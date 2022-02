‘De chauffeurs in Ottawa voelen zich weggezet als extremisten, racisten en terroristen’

Een demonstrant in het centrum van Ottawa slaat op een trom terwijl vrachtwagenchauffeurs protesteren tegen de vaccinatieplicht. Beeld Kadri Mohamed / EPA

Een politiechef van Ottawa sprak van een ‘belegering’ en de burgemeester riep de noodtoestand uit. Is het echt zo erg?

‘Dit weekend was de situatie anders dan nu. Toen hielden de vrachtwagens volgens de regering een deel van het centrum, rond het parlementsgebouw, bezet. Delen van de binnenstad waren onbereikbaar. Er kwamen veel klachten binnen over truckers die tot drie uur ’s nachts bleven toeteren. Een aantal zou omwonenden hebben gesommeerd om hun maskers af te doen en racistische opmerkingen hebben gemaakt.

‘Na het uitroepen van de noodtoestand is er een flinke politiemacht op de been gebracht en is er een grote brandstoftank in beslag genomen. In het weekend waren er bovendien duizenden demonstranten op de been, een groot deel van hen is terug naar huis.

‘Maar over de stad verspreid staan er nog steeds honderden vrachtwagens, waarvan sommige op straat. Ik heb niet het idee dat er een heel vervelende sfeer hangt of dat mensen bang zijn voor de vrachtwagens, op de plekken waar ik ben geweest tenminste.’

Waar in Ottawa sta je nu?

‘Op een groot parkeerterrein waar meer dan twintig vrachtwagens staan. Ze zijn onderdeel van de beweging die zich de ‘freedom convoy’ noemt, en die ook in Toronto en andere Canadese steden protesteren. Vrachtwagenchauffeurs kregen in januari een vaccinatieplicht opgelegd, de chauffeurs die hier staan zijn gestopt met werken en hebben geen inkomen meer.

‘Ik volg een vrouw, Tamara Lich, die onderdeel is van deze beweging en die op dit terrein formulieren uitdeelt waarmee de chauffeurs geld kunnen aanvragen, zodat ze hun gezin kunnen ondersteunen. Er is veel geld gedoneerd door mensen die dit protest gaande willen houden.

‘De chauffeurs voelen zich weggezet als extremisten, racisten en terroristen omdat ze voor hun vrijheid aan het vechten zijn, ook door hun eigen regering. Ze begrijpen niet waarom ze zich verplicht moeten laten inenten terwijl ze de hele dag in hun eentje in een vrachtwagen zitten, en hebben het idee dat de overheid controle over ze probeert uit te oefenen.’

De burgemeester van Ottawa, Jim Watson, had Amerikaanse groeperingen opgeroepen zich niet met Canadese aangelegenheden te bemoeien. Wat doen zij precies?

‘Tucker Carlson van Fox News vraagt in zijn programma constant aandacht voor deze protesten. Donald Trump sprak zijn steun uit en schold de Canadese premier Trudeau zelfs uit voor ‘extreemlinkse gek’, hij is de boel flink aan het ophitsen. Elon Musk staat trouwens ook achter de beweging.

‘De Amerikaanse steun komt met name uit Republikeinse hoek, waar ook veel oproepen klinken om geld te schenken. Ik denk dat zij hopen dat deze beweging ook in de VS voet aan de grond krijgt. Als anti-overheidssentimenten overslaan, is dat schadelijk voor de regering-Biden.

‘De vrachtwagenprotesten, waarbij mensen uit lagere klassen het opnemen tegen de overheid, vormen een sterk symbool. Het vertegenwoordigt een anti-elitesentiment dat bij de achterban van de Republikeinen tot de verbeelding spreekt en kan de positie van Trump versterken in aanloop naar de midtermverkiezingen. Al zijn er ook veel voormalige Trump-aanhangers die zich van hem hebben afgekeerd toen hij in december zei dat hij een boosterprik heeft gehaald.’

Wat vinden de inwoners van Ottawa van de vrachtwagenprotesten?

‘Dat verschilt sterk. Een deel vindt dat racistische, rechtse lui deze protesten hebben aangegrepen om de hoofdstad te kapen. Ik was er de afgelopen weken zelf niet bij, maar er zouden onder meer mensen hebben rondgelopen met hakenkruizen. Anderen snappen de frustraties van de chauffeurs heel goed omdat ze in hun directe omgeving ook zien wat de coronamaatregelen aanrichten.

‘Omikron heeft hier voor een flinke golf gezorgd, waardoor een deel van de coronamaatregelen weer werd aangetrokken. De economie is nog niet hersteld, het vliegveld was leeg toen ik aankwam. Ik sprak een vader die zei: ‘Vanwege al die covidmaatregelen zie ik mijn dochter van 12 depressief worden, ik wil dat dit ophoudt’.

‘Volgens peilingen staat een meerderheid van de Canadezen achter de coronamaatregelen. Maar de Canadezen kijken ook naar Europa, en zien bijvoorbeeld dat Denemarken weer zo goed als open is. Een deel vraagt zich af waarom dat bij hen niet kan.’