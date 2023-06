De bruidsjurk van Simons verloofde lag al bijna klaar, maar hij wilde meer

Simon ging op zijn 29ste bijna trouwen met zijn Twentse verloofde. Maar hij gooit plotseling zijn leven radicaal om. Hij ontdekt wie hij echt wil zijn, zowel op de dansvloer als in bed.

COLOFON Presentatie: Corine Koole

Montage en sounddesign: Mona de Brauwer

Muziek; Jurriaan de Groot

