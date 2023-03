De Cubanen hadden zondag wel degelijk iets te kiezen: stemmen of thuisblijven

Een vrouw bekijkt posters met informatie over de verkiezingen in Havana, Cuba. Beeld ANP / EPA

Parlementsverkiezingen? Maar Cuba telt toch maar één partij?

Sinds Fidel Castro in 1959 met zijn guerrillaleger dictator Fulgencio Batista verdreef, wordt het Caribische eiland Cuba inderdaad geleid door één partij: de PCC, oftewel de Communistische Partij van Cuba (kleine nuancering: feitelijk is dit vanaf 1965, de PCC had nog enkele voorgangers). Al 64 jaar beslist de Communistische Partij namens het volk. Het parlement stemt in de regel in met elk wetsvoorstel.

Toch organiseert Cuba sinds 1976 verkiezingen. Aanvankelijk ging dat om getrapte, gemeentelijke verkiezingen, maar sinds een wetswijziging in 1992 kiezen Cubanen van 16 jaar en ouder om de vijf jaar ook rechtstreeks de parlementariërs van de Nationale Assemblee, het parlement.

‘Waarom eigenlijk?’ Die vraag stelde onlangs ook staatswebsite Granma.cu, het officiële medium van de PCC (vernoemd naar het schip waarmee Castro, zijn broer Raúl, Che Guevara en 79 mede-rebellen in 1956 vanuit Mexico overstaken naar Cuba). De auteur beantwoordt de vraag met nog meer vragen. ‘Zijn kandidatenlijsten die tot stand komen op basis van financiële belangen democratischer dan de lijsten die voortkomen uit volksorganisaties?’ Het Cubaanse systeem is enorm democratisch, stelt Granma, het zijn immers de buurtcomités die de gemeentelijke lijsten samenstellen en vervolgens ook een voordracht doen voor de helft van de nationale lijst.

Over de auteur Joost de Vries is correspondent Latijns-Amerika voor de Volkskrant. Hij woont in Mexico-Stad. De Vries werkte eerder op de economische en politieke redactie van de Volkskrant.

‘Waarom winnen in de gemeenteraden niet de kandidaten van de contrarevolutie?’, oppert de auteur. Volgens tegenstanders van het eenpartijregime laat de regering simpelweg geen ruimte voor andersdenkenden. Het Amerikaanse persbureau AP citeerde deze week activisten die tijdens lokale verkiezingen in november een poging deden een eigen kandidaat te lanceren. Het staatsveiligheidsapparaat intimideerde de politicus totdat die afzag van zijn poging.

Wat heeft een autoritaire staat te winnen bij verkiezingen?

Verkiezingen zijn een vertoon van eensgezindheid, is samenvattend het antwoord van de staat op deze vraag. Ze zijn een boodschap van ‘kracht, eenheid en toekomst’ tegenover dissidenten die hopen op de teloorgang van het Cubaanse systeem. De stembusgang is een ceremonie – geen wisseling van de wacht, maar een viering van het systeem. Het volk kiest geen nieuwe vertegenwoordiging, maar bevestigt de continuïteit. Of, wederom in de woorden van staatsmedium Granma: ‘Door te stemmen verdedigen we het vaderland, de Revolutie en het socialisme.’

Oké, een stem voor continuïteit dus, maar hadden Cubanen door te stemmen op een specifieke kandidaat alsnog enige invloed?

Dat zou je denken. Bovendien lijken de Cubaanse kopstukken zich kwetsbaar te maken, want ook zij staan op de lijst: van president Miguel Díaz-Canel tot voormalig president Raúl Castro en diens dochter Mariela (officieel voorvechter van Cubaanse lhbti-rechten). Maar tegelijkertijd dragen gemeenteraden, vakbonden en sociale organisaties – allemaal gelieerd aan de PCC – tal van kandidaten voor die de meeste Cubanen niet kennen. De lijst – de enige – wordt goedgekeurd door kandidatencommissies van de staat.

Niet alleen dragen de kandidaten een officieel stempel, het zijn er precies genoeg voor het aantal te vullen zetels: 470. Persbureau Reuters citeerde deze week een 77-jarige gepensioneerde universiteitsdocent uit Havana: ‘Het aantal zetels is gelijk aan het aantal kandidaten, oftewel: dit zijn geen verkiezingen.’ Na een heel leven in de Revolutie zag hij het nut er niet meer van in: hij bleef thuis.

Viel er dan helemaal niks te kiezen?

Jawel, precies de keuze die de gepensioneerde docent maakte: niet stemmen. Het is de enige optie die de staat de bevolking laat, stemmen is niet verplicht. Tot tien jaar geleden waren de parlementsverkiezingen een effectief instrument om Cubaanse eensgezindheid te promoten. In 2013 nam 94 procent van de stemgerechtigde Cubanen nog deel aan de ceremonie. Maar in recente jaren brachten steeds meer mensen een proteststem uit door thuis te blijven. In 2018 was de opkomst met bijna 10 procentpunt gedaald naar 85 procent. In november vorig jaar negeerde bijna eenderde van de Cubanen de gemeentelijke verkiezingen.

Of ze nu thuis bleven uit expliciet protest of desillusie, de 11 miljoen inwoners van het eiland hebben meer dan genoeg redenen om ontevreden te zijn. Die onvrede kwam meermaals aan de oppervlakte tijdens de eerste presidentstermijn van Díaz-Canel, de eerste Cubaanse leider in zes decennia die niet Castro heet. Hij nam eind 2019 het stokje over van Raúl Castro en nam in 2021 ook het partijvoorzitterschap over. Na de verkiezingen van zondag zal het parlement naar verwachting zijn tweede termijn bevestigen.

Met welk humeur gingen de Cubanen zondag naar de stembus (of juist niet)?

De stemming op het eiland was, zacht gezegd, gespannen. Sinds Díaz-Canels aantreden protesteerden in 2019 tientallen artiesten tegen overheidscensuur. In juli 2021 gingen duizenden mensen in zeldzaam openlijk protest de straat op, werden honderden veelal jonge Cubaanse activisten veroordeeld tot lange celstraffen en kreeg de zwakke Cubaanse economie harde klappen van de pandemie. Het jaar erop volgde de Russische oorlog in Oekraïne, en al die tijd heerst er verlammende schaarste op het eiland, kampt Cuba met dagelijkse stroomstoringen en vertrokken honderdduizenden (jonge) mensen naar het buitenland.

Kandidaat Denisse Ricardo groet een potentiële kiezer tijdens een campagnetour in Havana, Cuba. Beeld AP

Onder moeilijke omstandigheden is het organiseren van verkiezingen ‘een daad van moed’, stelt Granma. ‘Het toont een diep vertrouwen in het geweten van het volk.’ Toch lijkt de staat er niet helemaal gerust op. Meer dan ooit gingen de kandidaten de afgelopen weken de straat op om het gesprek aan te gaan met kiezers. Zo liep Díaz-Canel donderdag mee in een pro-revolutiemars van duizenden mensen in zijn geboortestad Santa Clara. ‘Samen met hun toekomstige vertegenwoordigers vierden de aanwezigen de aanstaande overwinning van komende zondag.’

Diezelfde donderdag verscheen in Havana een heel andere boodschap in grote blokletters op een blinde muur: ‘Nee tegen de PCC.’ De graffiti was een dag later overgeschilderd met rode verf. In een land dat officieel niet aan verkiezingscampagnes doet, lijkt de campagne deze dagen volop losgebarsten. De parlementsverkiezingen zijn van een staatsceremonie verworden tot een referendum. Iedereen in Cuba – de staat, de stemmers en de thuisblijvers – zal zondag na het sluiten van de stembussen in spanning hebben gewacht op dat ene resultaat: het opkomstcijfer.