De Centraal-Afrikaanse Republiek maakt van bitcoin wettig betaalmiddel, hoewel er amper internet is

Mensen in de rij voor een bank in Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Beeld ANP / AFP

‘Deze stap zet de Centraal-Afrikaanse Republiek op de kaart van de stoutmoedigste en meest visionaire landen ter wereld’, zo liet een woordvoerder van president Faustin-Archange Touadéra woensdag weten. Touadéra ondertekende een wetsvoorstel over cryptomunten dat eerder al met groot enthousiasme werd begroet door het parlement.

Bitcoin verschilt van traditionele betaalmiddelen door zijn digitale karakter. De cryptomunt wordt puur online gebruikt voor transacties, zonder dat centrale banken er controle over uitoefenen. Volgens de woordvoerder van president Touadéra verbetert het virtuele systeem de leefomstandigheden van de bevolking in de Centraal-Afrikaanse Republiek aanzienlijk.

Een vraag lijkt wel hoe de circa 5 miljoen inwoners van het land toegang kunnen krijgen tot het voor bitcoin onmisbare internet. Volgens de International Telecommunication Union, een VN-agentschap voor ict-zaken, begeeft ongeveer 1 op de 10 mensen in de Centraal-Afrikaanse Republiek zich weleens online, een van de laagste percentages in Afrika. Critici vragen zich ook af of bitcoin prioriteit moet zijn in een land dat door zijn algehele gebrek aan voorzieningen een-na-laatste staat op de wereldwijde ontwikkelingsindex van de VN.

Tegenstanders van president Touadéra denken dat de introductie van bitcoin mogelijk bedoeld is als een aanzet van discussie over de CFA franc, de officiële munteenheid die in 1945 werd opgelegd door kolonisator Frankrijk. De CFA franc is meer mensen een doorn in het oog: de munteenheid, die ook gebruikt wordt in dertien andere Afrikaanse landen, is nog altijd afhankelijk van besluiten die worden genomen door de centrale bank in Parijs.

Hierbij kan worden aangetekend dat president Touadéra goede vrienden is met Rusland, dat probeert om ten koste van Frankrijk zijn invloed in de Centraal-Afrikaanse Republiek uit te breiden. In 2020 voerden Russische en Franse trollenlegers online strijd met elkaar over de presidentsverkiezingen in het Afrikaanse land. Touadéra, die de verkiezingen won, heeft als persoonlijke lijfwachten vechtersbazen van de Wagner Group, het Russische huurlingenbedrijf dat ook actief is in Mali, een andere ex-kolonie van Frankrijk.

De Russische belangstelling voor de Centraal-Afrikaanse Republiek heeft voorts te maken met de enorme hoeveelheden waardevolle grondstoffen in het land, variërend van goud en diamanten tot uranium. Cryptomunt-deskundigen waarschuwen intussen dat het anonieme karakter van een betaalmiddel als bitcoin ideaal is voor lieden die bepaalde transacties graag buiten het zicht houden.