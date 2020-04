De corona-app in 90 seconden: de informatie over uw gezondheid is bij ons in veilige handen

Experts overleggen zaterdag tijdens de openingsdag van de ‘appathon’ op het ministerie van VWS. Beeld ANP

Werd de tijdslimiet van anderhalve minuut overschreden, dan klonk er een schel piepje om aan te geven dat de spreektijd voorbij was.

De zogeheten ‘appathon’ werd gehouden op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Den Haag en was live te volgen via YouTube. Deelnemers waren CapGemini, Deus BV, Accenture, Sia Partners, Covid19, ITO en DDT Consortium – een verzameling van universitaire samenwerkingsverbanden en techbedrijven.

Een van de zeven apps zal komende week door de overheid uitgekozen worden als het middel dat de GGD moet ondersteunen bij het doen van contact- en brononderzoek naar besmettingsgevallen van het coronavirus. De meeste apps kunnen dat doen via bluetooth-technologie. Met deze techniek krijg je op je telefoon een seintje wanneer je in contact bent geweest met iemand die besmet is, zou je in zelfquarantaine moeten gaan.

Veel experts lijken al bij voorbaat weinig fiducie te hebben in de apps. Vrijdag beklaagden zij zich over het chaotische selectieproces waarmee de lijst van zeven deelnemers tot stand is gekomen. Er zou nog veel schorten aan de omgang van de apps met persoonlijke gezondheidsinformatie. Ook is het nog maar de vraag of zulke apps iets kunnen uitrichten tegen de verspreiding van het coronavirus. Uit een berekening van de Universiteit van Utrecht bleek al eerder dat de voordelen van dit soort apps heel beperkt zijn, zelfs al gebruikt 60 procent van de bevolking ze.

Privacy

Tijdens de appathon werden in elk geval de zorgen rondom de privacy geadresseerd. Stuk voor stuk benadrukten de app-bouwers dat de persoonlijke gezondheidsinformatie bij hen in veilige handen is. Technische termen als ‘toestemmingsinfrastructuren’ en ‘DP-3T-protocollen’ moesten de leek ervan verzekeren dat hij niets te vrezen heeft.

Of Nederland overtuigd is, moet komende week blijken, als de winnende app gedownload kan worden.

‘Sommige apps vragen om je mobiele telefoonnummer te delen, dat vind ik heel raar’, zegt volger van de ‘appathon’ Jelle Prins, zelf een app-bouwer – hij maakte onder meer apps voor Booking.com en Uber. ‘Zo’n app zou moeten kunnen werken zonder dat je je telefoonnummer prijsgeeft. Waarschijnlijk wordt het gevraagd om misbruik te voorkomen, dat je geen paniek gaat lopen zaaien door op de app aan te geven dat je besmet bent. Maar als iemand al zoiets van plan zou zijn, dan hoeft hij alleen maar een ontraceerbaar prepaid nummer te nemen.’

Prins heeft ook zorgen over de beperkte effectiviteit van de apps op iPhones. Op deze toestellen werken apps die gebruik maken van bluetooth alleen als ze op de voorgrond draaien. Dan ontvangen en verzenden ze informatie. Worden deze apps weggedrukt op de iPhone, dan ontvangen ze nog wel informatie maar verzenden zelf niks.

‘Apple en Google hebben aangekondigd samen te werken om deze beperking op te lossen. Maar geen van de zeven partijen heeft het over deze beperkingen gehad, of de nieuwe mogelijkheden die Apple en Google bieden genoemd’, zegt Prins.

Los van alle technische- en privacygevoelige kwesties ziet hij ook de distributie van de app als een onderbelicht probleem. Alleen als een overgrote meerderheid van Nederlanders de app gebruikt, zou ze wellicht enig effect kunnen sorteren.

Prins: ‘Helaas is geen van de partijen dieper ingegaan op het vraagstuk hoe we met deze app de meerderheid van de bevolking gaan bereiken. Niet alleen moeten mensen weten van het bestaan van de app, ze moeten deze ook begrijpen en vertrouwen alvorens ze het ding zullen installeren. Accenture meldde trots dat in Oostenrijk drie procent van de bevolking hun app had geïnstalleerd. Feitelijk betekent dit dat van de dertig mensen die je op een dag tegenkomt, slechts één iemand de app zal hebben. Als een van die andere 29 personen ziek wordt, dan zul je dat nooit weten.’

Bedrijven hadden maar kort de tijd om bij het ministerie van VWS voorstellen in te dienen voor apps die moeten helpen bij het traceren van besmettingen. En over een paar dagen moet al een eerste versie klaar zijn. Haastwerk, vinden critici.