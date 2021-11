De Coolsingel ontwaakt, zwartgeblakerd: ‘Het is alsof er één hele harde knal is geweest’

Honderden betogers hielden vrijdagavond een protest dat is uitgelopen op rellen. Beeld ANP

Dag Mireille, waar sta je nu?

‘Ik ben op de Coolsingel, bij de winkels. Waar de trams nog rijden en allerlei handhavers en van die mannen in oranje pakken de straat schoonmaken. Het hele wegdek is vernield, het asfalt ligt op plekken los.

‘Dus de trams rijden wel, maar de auto’s nog niet. Er zijn ruiten vernield, er ligt glas op straat. Tussen de trambaan en de autoweg zijn stenen los gehaald om te kunnen gooien. Op plekken waar voertuigen zijn verbrand zijn de weg en de muren zwartgeblakerd. Ik heb dit eerlijk gezegd nog nooit gezien. Het is alsof er één hele harde knal is geweest.

De Rotterdamse Coolsingel de dag na de rellen van 19 november 2021 Beeld Mireille Sneekes

‘Er zijn natuurlijk ook harde knallen geweest. Ik sprak een man die hier op de Coolsingel woont en die kon de geluiden niet meer uit elkaar houden. Hij hoorde van alles, en had geen idee of het nou vuurwerkbommen of schoten waren.’

Wat is de sfeer die in de stad hangt?

‘Eigenlijk moet ik je zeggen dat de sfeer prima is. Het voelt alsof de stad langzaam weer aan het opstarten is. Er wordt puin geruimd. Mensen zijn hier gewoon aan het winkelen. Echt angst dat dit zo weer kan gebeuren proef ik niet.’

En wat zeggen de Rotterdammers die je spreekt?

‘Ze zijn natuurlijk wel geschrokken, wat ze zagen deed ze pijn. Je hoort dat het prima is om te demonstreren, maar dat dit gewoon rellen waren. ‘Wat heeft dat dan voor zin?’, zei een Rotterdammer.

De Rotterdamse Coolsingel de dag na de rellen van 19 november 2021 Beeld Mireille Sneekes

‘Ik sprak net een meisje dat werkt vlak bij de plek waar gisteren een politieauto in brand is gestoken. Zij stond helemaal te trillen. Het viel haar heel erg zwaar dat het zo hevig was hier gisteren. Al haar collega’s waren al naar huis, maar er is een terrastafel door de ruit gegaan.’

De Rotterdamse Coolsingel de dag na de rellen van 19 november 2021 Beeld Mireille Sneekes

Is er enig beeld wie de relschoppers waren?

‘Je hoort wel geruchten dat het dezelfde mensen waren die demonstreerden tegen Feyenoord City of mensen uit de haven. Anderen zeggen dat men vooral op de been kwam vanwege het vuurwerkverbod. Maar eigenlijk weet niemand het. Het waren waarschijnlijk ook niet alleen Rotterdammers.

‘Ik sprak een mbo-docent en die sloot niet uit dat een paar van zijn leerlingen hier ook waren gisteravond. Hij merkt dat veel jonge mensen het heel moeilijk hebben in coronatijd en dat die frustratie er nu uit komt. Er worden projecten georganiseerd om ze weer energie te geven, maar die gaan dan weer niet door.’

Heb je al enig idee hoe dit heeft kunnen gebeuren?

‘Ik heb net iemand gesproken die hier woont en die goed uitzicht heeft op de Coolsingel en de plek waar het begon. Zij zei dat het rond acht uur begon en het in eerste instantie op een soort vuurwerkshow leek. Pas rond negen uur kreeg ze het idee dat de politie begon met ingrijpen. Dus volgens haar was er wel ruimte geboden om te demonstreren. Toen het omsloeg in geweld is er goed ingegrepen, zei de bewoner.

‘Verder zegt iedereen niet te snappen waarom dit in Rotterdam is gebeurd. Het zou overal kunnen gebeuren, zeggen de Rotterdammers die ik spreek. Veel mensen zeggen dat ze het vooral zonde vinden voor het imago van de stad. Rotterdam komt nu opnieuw slecht in het nieuws.’