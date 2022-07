De burgemeester waarschuwt al maanden over Ter Apel: ‘Ik wil niet alleen begrip, maar ook daden zien’

Voorbereidingen voor de nacht buiten het AZC van ter Apel. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Honderden vluchtelingen die voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel op de grond slapen, tot moeders met kinderen aan toe. Het zijn beschamende beelden, maar Jaap Velema zag ze als burgemeester van de gemeente Westerwolde van verre aankomen. Sterker, precies voor dit soort taferelen waarschuwde hij vier weken geleden al, toen hij de Tweede Kamer toesprak.

‘Al die tijd zitten we in een crisissituatie’, stelt Velema (58) nuchter vast. ‘Je zou verwachten dat de politiek erop anticipeert dat het hier alleen maar erger zou kunnen worden. Dat vertrouwen moet je het kabinet ook geven.’

Maar hebt u dat vertrouwen ook?

‘Dat vroeg je me in oktober ook al eens. Laat ik me er nu ook maar niet over uitspreken.’

Er lijkt in negen maanden niets veranderd. Nog steeds probeert Velema ‘zijn’ probleem, van een overlopend aanmeldcentrum in een kleine Groningse gemeente, zo hoog mogelijk op de politieke agenda te krijgen. Ontegenzeglijk weet inmiddels iedereen in Nederland, door de verbijsterende beelden en verhalen, van de problemen in Ter Apel. Toch lijkt een oplossing verder weg dan ooit.

Elke dag is een uitdaging – Velema hoort het steeds weer van de mensen van de IND of het COA die in het aanmeldcentrum werken. ‘Hoe kun je mensen nog op nette wijze eten en drinken geven? Hoe houd je de boel rustig? Dat vragen we ons elke dag weer af. Bewakers van de IND moeten ineens toezichthouden op gezinnetjes die op de grond liggen te slapen. Nou, dat doet wat met je.’

Zorgen maakt hij zich al langer, maar de komende tijd nog veel meer. Niet eens vanwege de voorspelde 36 graden – hij vertrouwt op het eigen hitteplan van het COA – maar met name over de steeds hogere instroom en het personeel dat die mensen moet helpen. Velema: ‘De vreemdelingenpolitie heeft al een achterstand van duizend dossiers, en gaat nu op zomerroosters draaien. Ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt.’

Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel bijhoort. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Hij heeft het daarom, zegt hij, al zo vaak voorgesteld op het ministerie van J&V, zelfs aan de staatssecretaris (Eric van der Burg). Richt centraal in Nederland een opvanglocatie in en coördineer van daaruit bussen naar de sporthallen en kazernes waar noodopvang plaatsvindt. Zo hoeft niet elke vluchteling steeds weer met z’n hele hebben en houden naar Ter Apel, op bijna drie uur reizen (met het ov) van Utrecht. ‘Als je mensen dan alleen op afspraak hierheen laat komen, is hier ook weer ruimte en rust om ze goed te kunnen begeleiden. In plaats van ze door de procedure heen te jagen.’

Ze willen er (nog) niet over praten, kreeg Velema van het ministerie te horen. ‘Het formele antwoord was: maandag is het overleg met alle veiligheidsregio’s. Mijn suggestie wordt daarin ‘meegenomen’. Mijn indruk is dat ze niet kunnen organiseren wat ik voorstel. Of dat ze dit probleem liever lokaal laten, bij ons. Op die manier hebben ze er nog grip op.’

Is dat zo? Mensen slapen in het gras, omdat ze bang zijn dat ze de volgende dag niet aan de beurt komen. Een groep vluchtelingen zou noodgedwongen buiten hebben geslapen, omdat de bus naar de noodopvang in Budel toch niet bleek te gaan.

‘Er staan nog elke avond bussen klaar die mensen naar de opvang brengen, dus in die zin wordt aan het minimaal vereiste voldaan. Maar ja, ik heb ernstige zorgen over wat er hier de komende tijd aan de poort staat te gebeuren.’

Van één probleem is hij voorlopig verlost. Een groep jonge mannen uit Algerije en Marokko die de afgelopen dagen andere vluchtelingen lastigviel en de politie treiterde, zit inmiddels ‘in de asielprocedure’ en is verspreid over andere opvanglocaties. Een zorg minder voor Velema, die weinig tegen de overlastgevers kon beginnen zolang ze de wet niet overtraden.

‘Ik heb geen machtspositie, geen instrumenten om stevig door te pakken.’ Beeld Harry Cock

Hubert Bruls, uw collega in Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, wil kansloze asielzoekers sneller kunnen weigeren en alleen ‘echte vluchtelingen’ opvangen. Wat denkt u als u dat hoort?

‘Dat hij beter moet weten. We hebben ons gecommitteerd aan Europese regelgeving, we kunnen ons daar niet zomaar aan onttrekken. Ik vraag me af met welk doel hij dit soort populistische uitspraken doet. Hij geeft gemeenten de ruimte om de hakken in het zand te laten zetten, terwijl we dit alleen met z’n allen kunnen oplossen. Je kunt niet tijdens een crisis ineens de spelregels veranderen.’

Belt u hem in zo’n geval om hem daarop aan te spreken?

‘Nee, dat heeft geen toegevoegde waarde. En ik ben toch de burgemeester van een kleine, landelijk gelegen gemeente die dan de burgemeester van Nijmegen zou aanspreken.’

Onderschat u zichzelf niet een beetje?

‘Nou, ik heb geen machtspositie, geen instrumenten om stevig door te pakken. Ik ben afhankelijk van derden.’

Het zal toch wel helpen dat heel Nederland nu naar Ter Apel kijkt?

‘Er is veel begrip, dat merk ik echt wel. Maar ik ben al heel lang geleden in het stadium terecht gekomen dat ik geen begrip, maar ook daden wil zien. In Utrecht pakken ze nu door, door statushouders voorrang te geven op een huurwoning. En tot in Zeeland zie ik mooie voorbeelden. Sommige gemeenten zeggen: wij doen dit voor Ter Apel. Dat voelt wel wat raar. Gemeenten zouden dit voor zichzelf moeten doen.’