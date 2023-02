Een kruispunt in Beijing op 10 februari 2023. Beeld AP

‘Help, wat is dit voor stad? Is dit het echte Beijing?’ Twee Duitse expatvrienden komen opgewonden bij mijn appartement aan, na een fietsritje van amper 2 kilometer, waarin ze drie keer bijna van hun sokken zijn gereden. Ze zijn een half jaar geleden in Beijing komen wonen, in volle zerocovidtijd, en hebben de stad leren kennen als een plek van gezondheidscodes, quarantaines en lockdowns, maar ook van brede en vlakke lanen zonder veel verkeer. Een paradijs voor fietsers en voetgangers.

Maar nu is zerocovid voorbij, is de eerste besmettingsgolf achter de rug, is iedereen terug van nieuwjaarsvakantie en is het oude Beijing terug van weggeweest: een kolkende heksenketel. De straten staan vol dampende files, met auto’s op fietspaden, fietsers op voetpaden, en voetgangers… nou ja, overal waar ze nog een gaatje vinden. De metro’s zitten vol, voor bussen is het aanschuiven, op taxi’s is het lang wachten. Dit is het echte Beijing: stervensdruk.

Over de auteur

Leen Vervaeke is correspondent China. Zij woont in Beijing. Eerder was ze correspondent in België.

Toen buitenlandse toeristen nog welkom waren in China (sinds covid zijn toeristische visums afgeschaft, en voorlopig nog niet heringevoerd), was het bij aankomst vaak hun eerste opmerking: wat een drukte! De bevolkingsdichtheid in de centrale districten van Beijing, Dongcheng en Xicheng, is respectievelijk vijf en zes keer hoger dan in Amsterdam. De Chinese hoofdstad voelt op een gewone dag als de Kalverstraat op zaterdagnamiddag.

Als je lang in China woont, zie je die drukte niet meer, en wordt juist de afwezigheid van drukte iets abnormaals. Als ik tijdens mijn vakantie in Nederland ben en daar niet door een enorme mensenzee word omringd, voelt de omgeving leeg en verlaten aan. Waar zijn alle mensen heen?

Maar als een stad langzaam leegloopt, zoals tijdens de covidjaren, valt dat minder op. De Chinese hoofdstad werd de voorbije jaren steeds rustiger: eerst vertrokken de buitenlanders, later mochten Chinezen van buiten Beijing er niet meer in en uiteindelijk kwamen de Beijingers zelf niet meer buiten, uit angst voor zerocovidgelazer.

Ik wist natuurlijk dat het niet normaal was: als Chang’an Avenue – een tienbaansweg tussen het Tiananmenplein en de Verboden Stad – als een ideaal parcours voor wielertoeristen voelt, is er wat loos. Maar het is pas nu heel Beijing weer volloopt, nu elke vierkante centimeter weer is ingenomen, dat ik met terugwerkende kracht besef hoe leeg het was. Hoe ongelofelijk veel mensen normaal in Beijing passen, en hoezeer die de voorbije jaren ontbraken.

Nu is het dus weer wennen, ook aan de nadelen van de drukte. Zo blijken voorrangsregels in Beijing nog steeds niet van toepassing, behalve: wie het luidst claxonneert, mag door. Het verkeer is zo onoverzichtelijk dat veel deelnemers vooral op hun intuïtie lijken te vertrouwen. Voetgangers steken zonder kijken over, automobilisten parkeren waar ze zin hebben, bezorgers op elektrische scooters schieten overal tussendoor. Daartussen fietsen, vergt enige doodsverachting.

En niet alleen de straten staan bomvol, het is overal dringen en drukken. Voor populaire restaurants is het weer nummertjes trekken en urenlang wachten op een krukje op de stoep. Trein- en vliegtuigtickets kun je niet meer op het laatste moment boeken, want dan zitten trein en vliegtuig al vol. Bouwwerven en fabrieken draaien weer, en blazen hun smog over de stad. Hier en daar klinkt het op fluistertoon: zerocovid had ook zijn voordelen.

Ik probeer me niet te ergeren aan de files, volgeboekte treinen en bijna-aanrijdingen op de fiets, maar me te verheugen over al deze tekenen van herstel. En ik weet: straks zie ik het niet meer. Straks is het weer normaal. Gewoon, gezellig druk.