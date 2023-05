De buitenlandse stem kan in Turkije de doorslag geven: hier mag nog meer over de grens worden gekozen

Turkse inwoners van Duitsland na het stemmen in het consulaat. Beeld AP

Turkije maakt zich op voor de presidentsverkiezingen van zondag, maar een deel van de stemmen is al binnen. De stembussen in het buitenland sloten op 9 mei. Oppositieleider Kiliçdaroglu staat er met 49 procent in de peilingen het best voor, maar de huidige president, Erdogan, zit hem met 43 procent dicht op de hielen. De derde kandidaat, Ogan, maakt weinig kans. Als geen enkele kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen haalt, is een tweede stemronde nodig.

Kiezers in Duitsland, Frankrijk en Nederland, samen tweederde van de buitenlandse stemgerechtigden, zouden het verschil kunnen maken. Bij vorige verkiezingen kregen Erdogan en zijn partij AKP relatief veel steun van de diaspora. Voor Erdogan lijkt een hoge opkomst onder buitenlandse stemmers dan ook goed nieuws. Volgens de Turkse media heeft van de 3,4 miljoen buitenlandse stemgerechtigden 53 procent een stem uitgebracht, meer dan de 51 procent bij de vorige verkiezingen.

Sinds 2014 is het mogelijk om vanuit andere landen een stem voor de Turkse verkiezingen uit te brengen. Tijdens die verkiezingen maakte nog minder dan 20 procent gebruik van dat recht. Stemmen vanuit het buitenland is nu in ruim honderd landen toegestaan, concluderen vier Canadese onderzoekers en het Zweedse onderzoeksinstituut Idea.

Het Verenigd Koninkrijk heeft stemrecht voor niet-ingezeten sinds 1918, Noorwegen volgde in 1921. Maar in veel landen kunnen geëmigreerde inwoners pas vanaf de jaren tachtig of later hun stem uitbrengen. Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen sinds 1986 stemmen bij de parlementsverkiezingen, Fransen in den vreemde moesten tot 2012 wachten op dit recht.