De camping in plaats van de Olympische Spelen: ‘Dit is natuurlijk het andere uiterste’

Kaya Bouma en Hassan Bahara beschrijven vanaf campings en vakantieparken hoe Nederland ‘noodgedwongen’ vakantie in eigen land viert. In deze aflevering: op Natuurlijk Glamping in Flevoland is het verdriet van plannen die in rook opgingen makkelijk op te scheppen.

Loop in deze coronatijden een paar dagen mee op een vakantiepark of een camping in Nederland en je stuit binnen de kortste keren op de scherven van gebroken dromen en vertrapte ambities. Iemand vertelt je dat hij eigenlijk in Italië had moeten zitten om er te trouwen, een ander baalt dat hij deze zomer niet met vrienden kan rondstuiteren op een metalfestival. Ook op Natuurlijk Glamping, een luxueuze pop-upcamping in Flevoland, hoef je niet lang te zoeken naar de verhalen over wat corona allemaal onmogelijk heeft gemaakt. Hier zomaar drie voorbeelden:

Als dat verdomde coronavirus niet was uitgebroken, dan had afgelopen vrijdag de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio plaatsgevonden. Leonie Everts had daar bij kunnen zijn en van dichtbij alle pracht en praal kunnen meemaken. In plaats daarvan zit de 31-jarige vrouw nu in een klein, claustrofobisch hokje bij de ingang van Natuurlijk Glamping waar ze de receptie bestiert.

‘Dit is natuurlijk het andere uiterste’, grimlacht Everts.

Everts woonde begin dit jaar nog in Tokio waar ze meehielp aan de watervoorzieningen rondom alle Olympische locaties. Een avontuurlijke baan in een dynamische stad die geen uit-knop lijkt te hebben. Totdat corona het tapijt onder alles en iedereen vandaan trok en Everts haar congé kreeg. Dankzij haar connecties met de mannen achter Natuurlijk Glamping heeft Everts in ieder geval deze zomer een baantje waarmee ze zichzelf bezig kan houden en haar gedachten kan afleiden van wat had kunnen zijn in Tokio.

‘Ik ben gewoon iemand van: kop ervoor en gaan, en niet meer achterom kijken’, zegt Everts, die een oprecht plezier in haar nieuwe baan uitstraalt. Wel blijft het hopen dat de Olympische Spelen volgend jaar wel door kunnen gaan. Een coronavaccin zou die droom een eind op weg helpen.

Even verder op het terrein van Natuurlijk Glamping heeft de 24-jarige Wouter van der Wal een klein uurtje voor zichzelf voordat hij weer aan de slag moet als animator en de kinderen op de camping wat afleiding moet bieden. Van der Wal, een lange krullebol uit Groningen, studeert luchtvaart- en ruimtetechniek aan de Technische Universiteit Delft. Begin dit jaar had Van der Wal het plan om stage te lopen bij KLM. Maar wat valt er te stagiairen als een groot deel van de KLM-vloot ergens achteraf op Schiphol stof loopt te vergaren?

‘Het is maar de vraag of een stage bij een luchtvaartmaatschappij überhaupt nog mogelijk is’, sombert Van der Wal over het perspectief in de zwaar getroffen luchtvaartindustrie.

Maar dat zijn zorgen voor later. Eerst staat een bingoavond voor de kinderen van Natuurlijk Glamping op het programma.

Terug naar de ingang van de camping, waar het fort in de avond wordt bewaakt door de 22-jarige Robbert uit Ermelo. Robbert aarzelt even of hij zijn verhaal moet vertellen – het is ook de reden waarom zijn achternaam is weggelaten. Want het verschil tussen waar hij nu is en waar hij eigenlijk had hopen te zijn smaakt hem nog altijd bitter in de mond.

Robbert had altijd in het bedrijf van zijn vader gewerkt, een evenementenbouwer die spectaculaire constructies opzet – denk aan draaiende podia – bij concerten. Begin dit jaar besloot Robbert dat het tijd werd om op eigen benen te staan en begon hij met een vriend een start-up. Hun product: biodiesel. Het plan was om gebruikte oliën zoals frituurvet van restaurants en hotels af te nemen en die te recyclen tot brandstof. Maar toen kwam corona en viel er nog maar weinig te frituren.

‘We hadden niet op een slechter moment kunnen beginnen’, zegt Robbert terwijl hij tussendoor twee Duitse campinggasten in zijn beste Engels te woord probeert te staan.

Als er geen tweede coronagolf uitbreekt, dan wil Robbert na de zomer nog een keer een kans wagen in de biodieselwereld. Maar eerst wil hij zelf nog vakantie vieren. Nee, niet op een camping. Robbert gaat op zijn motor stappen en richting de bergpassen van Slovenië crossen. Want Nederland, dat is maar een klein en plat landje waar je zo doorheen bent gereden.