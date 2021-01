De buitenzwemmers slaan nog altijd hun slag in De Mirandabad

De damp stijgt op ­boven het buitenbad van De Mirandabad in Amsterdam. Het is 7 uur in de ochtend, zo laat Volkskrant-fotograaf Marcel van den Bergh weten. ‘Hoge masten verlichten de figuren die door het water ploegen. Borstcrawlers, snelle zwemmers, gewone baantjestrekkers, elk in een eigen baan. Met alle covidregels in acht nemend. Dit is het enige openluchtbad in ­Nederland dat na het zomerseizoen van 2020 elke dag openbleef. Met lekker water net boven de 20 graden.’

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Agnes Koerts is voorzitter van de Vereniging Buitenzwemmers De Mirandabad: ‘Dit is een 50-meterbad. ­Fantastisch. Uit heel Nederland komen zwemmers nu hierheen. Maar het bad is oud en aan vervanging toe. De sportwethouder wil dat meer mensen buiten bewegen. Zij zal ons pleidooi om hier weer zo’n bad nieuw te maken vast en zeker steunen.’