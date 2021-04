De culiwandeling, razend populair, komt het dichtst bij écht weer een normaal buitenleven

Brasserie Van Beinum is een van de deelnemende horecagelegenheden die meedoet aan de Tasty Walk in Haarlem. ‘Mijn vak draait om mensen te dienen en ze een leuke tijd te bezorgen. De hele tijd binnen zitten voelt dan tegennatuurlijk.’ Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het is niet bepaald comfortabel eten zo: zittend op de stoeprand in de schaduw van de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem, vlak bij een drukke steeg. Maar de vriendinnen Bianca en Miranda (beiden 27) hebben er weinig last van, terwijl ze stilletjes hun appel gyoza met hoisin en aardbeiencoulis van Brasserie Van Beinum uit een wegwerpkommetje eten. Na vijf maanden lockdown komt dit nog het meest in de buurt van een normaal buitenleven in de stad, zeggen ze. ‘Ik móest er even uit’, verzucht Bianca. ‘Ja, dit had ik wel even nodig’, zegt Miranda met een blikje bier in haar hand.

Het bezoek aan de brasserie is onderdeel van de Tasty Walk, een culinaire wandeling die elk weekend in verschillende steden wordt georganiseerd. Wie mee wil doen, betaalt een ticket van 36 euro. Daarmee kunnen wandelaars op de geboekte datum een klein gerecht afhalen bij zes deelnemende horecatenten in de stad. De culinaire wandeling van Tasty Walk is in de drie maanden dat die bestaat razend populair geworden: inmiddels doen 480 restaurants in 29 steden mee. Het initiatief krijgt daarmee wekelijks duizenden mensen op de been.

Het succes van Tasty Walk is niet onopgemerkt gebleven. In een stad als Haarlem bieden nu ook partijen als Le Food Tour, Bike & Bite en WijnSpijs culinaire wandelingen en fietstochten aan. Daar ligt Tasty Walk-oprichter Lex Ouburg (46) niet wakker van, zegt hij aan de telefoon. ‘Dit concept is geboren vanuit de bedoeling om de zwaar getroffen horecamensen te helpen. Alle steun voor de horeca is welkom.’

Haarlem, zondagmiddag. Genieten van de Tasty Walk. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Maar voor een horeca-onderneming is het deelnemen aan een culinaire wandeling zoals de Tasty Walk geen vetpot. Op een zonnige dag als vandaag verwacht Gijs Brands (41), eigenaar van Brasserie Van Beinum, 150 wandelaars. Eén gerecht kost zes euro: 1 euro daarvan gaat naar Tasty Walk, de rest is voor de brasserie. Brands: ‘Vermenigvuldigd met 150 wandelaars lijkt dat veel, maar het komt niet in de buurt van de dagomzet die we normaal draaien.’

Hij doet het ook niet voor het geld, zegt Brands gelaten. ‘Ik word alleen maar treurig als ik daar te veel over na ga denken.’ Voor hem is het vooral belangrijk dat hij weer even in contact kan staan met zijn klanten en personeel, zegt hij. Hij wijst naar de jonge medewerkers die buiten achter een kraam opgewekt gyoza’s en drankjes aan de klanten serveren. ‘Mijn vak draait om mensen te dienen en ze een leuke tijd te bezorgen. De hele tijd binnen zitten voelt dan tegennatuurlijk.’

Gemeentelijke handhaving

Ondertussen probeert Brands erop toe te zien dat wandelaars niet bij zijn horecatent blijven hangen. Hij heeft in de afgelopen twee maanden al een paar waarschuwingen gekregen van de gemeentelijke handhaving. En dus heeft hij zijn terras afgezet met rood-wit lint om te voorkomen dat klanten daar plaats nemen. Toch kan hij niet altijd voorkomen dat het te druk wordt, zeker op mooie dagen. En dat geeft hem soms kopzorgen.

Juist hier, in Haarlem, zijn horeca-ondernemers extra waakzaam. Het was in deze gemeente dat Tasty Walk voor het eerst tegen de regels van de coronawetgeving aanliep. ‘Toen we in januari de eerste culinaire wandeling in Haarlem organiseerden’, zegt Lex Ouburg, ‘vond een fotograaf van een plaatselijke krant het wel leuk om een paar wandelaars aan een tafeltje in een horecatent te fotograferen. Terwijl ze een gerecht geserveerd kregen. Nou, daar kregen we dus gedonder mee.’

De knusse foto van wandelaars op een kluitje suggereerde dat de culinaire wandeling een niet bij de gemeente opgegeven evenement was – waarbij de coronamaatregelen ook nog eens niet werden nageleefd. In lokale media verschenen berichten dat de horeca-ondernemer in kwestie een formele waarschuwing had gekregen. ‘Dat verhaal klopte niet’, zegt Ouburg. ‘Maar de gemeente wilde wel van ons weten hoe we ervoor gingen zorgen dat regels niet worden overtreden.’

Pilotwandeling

‘Dat plan lag al klaar’, lacht Ouburg. Voor de pilotwandeling in Rotterdam, niet lang voor het incident in Haarlem, sprak hij uitvoerig met de dienst veiligheid van gemeente Rotterdam. Het gesprek kwam het erop neer dat de culinaire wandelingen van Tasty Walk niet de vorm van een evenement mogen krijgen. ‘Dat betekent bijvoorbeeld dat we geen tijdsloten mogen hanteren, geen wandelroutes mogen delen en de deelnemers moeten aansporen om niet bij het restaurant te blijven hangen.’

In de praktijk pakt dat soms iets anders uit. Op een paar meter van het terras van Gijs Brands staan vier vrienden een biertje in de zon te drinken en houden nauwelijks afstand tot elkaar. Maar Brands kan daar weinig aan doen, zegt hij. Ze staan net iets te ver van zijn terras. Hij wijst naar het winkelpubliek op de Grote Markt, even verderop, dat evenmin weinig afstand houdt. ‘En wie houdt toezicht op die mensen dan?’