tegen Deloitte dat hij zich ‘niet meer precies’ kan herinneren wanneer hij de ambtenaar tot knuffelen heeft aangezet.

In maart lopen de pogingen om samen te werken met Van Lienden nog spaak. Binnen inkooporganisatie LCH, die de aanschaf van beschermingsmiddelen coördineert en organiseert, wordt de CDA’er gewantrouwd en buiten de deur gezet.

In de politieke top blijven er daarna zorgen. Van Lienden uit zware kritiek op de overheidsaanpak. Daarnaast lijkt hij met zijn Hulptroepen Alliantie te gaan concurreren met het LCH. Als Van Lienden op 10 april weer zijn onvrede spuit, komen De Jonge en zijn assistent opnieuw in actie. Dit keer wordt weer een andere topambtenaar ingeschakeld om te gaan praten met Van Lienden, Bas van den Dungen, de secretaris-generaal van Financiën. Andere ambtenaren moeten vervolgens morrend aan de slag in het paasweekend om gesprekken met Van Lienden voor te bereiden.

Als Van den Dungen meldt dat er gewerkt wordt aan een samenwerking, reageert De Jonge enthousiast: ‘Hoop echt dat het lukt.’ Tegen Deloitte zegt de CDA’er dat hij daarmee doelde op het voorkomen van een concurrerende organisatie voor het LCH, niet op een mogelijke deal voor Van Lienden, die binnen het ministerie het etiket ‘politiek zeer gevoelig’ meekrijgt.

De druk vanuit het ministerie op inkooporganisatie LCH neemt daarna enorm toe, ook al is er bij de inkooporganisatie robuust verzet tegen een ‘onnodige’ deal met Van Lienden. Eén medewerker stapt zelfs op uit protest vanwege het toekennen van een deal van 100 miljoen 'zonder enige checks'. De order voor Van Lienden zal de enige zijn in de hele coronacrisis die ‘onder bezwaar’ van de LCH-top wordt getekend.

Van Lienden profiteert van de hectiek en zaait verwarring over zijn bedoelingen. Richting de politieke top blijft hij zich voordoen als de weldoener achter de Hulptroepen Alliantie, waardoor er daar geen alarmbellen afgaan. De twee ambtenaren die de deal sluiten, Frequin en zijn assistent, lijken alleen maar gefocust op het neutraliseren van de kritische Van Lienden. Zij weten wél dat de mediapersoonlijkheid commerciële motieven heeft en winst gaat maken, maar vinden het geen probleem.

Frequin laat uiteindelijk tevreden weten aan De Jonge dat Van Lienden binnenboord is. Missie voltooid. Details blijven achterwege.

Na een onthulling van de Volkskrant op 15 mei 2021 blijkt dat de samenleving er wel een probleem mee heeft dat Van Lienden miljoenen heeft verdiend aan mondkapjes, terwijl hij altijd beweerde ‘om niet’ te werken voor de ‘helden van de zorg’. De Jonge laat vrijwel meteen weten dat hij ‘geen betrokkenheid’ had met de deal.

Minister Helder ziet inmiddels wel in dat de commerciële deal met Van Lienden moreel gezien niet door de beugel kon. Ze concludeert dat de mediapersoonlijkheid en zijn compagnons ‘bewust gebruikmaakten van de kennis en ‘goedheid’ van betrokken non-profit partijen’ om winst te maken.