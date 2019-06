De Brusselse banencarrousel draait op volle toeren, maar wat gaat Frans Timmermans doen?

Het besluit van Timmermans is afhankelijk van de uitkomst van de extra EU-top zondagavond over de verdeling van de Europese topbanen. Beeld EPA

Op die manier wil het kabinet voorkomen dat de kortstondige vervanging – normaliter treedt de nieuwe Commissie op 1 november aan – de belastingbetaler ruim 1 miljoen euro kost, zoals Commissievoorzitter Juncker berekende.

Het besluit van Timmermans is afhankelijk van de uitkomst van de extra EU-top zondagavond over de verdeling van de Europese topbanen. Hij is de Spitzenkandidat van de Europese sociaal-democraten om de nieuwe Commissievoorzitter te worden. Het is onzeker of hij die baan krijgt: de christen-democraten (met de Duitser Weber als kandidaat) zijn groter en regeringsleiders als de Franse president Macron willen überhaupt af van het systeem van de Spitzenkandidaten.

Als Timmermans maandag het idee heeft dat hij Commissievoorzitter kan worden, zal hij zijn zetel in het parlement niet innemen. Blijft die duidelijkheid uit omdat de leiders verdeeld zijn, of wordt hij met andere Spitzen terzijde geschoven, dan moet Timmermans zijn knopen tellen. Bij een overstap kan hij proberen voorzitter van het parlement te worden. Het parlement kiest die op woensdag. In de Commissie zit hij dichterbij het vuur voor een andere interessante plek in de nieuwe Commissie.

Geloofwaardigheid

De Finse premier Rinne – die komende zes maanden de EU voorzit – acht een akkoord over de topbanen zondagnacht ‘waarschijnlijk’. Macron vindt het wenselijk, omdat verder gedraal (vorige week vergaderden de leiders ook al vier uur vergeefs over de verdeling) de geloofwaardigheid van de EU zou aantasten. EU-president Tusk heeft de leiders gewaarschuwd dat de gesprekken desnoods maandagochtend verdergaan. De EU zoekt niet alleen een voorzitter voor de Commissie maar ook een nieuwe EU-president, een nieuwe EU-buitenlandvertegenwoordiger, een andere ECB-voorzitter en een nieuwe parlementsvoorzitter.

Macron herhaalde deze week dat alle Spitzenkandidaten voor het Commissievoorzitterschap wat hem betreft ‘dood’ zijn. Geen van de drie (naast Timmermans en Weber, de Deense liberale Commissaris Vestager) kan immers rekenen op voldoende steun van de leiders en in het parlement dat meebeslist. Nieuwe namen die rondgaan zijn die van de Ierse premier Varadkar, de Bulgaarse oud-Commissaris Georgieva en IMF-baas Lagarde, alle drie behorend tot de christen-democratische partij. In dat geval zouden de sociaaldemocraten en liberalen strijden om het EU-presidentschap en de post van EU-buitenlandchef.

Overleg vrijdagnacht in de wandelgangen van de G20 in Japan tussen Macron, bondskanselier Merkel, Rutte, de Spaanse premier Sánchez en Tusk bracht een oplossing nog niet dichterbij. Wel is de politieke wil om eruit te komen gegroeid, aldus een betrokkene.