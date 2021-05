De Dam is voor even pro-Palestina: ‘We hebben joodse vrienden. Het conflict is met de zionisten’

Jongeren maken een foto met Palestijnse vlag op de Dam. Beeld Noël van Bemmel

‘Het loopt er weer volledig uit de hand’, zegt beeldend kunstenaar Simon Vrouwe (78) bij zijn mobiele kraam met Palestina-vlaggen op de Dam in Amsterdam. Op de grond heeft hij alarmerende informatieborden neergelegd over gewelddadige onderdrukking van het Palestijnse volk door Israël. Op zich niks bijzonders, want op deze plek draaien al jaren Palestijnse en Israëlische demonstranten boos om elkaar heen, maar vandaag ontbreken de vlaggen met Davidster. De Palestijnse kraam trekt opvallend veel publiek door de actuele geweldsescalatie 3.300 kilometer oostwaarts, en door het einde van de ramadan.

‘Als ik uitleg hoe het écht zit’, zegt Vrouwe tussen de verkoop van Palestinavlaggen door (5 euro), ‘worden veel voorbijgangers emotioneel. De opkomst van het zionisme in de 19de eeuw, de systematische schending van mensenrechten, de hypocrisie van het westen; ik heb het allemaal opgeschreven op de flyers die ik uitdeel.’ Volgens Vrouwe treffen ook de media veel blaam. ‘Ze verstrekken verkeerde informatie. De enige schuldige is Israël, die hebben ook nu weer het geweld uitgelokt.’

Contemplatieve pose

Wat vrijdag opvalt op het plein voor het Koninklijk Paleis: het grote aantal jonge bezoekers, pas geknipte mannen en elegant geklede vrouwen die aan het shoppen zijn na het Suikerfeest. Velen poseren bij de kraam van Vrouwe voor een foto met een Palestijnse vlag in de ene hand, met de ander maken ze het V-teken. Een enkeling wikkelt zich in de vlag en kiest voor een contemplatieve pose. ‘Voor Instagram’, zegt de 25-jarige student Bayan Sanded, een Palestijnse die via Syrië in Nederland is beland. ‘Iedereen moet weten wat daar nu gebeurt. Ik kon niet genieten van het Suikerfeest, ik heb de hele dag het nieuws bijgehouden.’ Sanded maakt zich zorgen om haar familie.

‘Hoe kun je genieten van een feest, als er kinderen worden gedood die liggen te slapen?’ vragen de twintigers Sam en Abdullah. Ze zijn net langs de Zara geweest en kopen nu een Palestijnse vlag voor diverse demonstraties die zijn aangekondigd. Sam: ‘Ik ben een man zonder thuisland. Maar ik ga niet huilen, dan hebben de Israëliërs gewonnen.’ De student wil graag onderstrepen dat hij geen probleem heeft met joden. ‘We hebben joodse vrienden. Het conflict is met de zionisten.’

Dat benadrukt ook een man op een vouwfiets met een Palestina-vlag op zijn stuur. ‘Wanneer schrijft de Volkskrant dat nou eens juist op?’ De elektrische rolstoel van een andere medestander is beplakt met ‘Boycot Israël’-stickers. De meeste jongeren die selfies nemen komen niet uit Gaza of uit een ander Palestijns gebied. ‘We zijn solidair’, zeggen twee tieners uit Syrië die nu in Utrecht wonen. ‘Wij Arabieren zijn één volk’, verzekert een Egyptenaar die momenteel in Duitsland woont.

Simon Vrouwe bij zijn pro-Palestinakraam op de Dam. Beeld Noël van Bemmel

Jezusfreak met cape

Het winkelende publiek stroomt vrijdag als vanouds schouder-aan-schouder uit de Kalverstraat en wurmt zich langs twee hotdogkramen, een ijskraam, de Palestijnse kraam, een Falun Dafa-kraam waar hemelse muziek klinkt (‘truthfulness, compassion, tolerance’), een Perzisch kraampje in de schaduw van het Paleis en een groep bedeesde scholieren die met groene vlaggen wappert voor een beter klimaat. Dwars door alles loopt een onverstaanbare Jezusfreak met cape.

De enige die vrijdag ontbreekt is het Facebookgroepje ‘Time to stand up for Israel’ van activist Sabine Sterk met als motto: de waarheid moet verteld worden. Haar groepje staat doorgaans met Israëlische vlaggen op 25 meter van de Palestijnse kraam; dichterbij mag niet van de rechter die ingreep toen onderlinge treiterijen uit de hand liepen. Ook de afgesplitste actievoerder Michael Jacobs − die doorgaans rond de Palestijnse kraam cirkelt met een vlag met Davidster rond zijn schouders − is er niet.

Sterk via de telefoon: ‘Wij hebben 3,5 jaar op de Dam gestaan om de Israëlische kant van het verhaal te vertellen. En om Israëlische toeristen te steunen die de informatieborden van Vrouwe hadden gelezen. Die zijn dan echt ontdaan, als ze voor babymoordenaars worden uitgemaakt.’ Nu er vrijwel geen toeristen zijn in de stad, blijft haar actiegroep thuis. Daar volgt Sterk het nieuws uit Israël met grote zorg. ‘Ik ben boos op de media die Israël altijd afschilderen als de bad guy. Ik vrees dat – wat er nu ook gebeurt − Israël de mediaoorlog zal verliezen.’