De bus en trein worden volgend jaar duurder: jaagt dat reizigers de auto in?

Het Centraal Station in Amsterdam op 29 augustus dit jaar, tijdens de NS-staking. Beeld Joris van Gennip

Waarom maken OV-aanbieders de kaartjes vanaf volgend jaar duurder?

Ook vervoerders kampen met inflatie: de brandstof- en energiekosten zijn gestegen, net als de lonen. Zo verhoogt de NS, na stakingen die het treinverkeer in delen van het land platlegden, de lonen de komende anderhalf jaar met bijna 10 procent. ‘De Nederlandse regering heeft de NS gevraagd zelf kostendekkend te zijn’, zegt Wijnand Veeneman, die als bestuurskundige aan de TU Delft gespecialiseerd in openbaar vervoer. ‘Dat geld moet dus ergens vandaan komen.’

De prijzen voor losse tickets gaan daarom omhoog. De NS kiest er wel voor om de kosten van enkele abonnementen wel te laten dalen met 2,2 procent. Zo moet de trein aantrekkelijk blijven voor forenzen.

Reizigersorganisatie Rover vindt de prijsverhoging buitensporig. ‘We gaan meer betalen voor minder goede service. We krijgen meer klachten over volle coupés en in 2023 rijden ook nog eens zo’n 13 procent minder treinen’, zegt voorzitter Freek Bos. Bovendien zijn er wel maatregelen voor automobilisten, zoals de verlaging van accijnzen op brandstof. Bos: ‘Dat we niks doen voor ov-gebruikers kan ik niet meer uitleggen.’

Jagen die gestegen prijzen reizigers dan de auto in, er staat volgens de ANWB alweer meer file dan voor de pandemie?

Dat valt wel mee, verwacht bestuurskundige Veeneman. ‘Mensen hebben vaak langetermijnkeuzes gemaakt die bepalen of ze het openbaar vervoer pakken of niet, bijvoorbeeld door waar ze zijn gaan wonen of werken, en of ze een auto hebben gekocht of niet. Als de prijzen een paar procent stijgen, blijven de meeste ov-reizigers gewoon het openbaar vervoer nemen.’

Veel belangrijker is de kwaliteit en bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Op wereldschaal presteert Nederland op dat vlak relatief goed, zegt hij. Desondanks is het ov vooral buiten de steden vaak geen goed alternatief voor de auto omdat de bereikbaarheid vaak beperkt is, concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving begin deze week nog in een rapport. ‘Daar zit de essentie: niet of de prijs een beetje omhoog of omlaag gaat, maar of mensen de fiets kunnen pakken naar een tramhalte of treinstation en soepel op hun plaats van bestemming kunnen komen’, aldus Veeneman.

Het Nederlandse openbaar vervoer zit binnen de EU bovenin de middenmoot qua prijs, zegt Veeneman op basis van Europese cijfers uit 2021. Groepen voor wie de Nederlandse overheid het ov toegankelijk wil houden uit maatschappelijk oogpunt, zoals studenten en ouderen, krijgen al grote kortingen, zegt hij. Forenzen die de trein kiezen en zo files beperken hebben vaak abonnementen bij de NS, en de prijzen daarvan stijgen niet. Wel zou je nog mobiliteitsarme groepen kunnen ondersteunen, zegt hij, mensen die mede dankzij de inflatie te weinig geld hebben voor belangrijke reizen.

De Duitse regering wil een maandkaart invoeren waarmee je voor 49 euro gebruik kunt maken van streekvervoer in het hele land. Kan Nederland zoiets niet invoeren?

Het zogenoemde 49-euro-ticket is onderdeel van een omvangrijk plan om de gevolgen van de hoge inflatie te beperken voor de Duitse bevolking. Mensen met een abonnement kunnen gebruikmaken van al het openbaar vervoer, met uitzondering van intercity’s en ICE’s. Geschatte kosten: zo’n 3 miljard euro. Vergelijk dit ticket eens met pakweg een ov-abonnement voor onbeperkt gebruik van bus, tram en metrovervoer: dit kost zo’n 312 euro per maand.

In Nederland zijn nog geen plannen om een abonnement naar Duits voorbeeld in te voeren, zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wel loopt er op dit moment een onderzoek bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) naar het effect van prijzen op ov-gebruik. ‘We zijn heel benieuwd naar de uitkomst. Zo’n maatregel kost geld, dus je moet goed weten wat je ermee bereikt.’ Een verlaging of afschaffing van de btw op ov-tickets, zoals herhaaldelijk geopperd in de Tweede Kamer, zit er niet aan te komen, laat het ministerie van Financiën weten.

Het centraal station van Berlijn. De Duitse regering wil een maandkaart invoeren waarmee je voor 49 euro gebruik kunt maken van streekvervoer in het hele land. Beeld Getty Images

Wat levert het Duitse plan op?

Het Duitse voorbeeld mag dan aanlokkelijk klinken, maar kan ook nadelige effecten hebben, zegt Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. ‘Je krijgt veel meer reizigers, maar dat is geen doel op zich. Voor het milieu kan het zelfs averechts werken. Je moet mogelijk meer treinen inzetten en hebt daarom meer stroom nodig.’

Om lage inkomens te compenseren is een 49-euro-ticket ‘een erg grof middel’, zegt Van Wee. ‘De maatregel geldt voor iedereen. Je kunt je beter beperken tot mensen met lage inkomens.’ Daarnaast denkt de hoogleraar dat goedkoper onbeperkt reizen zal leiden tot drukte in de spits. ‘Een speciaal ticket voor de daluren is beter, zodat je de plaatsen die anders leeg blijven beter benut.’

Veeneman denkt dat een zeer goedkoop abonnement zoals Duitsland heeft ingevoerd wel kan werken bij wijze van tijdelijke promotie. Mensen die er weinig gebruik van maken en zich door kleine prijsprikkels nog niet laten overtuigen, zouden zo toch kennis kunnen maken met het openbaar vervoer.