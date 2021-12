De Chinese nationalist Hu Xijin legt zijn oorlogszuchtige pen neer

Hu Xijin, hoofdredacteur van de Global Times, gaat met pensioen. Daarmee verdwijnt een uitgesproken Chinese nationalist van het toneel.

Hij noemde Groot-Brittannië ooit ‘een teef’ en vergeleek Australië met ‘een stuk kauwgum onder je schoen’. Hu Xijin, hoofdredacteur van de Chinese krant Global Times, doet niets liever dan westerse mogendheden beledigen. Met zijn provocatieve hoofdcommentaren en tweets groeide Hu de laatste jaren uit tot de bekendste vertolker van China’s almaar assertievere nationalisme. Donderdag kondigde hij zijn pensioen aan, al zegt hij beschikbaar te blijven om China te verdedigen.

Hu Xijin is een van China’s meest invloedrijke mediafiguren, en wordt vaak als een spreekbuis van de Chinese Communistische Partij gezien, al is zijn precieze verhouding met Beijing niet duidelijk. In een interview in 2016 vertelde hij dat hij als partijlid en voormalig legerofficier veel contacten heeft bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en bij de veiligheidsdiensten, en dat hij doorgeeft wat zij hem vertellen. ‘Zij kunnen niet openlijk spreken, ik wel.’

Onvervalst nationalisme

De boodschap die Hu doorgeeft, is er één van onvervalst nationalisme en nul tolerantie voor kritiek. In zijn commentaren en tweets slaat Hu om zich heen als ‘de koning van alle trollen’, zoals The Guardian het onlangs formuleerde. Hij houdt ervan te provoceren, tegenstanders belachelijk te maken, partijcritici uit te schelden voor ‘landverraders’ en te dreigen met repercussies. Vooral zijn retoriek over Taiwan, dat door de CCP als afvallige provincie wordt gezien, is ronduit oorlogszuchtig.

Met zijn onafgebroken stroom aan felle commentaren wordt Hu ook wel de ‘frisbeevanger’ genoemd. Hij staat klaar om elke klacht van Beijing over buitenlandse diplomaten of politici meteen te verdedigen en kracht bij te zetten, als een trouwe hond die achter elke frisbee van zijn baasje aanloopt. Zijn opruiende tweets, vaak extra aangemoedigd door een leger nepaccounts, geven hem een enorme zichtbaarheid. Global Times is de meest geciteerde Chinese krant in buitenlandse media.

Hu, die na een carrière bij het leger op zijn dertigste in de journalistiek ging, werd in 2005 hoofdredacteur van de Global Times, een nationalistische krant die ook wel eens het Fox News van China wordt genoemd. Het medium, officieel een afdeling van partijkrant People’s Daily, verschijnt in het Chinees en het Engels, dat laatste om een buitenlands publiek te bereiken. In tegenstelling tot andere staatsmedia, die een droog jargon van de partij hanteren, is Global Times gevat en direct.

Superieur China

Het wereldbeeld dat de krant uitdraagt: China is superieur, maar wordt door de rest van de wereld dwarsgezeten. Dat komt het meest tot uiting in de commentaren van hoofdredacteur Hu en in zijn uitlatingen op sociale media. Hu heeft 459 duizend volgers op Twitter, waar hij het CCP-discours verdedigt en critici aanvalt, en ruim 24 miljoen volgers op Weibo, waar hij verslag doet van zijn twitterveldslagen. Zonder speciale software is Twitter in China niet toegankelijk.

Was ‘Oude Hu’, zoals hij zichzelf noemt, aanvankelijk nog te definiëren als een extremistische stokebrand, tijdens de handelsoorlog van 2019 begon het op te vallen dat hij bij elke handelssanctie van president Trump precies de tegenzet van de Chinese overheid kon voorspellen. En dat hij dus allicht een directe lijn met Beijing had. Hu bleek geen uitschieter, maar juist een perfecte vertolker van het lichtgeraakte nationalisme dat onder Xi Jinping in China zo’n opgang heeft gemaakt.

Ook in de recente #MeToo-zaak van tennisster Peng Shuai, die een hoge CCP-politicus van verkrachting beschuldigde, was het Hu die de ophef moest sussen. Hij meldde op Twitter dat Peng veilig en wel thuis zat, dat zij weldra in het openbaar zou verschijnen, en deelde een dag later een video van haar bezoek aan een tennistoernooi. Toen dat niet genoeg bleek om de kritiek te pareren, viel hij westerse media en organisaties aan, die er volgens hem op uit waren China zwart te maken.

Ingehaald door de tijd

In zijn zestien jaar als hoofdredacteur van Global Times liep Hu altijd in de nationalistische voorhoede van China, maar geleidelijk lijkt hij door de tijd te worden ingehaald. Op sociale media zijn opruiende uitlatingen van Chinese ‘Wolf Warrior-diplomaten’ niet langer een uitzondering. En toen Hu onlangs zijn afkeuring uitsprak over een bericht van een CCP-departement, waarin gelachen werd over India’s hoge covidtol, kreeg hij op Weibo kritiek ‘soft’ te zijn.

Op zijn 62ste is het nu tijd voor Hu om plaats te maken. Zijn opvolger zou Fan Zhengwei worden, aldus Chinese mediablogs, de veel drogere commentaarschrijver van People’s Daily. Hu behoudt een rol bij Global Times als ‘speciale commentator’, en zegt ‘zijn best te zullen doen om het werk van de partij te blijven promoten’. Op Weibo reageerden zijn fans strijdbaar: nu hij niet langer gebonden is aan zijn positie als hoofdredacteur, zou hij ‘zijn vuurkracht ten volle kunnen openen’.