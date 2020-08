De brug in Genua is weer open, maar de juridische afrekening moet nog volgen

Straaljagers kleuren de lucht boven Genua in de drie kleuren van de Italiaanse vlag tijdens de openingsceremonie Beeld AP

Daar reed hij dan: de Italiaanse president Sergio Mattarella in een zwarte Maserati Quattroporte over de Genova San Giorgio, de spliksplinternieuwe snelwegbrug die de havenstad Genua weer moet verbinden met de rest van de wereld. Boven zijn hoofd vlogen de Frecce tricolore, de in Italië beroemde straaljagers die met hun rook de Italiaanse vlag in de lucht schilderden.

Tijdens de toespraken viel het woord ‘trots’ meermaals – bij vlagen had de openingsceremonie zowaar iets feestelijks. ‘Maar’, zo zei nabestaande Egle Possetti tegen persbureau AFP, ‘je kunt zo’n feest alleen organiseren als je de oude brug op tijd hebt afgebroken. Niet als de vorige is ingestort en er tientallen doden zijn gevallen.’

De diepte in

Bijna twee jaar geleden, op 14 augustus 2018, stortte het middenstuk van de Ponte Morandi tijdens een zware regenbui tachtig meter de diepte in. Bij dat ongeluk stierven 43 mensen, onder wie vier familieleden van Possetti. Ook moesten bijna 600 mensen die onder het viaduct woonden noodgedwongen verhuizen.

Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie in Genua bleek dat de brug zeer matig werd onderhouden. Beeld EPA

Het was een dieptepunt in de Italiaanse geschiedenis – een ongeluk dat de abominabele toestand van ’s lands infrastructuur in een brute klap wereldberoemd maakte. Opeens schreven alle kranten ter wereld over de naar schatting driehonderd Italiaanse bruggen en viaducten en nog eens tweehonderd tunnels die mogelijk ook gevaar liepen. En over dat geen enkel land in Europa tijdens de crisisjaren zoveel bezuinigde op het onderhoud aan wegen als Italië.

Andere sfeer

Maar maandagavond was de sfeer anders. Want de bouw van de Genova San Giorgio - vernoemd naar de beschermheilige van de havenstad – verliep voor Italiaanse begrippen in sneltreinvaart en bovendien compleet volgens het boekje. De eerste paal werd vorig jaar april geslagen, vijftien maanden later was hij al klaar, ondanks de coronalockdown die het land maandenlang stillegde.

Waar de vorige brug een symbool van onkunde werd, moet deze brug juist het symbool worden van het Italië dat wel functioneert; een brug die een land bereikbaar maakt waar politici zich wel aan hun beloftes houden, waar arbeiders wel degelijk volgens de voorschriften werken en de boekhouders wel eerbied hebben voor hun rekenmachine.

De nieuwe brug, gratis ontworpen door sterarchitect en kind van de stad Renzo Piano, is 1067 meter lang, 30 meter breed en 45 meter hoog. Boven het wegdek torenen 43 lantaarnpalen uit die de slachtoffers van de vorige brug symboliseren. Maar ondanks dat eerbetoon weigerden de meeste nabestaanden, zoals Possetti, maandagavond aanwezig te zijn bij de openingsceremonie. Zij vinden het hypocriet dat de staat, getuige het nalatig onderhoud van de vorige brug, nooit aanwezig was op deze plek, maar bij de opening van de nieuwe brug desalniettemin de volledige eerste rij in beslag neemt. Zij vinden: eerst verantwoording voor de ramp, dan pas complimenten voor de wederopbouw.

Schandaal

Inderdaad is het instorten van de Morandi-brug twee jaar na dato nog altijd omgeven van schandaal. Zo bleek uit het lopende onderzoek van het Openbaar Ministerie in Genua dat de vorige brug, gebouwd in 1967, zeer matig werd onderhouden. De schuld daarvoor ligt grotendeels bij de private snelwegbeheerder Autostrade, een bedrijf dat via een holding in het bezit is van de Italiaanse modefamilie Benetton, maar inmiddels heeft het OM al 71 officiële verdachten aangewezen. Onder hen bevinden zich managers van Autostrade, maar ook verschillende onderhoudstechnici en ambtenaren van het ministerie van infrastructuur.

De rechtszaak tegen hen begint waarschijnlijk in januari. De familie Benetton werd vorige maand bovendien gedwongen haar aandelen in Autostrade te verkopen, opdat het bedrijf genationaliseerd kan worden.