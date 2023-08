Herman van der Zandt Beeld Brunopress

Mylou Frencken begint te lachen als ze de kracht moet omschrijven van Met het Mes op Tafel-collega Herman van der Zandt. ‘Ik zie Herman als een soort Kermit-de-Kikkerachtige figuur. Hij lijkt er zelfs een beetje op! Hij is sowieso echt een soort Muppet: je hebt er maar één van. Hij schrikt nergens van, niets is hem te gek en hij lult zich overal uit. In die zin is hij wel uniek, ja.’

Herman van der Zandt (Breda, 1974) is een van de populairste presentatoren in het Nederlandse tv-landschap. Met zijn losse, droogkomische presentatie van programma’s als De Avondetappe, het Sportjournaal en Met het Mes op Tafel groeide hij de afgelopen jaren uit tot publiekslieveling, die het serieuze altijd moeiteloos combineert met een aanstekelijke dosis luchtigheid. Eind juli kondigde Van der Zandt aan dat hij de NOS na 23 jaar verlaat om vanaf 2024 aan de slag te gaan bij omroep KRO-NCRV. Daar wil hij programma’s maken in een ‘werkritme dat beter bij hem past’.

‘De Schermman’

De camera is altijd verliefd geweest op Herman van der Zandt, en vice versa. Of hij nu een touchscreen bedient in verkiezingsuitzendingen van de NOS (wat hem de bijnaam ‘Herman de Schermman’ opleverde), wielrenners interviewt voor De Avondetappe, of met NOS-verslaggevers Marleen de Rooy en Xander van der Wulp over het Binnenhof struint in politieke YouTube-serie Rondje Binnenhof: Van der Zandt is voor de camera altijd op zijn gemak.

De Rooy, die sinds tweeënhalf jaar Rondje Binnenhof maakt met Van der Zandt, noemt haar collega ‘onbewust bekwaam’. ‘Het is aan de ene kant die leuke ontspannenheid die we allemaal zien, maar achter de schermen merk je dat Herman in alle opzichten een professional is. Bij Rondje Binnenhof is er geen script. Toch gaat alles vaak vanzelf, omdat hij heel makkelijk improviserend te werk kan gaan. Hij vraagt meestal gewoon wat in hem opkomt en dat werkt heel goed. Ook omdat hij niet in de alledaagse Haagse roes zit.’

Kwinkslag

Dat losse was bij Van der Zandt al zichtbaar toen hij het NOS Journaal presenteerde. Technische misverstanden pareerde hij moeiteloos met een scherpe kwinkslag. Dat deed hij met zo veel verve dat daar hele compilaties van werden gemaakt. Daar had Van der Zandt dan zelf weer wat minder zin in: zodra iets een gimmick wordt, moet het een tandje minder.

Toch blijft Van der Zandt voortdurend het luchtige opzoeken. In 2015 volgt hij Joost Prinsen op als presentator van de iconische kennisquiz Met het Mes op Tafel. Barvrouw Mylou Frencken, vanaf 1997 betrokken bij het programma, voelde een zekere spanning toen Van der Zandt het stokje overnam. ‘Er kwam een heel nieuw jeugdig elan in het programma. Dat was leuk, maar ook spannend, want ik kreeg in het begin niet echt vat op Herman. Je kunt namelijk álles van hem verwachten.’

Frencken werd daar in eerste instantie ook een beetje verlegen van, omdat ze bang was dat ze niet snel en gevat genoeg was om hem bij te houden. ‘In het begin liep dat ook wat stroever met de kandidaten, omdat zij niet wisten of hij hen in de zeik nam met zijn ironie. Maar hij paste zich razendsnel aan, waarna hij meer op een leuke, plagerige manier met iedereen omging.’

Gedoe

Ondanks zijn populariteit voelt Van der Zandt zelden de behoefte om meer van zichzelf te laten zien. In een zeldzaam interview met de Varagids in 2016 bevestigde hij dat: ‘Ik krijg vaak verzoeken om te laten zien wie die Herman precies is. Ik voel niet de behoefte dat uit te leggen. Mensen mogen gerust zelf bedenken wie ik ben.’

De Rooy: ‘Het hele bekend zijn vindt hij volgens mij maar gedoe. Er zijn veel mensen in de tv-wereld die zich voor de camera net even anders voordoen. Daar heeft Herman nooit last van: hij is altijd dezelfde, aardige man. Laatst kwam er in Den Haag nog iemand naar ons toe die altijd Rondje Binnenhof kijkt met zijn vader van 90, omdat ze Herman zo grappig vinden. Hij spreekt een heel breed publiek aan.’

Meer in huis

Wat voor programma’s Van der Zandt gaat maken bij KRO-NCRV is vooralsnog een raadsel. De Rooy hoopt vooral dat hij de kans krijgt om zijn komische kant nog meer te laten zien. ‘Ik vind dat hij nog wel iets meer van zijn humor mag laten zien. Hij kan de grappigste dingen zeggen, zonder daar zelf om te lachen. Het hoeft natuurlijk niet alleen maar jolig te zijn, maar ik wil eigenlijk nóg meer van dat karakter zien.’

Frencken, die vooral zijn ‘lichtheid en gein’ gaat missen, hoopt dat Van der Zandt nog ‘iets zwaarder inzet’ wanneer hij in de toekomst meer gaat interviewen. ‘Bij zijn interviews in De Avondetappe denk ik weleens: vraag wat meer door! Toch zie ik hem wel graag in de wat luchtiger hoek. Maar ook daar denk ik dat hij nóg meer in huis heeft, en meer de diepte in kan. Dat zit er zeker in.’