De buurt helpt, nu het crisis is: ‘Eerst moeten ze eten. Met honger kun je niet goed praten’

Amina Ali Hussen in het wijkhuis van Stichting de Krachtvrouwen Oude Westen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Ik kom voor een vriendin’, zegt een vrouw met een zwarte hoofddoek als ze over de drempel stapt van het buurthuis in de Rotterdamse wijk Oude Westen. Dan, zachtjes: ‘Ze zei dat er eten was.’ Vertwijfeld kijkt ze om zich heen, naar de rekken vol kleren met Afrikaanse print, de dozen vol boeken en de vuilniszakken gevuld met knuffelbeesten, opgestapeld tot het plafond. ‘Schaam je niet, lieve schat’, zegt Amina Ali Hussen, terwijl ze naar de vrouw toe loopt en een arm om haar schouders slaat. ‘We eten couscous.’

De 61-jarige Hussen begeleidt de vrouw naar de aangrenzende kamer, waar dampende schalen met groenten, vlees en couscous op tafel worden gezet. Sinds de coronacrisis wordt hier, in het wijkhuis van Stichting de Krachtvrouwen Oude Westen, elke dag ontbijt en avondeten klaargemaakt voor en door buurtbewoners die weinig te besteden hebben of om uiteenlopende redenen even niet thuis willen zijn. Met de Kerst maken de krachtvrouwen speciale diners klaar om de monden van tweehonderd gezinnen te vullen.

Uit een rondgang van de Volkskrant in de vijf grote gemeenten blijkt dat daar meer dan zeventig van dit soort informele voedselinitiatieven bestaan, variërend van de uitgifte van maaltijden en voedselpakketten tot buurtkastjes, waar bewoners producten in zetten die anderen gratis mogen meenemen. Anders dan de Voedselbank, die een normbedrag hanteert, zijn deze initiatieven voor iedereen vrij toegankelijk.

Wachtlijst

De lokale initiatieven krijgen steeds meer aanloop, blijkt uit cijfers van het Armoedefonds uit november. Zo ziet een Rotterdamse initiatiefnemer sinds de oprichting in 2018 een vertienvoudiging van het aantal eters en belanden gezinnen inmiddels op een wachtlijst als ze producten willen meenemen van een gratis markt in Amsterdam.

In het Rotterdamse buurthuis hebben zich woensdagavond twintig vrouwen verzameld rond de schalen van kleurrijk Marokkaans aardewerk. Ze kletsen in het Arabisch en Nederlands met elkaar, terwijl ze kruidige pompoen en courgette op hun lepel schuiven. ‘Alles is zo duur’, zegt Hanan, een vrouw van Turkse komaf, die uit privacyoverwegingen niet met haar achternaam in de krant wil. ‘Ik heb deze maand de huur niet betaald, omdat ik schoenen en een jas voor mijn kinderen moest kopen.’

Elke dag komen hier honderd buurtbewoners over de vloer die in armoede leven, zegt Hussen, die dertig jaar geleden vanuit Somalië naar Nederland vluchtte en inmiddels tien jaar aan het roer staat van de Krachtvrouwen. ‘Het zijn mensen met een islamitische achtergrond, maar ook met Surinaamse, Afrikaanse en Chinese wortels. Sommigen voldoen net niet aan de criteria voor de Voedselbank of haken door bureaucratie af, maar verreweg de hoogste drempel om een hulpvraag te doen, is schaamte.’

Solidariteitsgolf

Vóór de gestegen inflatie verkeerden 400 duizend Nederlanders volgens het Rode Kruis in 2021 in voedselnood zonder dat zij hulp ontvingen. Recentere cijfers ontbreken nog, maar het Rode Kruis verwacht dat de groep volgend jaar zal zijn toegenomen tot 520 duizend mensen, 30 procent meer. Dat is al te merken in het callcenter van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud): nog nooit kreeg de organisatie zo veel telefoontjes als de afgelopen maanden. ‘Maar naast bellers die advies vragen om rond te komen, krijgen we ook de vraag: hoe kan ik helpen?’, zegt directeur Arjan Vliegenthart. ‘De inflatie heeft een solidariteitsgolf op gang gebracht.’

Het gros van de bezoekers van het Rotterdamse buurthuis kampt ook met eenzaamheid of huiselijk geweld. ‘Hier voelen vrouwen – en mannen en kinderen trouwens ook – zich thuis en durven ze over hun problemen te praten’, zegt Hussen. Dankzij het vrijwilligerswerk van honderd krachtvrouwen, de steun van het Rode Kruis, donaties van particulieren en een nauwe band met het wijkteam en de gemeente, kan Hussen hen helpen een oplossing te vinden. ‘Maar eerst moeten ze eten. Met honger kun je niet goed praten.’

Het is heel mooi dat dit soort informele voedselhulpinitiatieven bestaan, zegt Tamara Madern, lector schuldpreventie en vroegsignalering aan de Hogeschool Utrecht. Maar de lappendeken aan niet-geregistreerde initiatieven maakt het landschap ook onoverzichtelijk, zegt ze. ‘Als mensen met financiële problemen niet bekend zijn bij formele instanties en ze via een buurtinitiatief voedsel krijgen, is het lastig om een beeld te krijgen van de ernst en omvang van de armoedeproblematiek.’

Dat kan de problemen vergroten. De Voedselbank Nederland, met 172 locaties door het hele land, streeft ernaar om cliënten tijdelijk van voedselpakketten te voorzien en hen na verloop van tijd over te dragen aan professionals die structurele steun kunnen bieden, zoals schuldhulpverleners of maatschappelijk werkers. Het is de vraag of gezinnen die via informele initiatieven aan eten komen ook hun weg naar die hulp weten te vinden.

Taalproblemen

Amina Ali Hussen helpt waar ze kan. ‘Ik kan niet lezen of schrijven’, zegt een vrouw in een donkerblauwe djellaba, nadat ze de vrouwen aan tafel heeft aangespoord om af te ruimen. ‘Als ik het ziekenhuis moet bellen, beltegoed wil kopen of gegevens moet invoeren, ga ik naar Amina.’ Toen een van de Marokkaanse vrouwen aan tafel op de vlucht voor geweld halsoverkop naar Nederland emigreerde, konden zij en haar kinderen zes maanden op een matras in het buurthuis slapen, totdat ze dankzij bemiddeling van Hussen een huis vond.

‘In een grote crisis zoals deze is het fijn dat buurtbewoners elkaar helpen’, zegt Nibud-directeur Vliegenthart. ‘Maar het neemt niet weg dat de samenleving nog steeds voor de uitdaging staat om bestaanszekerheid structureel te waarborgen. Als er iets mis gaat met de financiën van een burger, moeten gemeenten, energiebedrijven en woningcorporaties diegene benaderen en zeggen: we snappen dat het lastig is, wat kunnen we doen? Die houding helpt ontzettend, ook om schaamte te voorkomen.’

Als de borden zijn afgewassen en de vrouwen van hun zoete Marokkaanse thee nippen, komt een vrouw het buurthuis binnen met drie kartonnen dozen vol met plastic bakjes en met tasjes van donkerrood papier met kerstopdruk. ‘Nu hebben we genoeg voor de kerstdiners’, zegt Amina opgetogen.

De vrouw die de dozen kwam brengen krijgt een met vershoudfolie afgedekt bord couscous toegestopt, dat ze dankbaar in ontvangst neemt. ‘Zo doen we dat hier’, zegt Amina. ‘Iemand komt met bakjes, een ander brengt een tas met rijst. We delen alles. Dat zou de regering ook moeten doen. Als je alles deelt, is er geen armoede in Nederland.’

Met medewerking van Nina Eshuis en Anouk Gras.