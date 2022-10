De buschauffeurs van de FNV wachten op niemand: eerst staken, dan onderhandelen

Inschrijftafel voor stakers, woensdag in Bunnik, met Ed Salome als derde van links. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Is dit alles?’ Bertus Aalbertse (67) stapt woensdagochtend de kantine van de veemarkt in Bunnik binnen. Hier verzamelen de stakende buschauffeurs zich, nu ze op het terrein van hun werkgever Keolis niet welkom zijn. En wat gepensioneerd vakbondsman Aalbertse aantreft, bevalt hem niet. Tussen de in- en uitlopende veerijders hangen slechts vijf chauffeurs boven een kop koffie. ‘Waar is de rest?’, bromt hij verontwaardigd. ‘Nu komen ze niet opdagen, maar op de winst liften ze wel allemaal mee.’

Ed Salome (62) wil niets van zulke opmerkingen weten. De buschauffeur is FNV-kaderlid en daarmee voorganger in de strijd van de Keolis-chauffeurs. Daar past geen gesomber bij. In plaats daarvan richt Salome zich op de aanwezige verslaggever van de lokale radio. Chauffeurs worden ‘besodemieterd door de baas’, vertelt hij. De vakbondstaal rolt hem soepel van de tong, het is tijd dat ‘de arbeider weer van zich afbijt’.

Salome en de FNV winden zich al maanden op over de ‘cao-ov’, die geldt voor 13 duizend medewerkers in het streekvervoer. Daar vallen vrijwel alle chauffeurs onder, net als een aantal trambestuurders en sommig treinpersoneel. Begin dit jaar sloten werkgevers (zoals Arriva, Keolis, EBS, Qbuzz en Transdev) en collega-vakbond CNV een akkoord over een loonsverhoging van 2,8 procent. Maar FNV vond dat ‘ondermaats’. De bond staat sindsdien in de actiemodus: na meerdere estafettestakingen en een landelijke staking riep de bond deze week op tot een nieuwe landelijke staking van drie dagen.

Streekvervoer grotendeels overeind

Woensdag, tijdens de eerste stakingsdag, is moeilijk te beoordelen wat het effect is geweest op het openbaar vervoer. De vervoersbedrijven, verenigd in de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), beamen dat de dienstregeling hier en daar helemaal in de soep loopt. In Limburg rijden geen treinen, in de stad Utrecht geen trams. Maar voor de rest blijft 70 tot 80 procent van het streekvervoer overeind, aldus de vervoerders.

De FNV noemt die cijfers geflatteerd en wijst bijvoorbeeld naar West-Brabant, waar Arriva slechts 10 procent van de dienstregeling kon rijden. De inschatting van de bonden is dat maximaal 35 procent van het streekvervoer functioneerde. Beide beweringen zijn moeilijk te verifiëren.

Vaststaat dat niet het hele streekvervoer is platgelegd. Deels omdat niet-vakbondsleden (40 procent) zich niet zomaar aansluiten bij een staking; die chauffeurs krijgen bij deelname geen vergoeding uit de stakingskas. Hetzelfde geldt voor de 2.200 leden van de CNV, die niet meedoet aan de staking. Ook FNV-leden (ruim 6.000) doen niet allemaal mee, soms omdat de vergoeding uit de kas ontoereikend is. Stakende FNV’ers ontvangen 70 euro per dag is, volgens Keolis-chauffeurs 50 euro minder dan wat ze bruto verdienen.

Volgende cao

Dat de stakingsbereidheid tegenvalt, heeft mogelijk ook te maken met de positie die de FNV kiest. De bond zegt actie te voeren tegen de huidige cao, maar die loopt over tweeënhalve maand af. Vakbondsbestuurder Marijn van der Gaag laat doorschemeren dat de nieuwe afspraken ook in de volgende cao gemaakt kunnen worden. ‘Ik wil 13 procent meer loon en minder werkdruk. Of de huidige cao daarvoor wordt opengebroken, of de afspraken worden vastgelegd in de cao 2023, maakt mij niets uit.’

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) vindt dat een dubieuze onderhandelingstactiek. ‘De bond doet nu alsof hij actievoert over het oude akkoord, maar dat is niet haalbaar. We kunnen de werkdruk en roosterproblematiek niet met terugwerkende kracht repareren. Dat zijn afspraken die in een nieuwe overeenkomst horen. We moeten onderhandelen, maar de FNV weigert aan tafel te komen.’

Ook vakbond CNV zet vraagtekens bij de stakingen. ‘Wij vinden het geen logische route meer. We hadden allang moeten beginnen met onderhandelingen over de nieuwe cao.’ Maar daar is de FNV nog niet toe bereid. Van der Gaag: ‘Als de werkgevers met een voorstel te komen, gaan we de acties wellicht opschorten. Maar zij zijn aan zet.’

Dertig stakers

De inspanningen van Salome en zijn collega’s in Bunnik werpen woensdag hun vruchten af. Aan het eind van de dag is het aantal stakers opgelopen tot dertig. Daardoor is maar 42 procent van alle lijnen die vanuit de gemeente moesten uitrijden – onder meer naar Rotterdam, Wageningen, Veenendaal en Amsterdam – de weg opgegaan. ‘Wij hebben vandaag in de roos geschoten’, zegt Salome. ‘Donderdag staan we er opnieuw. En ik proef dat er animo is om langer te staken dan de drie aangekondigde actiedagen.’