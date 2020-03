De corona-uitbraak in de wereld - de handigste cijfers op een rij

Hoe gaat het elders in de wereld? En hoe moeten we de situatie in Nederland vergelijken met andere landen? Vanwege de uitbraak van het coronavirus verschijnen er dagelijks nieuwe statistieken over de situatie in uiteenlopende landen. Alle landen rapporteren cijfers en media maken er samenvattingen van, maar er circuleren ook grafieken waarvan de herkomst of bron niet altijd duidelijk is. De Volkskrant zet daarom de belangrijkste internationale cijfers op een rij en ververst ze enkele keren per dag. Bij elke grafiek staat een korte toelichting om de grafiek beter te kunnen begrijpen. Voor extra duiding kunt u dagelijks in de krant of op de website een nadere toelichting lezen.

Sterfte per miljoen inwoners

De betrouwbaarste maatstaf om landen met elkaar te vergelijken is het aantal doden per miljoen inwoners. Zo kan de fase waarin kleine landen zich bevinden beter worden vergeleken met grote landen. Hoe meer overledenen per miljoen inwoners, hoe harder een land getroffen is door het coronavirus. De onderstaande grafieken tonen het aantal overledenen per miljoen inwoners voor de tien landen met de meeste sterfgevallen.

Wereldwijde trends

Covid-19 verspreidt zich over de hele wereld sinds de uitbraak in China. In onderstaande grafiek is de toename van het totaal aantal gedetecteerde besmettingen wereldwijd te zien, inclusief genezen of overleden patiënten. Het werkelijke aantal besmettingen zal hoger liggen omdat lang niet iedereen wordt getest, maar deze cijfers geven wel iets weer over de trend.

Overledenen wereldwijd

De besmettingsgolf heeft inmiddels wereldwijd duizenden slachtoffers geëist. Onderstaande grafiek toont per week het totale aantal geïnfecteerden dat tot dan toe aan de ziekte is overleden.

Besmettingen per land

Het aantal vastgestelde besmettingen geeft een goed beeld van de fase waarin de uitbraak zich bevindt. Als het aantal besmettingen toeneemt, is de uitbraak aan het groeien. Als het aantal besmettingen afneemt, is een land het virus aan het temmen. Niet alle landen meten echter op dezelfde wijze – zo voert Nederland weinig testen uit – zodat onderling vergelijken lastiger is. We laten hier de 10 landen zien met het grootste aantal doden door covid-19. Let op: de assen zijn niet gelijk, een lijn op gelijke hoogte betekent niet een gelijk aantal.

Sterfgevallen

In deze grafiek ziet u het verloop van de sterfgevallen per land in de laatste weken door covid-19 in de tien landen met de meeste overledenen.

Sterfte per dag

Om de fase waarin een land zich bevindt te kunnen bekijken, is de sterfte per dag een handige maatstaf. Als het aantal doden oploopt, is de uitbraak aan het toenemen. Bij een dalend aantal doden is in het betreffende land de situatie aan het verbeteren.

Wereldkaart