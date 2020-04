De CT-scanner van kamer 1 is een werkpaard van Duitse makelij

Een man gaat door de CT-scanner, zijn longen hebben ernstige schade. Beeld Willem Feenstra

Zelfs na 600 scans van (mogelijke) coronapatiënten kunnen de longen je nog verrassen, blijkt in CT-kamer 1 van het ziekenhuis. Door het raam is te zien hoe een 54-jarige man zichzelf van de scantafel terug naar zijn bed hijst. Hij mist kracht. Hij is genezen van corona, maar daar is dan ook alles mee gezegd.

‘Gadver’, zegt hoofd van de afdeling radiologie Marleen Kuijs (59), terwijl de longen van de patiënt op het computerscherm verschijnen. Meer dan een maand geleden belandde de man met corona in het ziekenhuis. Het ging van kwaad tot erger. Nu leek het eindelijk de goede kant op te gaan. Maar dan die beelden. ‘Een wonder dat hij nog kan ademen’, zegt Kuijs.

Meestal wordt de CT-scanner gebruikt in de beginfase, om vast te stellen of iemand corona heeft. Patiënten die binnenkomen met benauwdheidsklachten worden vrijwel meteen naar scankamer 1 gereden. Op de drukste dagen, een paar weken geleden, stonden in de gang soms vijf bedden met patiënten in de rij. Tien minuten nadat ze de kamer binnenkwamen, verscheen hun longbeeld dan op het scherm. Dan was meestal meteen duidelijk of ze het virus hadden. Een keelswap gaf vierentwintig uur later uitsluitsel.

Nu is de situatie anders. Bij de 54-jarige man moet worden gecontroleerd of er bloedpropjes in de aders naar zijn longen zitten, een veelvoorkomend gevolg van corona. Dat lijkt bij hem niet het geval. Toch zorgt zijn scan voor ongemak. Het is nog onbekend wat de gevolgen zullen zijn voor ‘herstelde’ coronapatiënten. Deze beelden beloven niet veel goeds: een fijnmazig netwerk van witte vlekken.

Een CT-scan is bij uitstek geschikt om corona in beeld te brengen. Patiënten worden op een beweegbare tafel door een cirkelvorm geschoven. Daar doorheen draait een röntgenbuis om de patiënt heen, die straling door het lichaam zendt. Aan de andere kant wordt die straling opgevangen door een detector. Omdat alle weefsels verschillende dichtheden hebben, en daarmee de straling verzwakken, ontstaat een nauwkeurig beeld van de binnenkant van het lichaam.

De CT-scanner in kamer 1 is een werkpaard, zeggen ze hier. Een middenklasser van Duitse makelij. Zeven jaar geleden aangeschaft voor drieënhalve ton. Er moest wel wat aan ‘het protocol’ gesleuteld worden om hem geschikt te maken voor coronadetectie. Te langzaam. Mensen moesten vijftien seconden hun adem inhouden voor een goed beeld, een onmogelijke opgave voor een coronapatiënt. Nu lukt het binnen zeven tellen.

Bij gezonde mensen zijn de longen twee langgerekte zwarte vlakken van boven naar beneden. Coronapatiënten hebben minder zwart oppervlak. In hun longen verschijnt een soort witte waas. Matglas, noemen radiologen het. Sluierbewolking, zou je ook kunnen zeggen.

Een man van begin 40 was op 7 maart de eerste geweest, vertelt radioloog Ilse Niers (44). Hij was met benauwdheidsklachten binnengekomen op de spoedeisende hulp. Zijn longfoto was afwijkend. Een CT-scan volgde.

Op de kast in de verslagruimte van de radiologen hingen toen al de resultaten van Chinese onderzoeken. De radiologen in Breda hadden zichzelf een spoedcursus gegeven. Met z’n tienen stonden ze voor het grote computerscherm waarop de scan van die eerste patiënt zichtbaar was. Tsjezus, dit is het gewoon, dachten ze. Wigvormig matglas aan beide zijden van de longen. Zoiets hadden ze nog nooit gezien.

Vanaf dat moment ging het snel. Een radioloog van het ziekenhuis met lichte klachten ging zelf ook onder het apparaat. Er werd een scan van zijn longen gemaakt, om te zien of hij inderdaad corona had. Van de beelden schrok hij. Flinke matglasvlekken. Een tijd zat hij ziek thuis, nu is hij weer aan het werk.

Zeshonderd scans verder duiken nog steeds nieuwe patronen in de longen op. Soms, zegt Niers, is het als crazy paving: een tuinpad met stenen in alle vormen. Dan weer als dichte mist. Wanneer de ziekte zich helemaal over de longen heeft verspreid: een nachtelijke foto van een stad, gemaakt vanuit de ruimte.

Als de gevolgen niet zo ernstig waren, zou je er kunst in kunnen zien.