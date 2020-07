De ‘covid-marshall’ van Center Parcs: ‘Als mensen mij zien dan zie je ze al denken: oja, hier gelden regels waar we ons aan moeten houden’

Veel Nederlanders vieren dit jaar noodgedwongen vakantie in eigen land. Hoe bevalt dat? De Volkskrant doet de komende weken verslag vanaf campings en vakantieparken. Deze week: Center Parcs Het Heijderbos in Noord-Limburg.

De ‘covid-marshall’ van Center Parcs Het Heijderbos in Noord-Limburg controleert al vanaf half negen ’s ochtends of gasten zich wel aan de coronamaatregelen houden. Volgt men de juiste looplijnen door het park? En vormt dat kluitje mensen bij de ingang van de minigolfbaan wel één gezin, of zijn het wildvreemden voor elkaar die aan de regels herinnerd moeten worden?

Robin Konings (49) is zijn naam. Al zeventien jaar in trouwe dienst bij het park. Eerst als toezichthouder in het indoor zwembad Aqua Mundo. De laatste jaren als instructeur bij de Tower Jump waar gasten aan een kabelbaan over het parkmeer kunnen roetsjen. Omdat de anderhalvemeter-regel niet te handhaven is in de Tower Jump, vult Konings een deel van zijn twintigurige werkweek met het uithangen van de ‘covid-marshall’, een term die hij zelf niet zonder een grijns kan uitspreken. Om hem te onderscheiden van ander personeel draagt hij een geel hesje waarop nog eens de coronamaatregelen vermeld staan.

Geen Politieagent

‘Ik ben geen politieagent hé’ zegt Konings terwijl hij een rondje over het park loopt. ‘Ik ga mensen niet streng toespreken. Meestal is dat ook niet nodig. Als mensen mij zien in mijn geel hesje dan zie je ze al denken: oja, hier gelden regels waar we ons aan moeten houden.’

Dat betekent niet dat er weinig te handhaven valt voor Konings. De covid-marshall heeft de indruk dat sommige gasten hun verblijf op het park ook beschouwen als een vakantie van de beknellende coronamaatregelen waar ze zich aan moesten houden. Vooral de Duitse gasten, die in hun land onder wel een heel streng regime moesten leven, willen zich in het park weer even in het oude normaal wanen, toen je kon gaan en staan waar je wilde.

‘Ik snap dat wel’ zegt Konings. ‘Je bent op vakantie. Dan wil je er even uit zijn. In de buitenlucht kun je ook iets makkelijker de mensen hun gang laten gaan, maar in gesloten ruimtes moeten we toch voorzichtiger zijn.’

Bij de Jungle Dome, een indoor speeltuin waar exotische vogels rondfladderen, spreekt Konings een stelletje aan dat op een bankje bij de ingang is neergevleid. Mag niet. Daar kunnen ze onmogelijk anderhalve meter afstand houden van de mensen die de Jungle Dome uitkomen. Of ze zo vriendelijk willen zijn om ergens anders te gaan zitten. Met tegenzin staat het stelletje op. De vrouw werpt nog een chagrijnige blik over haar schouder naar Konings.

Het groepje uitgelaten tieners dat hij even later aanspreekt bejegent hem vriendelijker. Ze hebben er net hun eindexamen op zitten, met goed gevolg voor allen. Een tienerzomervakantie in een warmer, zuidelijker oord was geen optie, vertellen ze – straks zitten ze daar als er weer een epidemie uitbreekt, wie weet in wat voor strenge quarantaine ze dan terechtkomen. Dan maar op vakantie naar een plek dichter bij huis.

‘Hebben jullie het naar jullie zin?’ vraagt Konings de tieners, die daarop een luid ‘Jazeker!’ laten horen.

Gezelligheid

Het is rustig in het park. De sfeer is ‘minder uitbundig’ dan normaal vertelt Konings. Pre-corona waren er indoor meer evenementen mogelijk en kon je de gezelligheid al van ver horen.

‘Toch is het wel gezellig hoor’ bezweert Konings. ‘Het is alleen een beetje anders.’

Op één moment van de dag twijfelt Konings of hij zelf nog wel zo strikt de anderhalvemeter-regel moet naleven. Het gebeurt als een oudere man zijn vrouw in rolstoel nauwelijks een heuveltje krijgt opgeduwd. Moet hij die arme man laten afzien vanwege een regeltje? Voordat Konings er uit is, snelt een gast toe om een helpende hand te bieden.

‘Ja, dit vind ik wel van die lastige momenten’ zegt Konings. ‘Dan ga je je toch afvragen wat verstandiger is: afstand houden of iets doen?’

Om kwart voor twee zit Konings’ dienst als covid-marshall erop. Hij gaat door naar de indoor boogschietbaan waar hij weer mag doen wat hij het aller leukste vindt aan zijn werk: instructieles geven en gasten een fijne vakantietijd bezorgen.