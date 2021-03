De CoronaCheck-overheidsapp is al klaar én wordt dit weekend gebruikt bij festivals

CoronaCheck? Weer een corona-app van Hugo de Jonge?

Het ministerie van Volksgezondheid lanceerde alweer enige tijd terug CoronaMelder, de app die in de gaten houdt of iemand bij een besmet persoon in de buurt is geweest. CoronaCheck doet iets heel anders: de app fungeert als digitaal toegangsbewijs bij sportactiviteiten, horeca, culturele instellingen of evenementen. Wie negatief is getest (of in een later stadium misschien ook wel: gevaccineerd is) kan dit via deze nieuwe app tonen aan een controleur. Deze laatste heeft de controlevariant van de app, CoronaCheck Scanner genaamd. Groen scherm? Je mag naar binnen. Het ministerie ziet de app als tijdelijk instrument en als ‘belangrijke sleutel’ in het openen van de samenleving.

Wilt u dit artikel liever beluisteren? Hieronder staat de door Blendle voorgelezen versie

De CoronaCheck-app zoals een bezoeker van bijvoorbeeld een festival hem ziet Beeld ANP Handouts

Hoe werkt deze app?

Wie zich in een officiële teststraat negatief laat testen, krijgt een code. Deze code wordt ingevoerd in CoronaCheck waarna de app de code omzet in een zogeheten QR-code. Medewerkers van bijvoorbeeld een festival of restaurant scannen deze code bij de ingang, zodat ze in meteen kunnen zien of de bezoeker inderdaad negatief getest is en of die test recent genoeg (maximaal 48 uur) was. De telefoon van de bezoeker en het scanapparaat van het festival hoeven daarbij geen verbinding met het internet te hebben.

Dit is het scherm van de controleur. Groen scherm? De bezoeker kan veilig binnen, nadat geboortegegevens en initialen zijn vergeleken met het indentificatiebewijs. Beeld ANP Handouts

Hoe zit het met de privacy?

‘Het is constant balanceren tussen het beschermen van de privacy en het tegengaan van fraude’, zegt Ivo Jansch, die eerder door het ministerie werd ingehuurd om CoronaMelder te helpen ontwikkelen. Anders dan andere apps waarmee recent al is geëxperimenteerd, toont CoronaCheck géén pasfoto. In plaats daarvan werkt de app met een combinatie van initialen en een deel van de geboortedatum. Op die manier wil het ministerie voorkomen dat mensen hun telefoon aan elkaar doorgeven. Ondertussen worden nergens volledige namen of locatiegegevens opgeslagen. Ook is de QR-code nooit te herleiden tot een persoon, belooft Jansch. Kortom: ‘Op geen enkele manier kunnen burgers via deze app gevolgd worden.’

Is de app ook geschikt als vaccinatiepaspoort?

Dat is momenteel een heikel punt. Technisch zou het kunnen. Een groen scherm betekent dan dat iemand ofwel recent negatief is getest ofwel gevaccineerd is. Maar politiek ligt dit gevoelig: behalve D66 durft geen andere partij zich hiervoor uit te spreken. In andere Europese landen ligt dat overigens anders. Zeker bij de zuidelijke landen is er meer enthousiasme om met zo’n digitaal vaccinatiebewijs het toerisme weer op gang te brengen. De Europese Commissie komt binnenkort al met een plan voor een Europees bewijs waarmee de drager kan aantonen dat hij is ingeënt.

En als ik geen smartphone heb?

Het ministerie belooft dat er ook alternatieven komen voor de app voor mensen die geen smartphone hebben of die niet willen gebruiken voor dit doel. Zo’n alternatief is er ook al aanstaand weekend, als CoronaCheck voor het eerst in de praktijk wordt ingezet als test. Dit gebeurt bij een dance- en popfestival zaterdag en zondag op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen. Hier zijn per dag 1.500 mensen welkom. Zij kunnen (vrijwillig) de app gaan gebruiken. Anderen moeten op een andere manier (geprinte QR-code) kunnen aantonen dat ze recent negatief zijn getest. De twee festivals zijn het sluitstuk van een serie zogenoemde Fieldlab-evenementen.

Wanneer is de app voor iedereen beschikbaar?

Qua techniek is de app nu klaar. Of in ieder geval: klaar om grootschalig getest te worden. Maar het wachten is nog op toestemming van de Eerste en Tweede Kamer, die zich eind deze maand over een nieuwe wet buigen die de inzet van de app mogelijk maakt. In de wet komt te staan in welke gevallen een testbewijs verplicht is en dat de app alleen (en tijdelijk) in specifieke situaties wordt ingezet om maatregelen te versoepelen of sneller los te laten. Het wetsvoorstel spreekt over ‘niet-essentiële sectoren’, zoals festivals en horeca. Voor bijvoorbeeld treinverkeer zal de app niet verplicht worden.

De app moet op den duur zowel tests van GGD-teststraten als van commerciële testlocaties verwerken en neemt sneltests én PCR-tests mee.