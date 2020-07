De Canadese premier Trudeau zegt bezoek aan Witte Huis af na oplopende spanning met Trump

De relatie tussen Trudeau en Trump was al koeltjes. Beeld REUTERS

De woordvoerder van Trudeau liet maandag weten dat de premier heeft afgezien van de reis naar de Verenigde Staten omdat hij andere verplichtingen had in Ottawa. Maar eerder had Trudeau al laten doorschemeren dat hij bezorgd is over het Amerikaanse onvermogen om de coronacrisis onder controle te krijgen. Ook zijn er spanningen over mogelijke nieuwe importtarieven op aluminium en staal uit Canada.

Het nieuwe handelsverdrag tussen de VS, Mexico en Canada, USMCA, ook wel Nafta 2.0, zou al op 1 juni van kracht worden, maar dat werd een maand uitgesteld vanwege corona. Bepaalde bedrijfstakken, zoals de auto-industrie, hadden extra tijd gevraagd om te kunnen voldoen aan de nieuwe en strengere Noord-Amerikaanse eisen.

Kwarteeuw

Het nieuwe akkoord komt na 26 jaar in de plaats van Nafta, het akkoord dat door president Trump werd gehekeld als ‘het slechtste akkoord ooit’. Nafta 2.0 is volgens experts echter op veel vlakken hetzelfde als het oude akkoord. De handelsstromen tussen de landen – ter waarde van 1,2 biljoen dollar – blijven in elk geval ongewijzigd.

De relatie tussen Trudeau en Trump was al koeltjes maar kreeg vorige maand een extra dreun door de onthullingen van Trumps voormalige veiligheidsadviseur John Bolton. In zijn boek The room where it happened schrijft Bolton dat Trump opdracht had gegeven Trudeau ‘aan te vallen’ nadat deze bij Trump had geklaagd over importbelemmeringen. ‘Ga alleen achter Trudeau aan, laat de anderen met rust. Trudeau is een achterbakse gast’, zo memoreert The Guardian Trumps uitspraken maandag.

Volgens Nelson Wiseman, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Toronto heeft Trudeau niets te verliezen door Trump te laten zitten. ‘Trudeau zou in Canada aan populariteit inboeten als hij wordt gezien met de zeer onpopulaire Trump’, zo zei hij tegen persbureau AP. ‘Trudeau kan het zich veroorloven om Trumps presidentschap uit te zitten met nog maar vier maanden tot de verkiezingen. Trudeau zal dan nog aan de macht zijn, voor Trump is dat veel minder zeker.’

Trudeau heeft de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador maandag wel toegezegd naar Mexico te komen. Voor López Obrador is de reis naar de Verenigde Staten zijn eerste buitenlandse reis sinds zijn aantreden in 2018.