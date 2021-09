De broers achter fietsenmerk VanMoof betreden het pantheon der rijken. Vroeger konden ze elkaar niet luchten of zien

VanMoof-oprichters Taco en Ties Carlier. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

In de Quote 500, de ranglijst van de 500 meest vermogende Nederlanders, prijken volgende maand in elk geval twee nieuwe namen: Taco (43) en Ties (42) Carlier. De broers betreden het pantheon der rijken dankzij een nieuwe investeringsronde voor VanMoof, het überhippe fietsmerk dat ze in 2009 uit de grond stampten.

Bij investeerders haalden de Carliers 108 miljoen euro op. Met wat giswerk komt Quote uit op een waarde voor VanMoof van 400 miljoen. Dat zou de broers-aandeelhouders een gedeeld vermogen van 140 miljoen opleveren.

Met de nieuwe investeringen willen zij hun e-bikemerk internationaal uitbreiden en de service verbeteren. Dat laatste is hard nodig. Op Facebook klagen klanten over reparatieverzoeken en bestellingen die weken blijven liggen. Het hielp ook niet dat VanMoof in juli de telefonische hulplijn sloot.

In 2009 hebben de jonge fietsenmakers die zorgen nog niet. De Carliers beginnen met de ontwikkeling van hun stadsfiets ‘zonder enige kennis van de fietssector’, vertelt het eigen bedrijfsprofiel. Na de oprichting zegt Taco tegen Fietsen123.nl dat hij met zijn bedrijf binnen vijf jaar Gazelle voorbij wil streven. ‘Hoeveel fietsen Gazelle verkoopt? Ehm...ik zou het eigenlijk niet weten. Maar wij willen daarboven zitten.’

Marktleider Gazelle is goed voor een kwart miljoen fietsen. Per jaar. VanMoof heeft ruim 150 duizend fietsen verkocht. In twaalf jaar.

Design en techniek

De broers hebben een achtergrond in design en techniek. Na de middelbare school in Lochem ging Taco industrieel ontwerpen studeren aan de TU Delft. Ties werd ingenieur autotechniek in Apeldoorn.

Dat de Carliers samen als ondernemer aan de slag zouden gaan lag niet voor de hand. Vroeger konden ze elkaar niet luchten of zien, noteerde Het Financieele Dagblad in 2015. ‘Wij waren zo verschillend’, zegt Taco. ‘Ik las me een ongeluk, had een bomenclub en wilde de natuur redden. Ties was ‘de vijand’, want die reed op een brommer. Ik maakte me over alles zorgen. Ties totaal niet. We maakten veel ruzie.’

In de zakenkrant wordt Ties omschreven als ‘de vrijbuiter’, die zich uitstekend vermaakt als de broers enkele maanden per jaar met hun 'hippie-ouders’ in Marokko waren. Taco was daar ‘niet altijd op zijn best’: de oudere broer gedijt beter bij meer structuur. Toch blijkt de combinatie goed te werken. Zonder Taco’s hang naar orde en regelmaat ‘was het bedrijf al drie keer failliet gegaan’, zegt Ties .

De Carliers zijn elk mannen met een uitgesproken mening. Dat kan flink botsen, zegt Jasmijn Rijcken, die in de eerste vijf jaren van VanMoof de marketing deed – ‘met een budget van 5.000 euro’. ‘Ik was ook een poosje general manager en discussies tussen die twee gingen er soms stevig aan toe. Maar als ik even naar buiten ging en later weer op kantoor kwam waren ze het toch weer eens geworden.’

Taco wordt door de buitenwacht wel gezien als het zakelijk brein, maar daarmee doen ze Ties tekort, vindt Rijcken. ‘Ze zijn allebei ondernemend. Ze hebben allebei lef en durven radicale keuzes te maken. Zij besloten op den duur om de fietsen niet meer via derden te verkopen, maar alleen nog direct via eigen winkels en het internet. Ik vond het een krankzinnig plan, maar ze deden het wel. Ze durven te verliezen om te winnen.’

VanMoof is niet het eerste bedrijf van de broers. In 2002 bedachten ze Dutchband, dat nog altijd polsbandjes voor evenementen produceert. De Carliers ontwikkelden er een zonder de hinderlijke metalen sluiting die toen gebruikelijk was. Later ontwikkelden ze automaten waarmee festivalbezoekers de muntjes kunnen pinnen die nodig zijn om drank te kopen.

Evenementen

Dat hun carrière in die hoek begon is niet zo vreemd. Ties en Taco zijn de zonen van Jos Carlier, die in 1968 het Lochem Festival bedacht, het eerste openluchtpopfestival van Nederland. Jos stond ook aan de wieg van Lowlands en andere grote popevenementen. ‘Je moest destijds vaak het wiel uitvinden’, zei hij daarover tegen Oost Gelderland Business.

Voor zijn pionierswerk werd Jos vorig jaar koninklijk onderscheiden. Bij die gelegenheid stelde Taco: ‘Ik denk dat ik jou wel namens miljoenen mensen mag bedanken voor alles wat je hebt betekend.’ Voor zijn zonen ook: pa Carlier is aandeelhouder van VanMoof.

Over de private investeringsmaatschappijen die nu over hun schouders meekijken, zei Taco in 2014: ‘We willen zo lang mogelijk baas in eigen huis blijven. Niet aan een investeerder hoeven uit te leggen waarom ik een bepaalde richting op ga.’ Toen ze in 2019 om geld verlegen zaten, haalden ze 2,5 miljoen euro op via crowdfunding.

Nog altijd streven de broers een hoger doel na: het volgende miljard mensen aan het fietsen brengen, vooral in de dichtslibbende steden. Taco noemt zichzelf een idealist. ‘Hoe ouder ik word, hoe minder ik het begrijp dat leeftijdsgenoten er nog steeds voor kiezen om bij een grote oliemaatschappij te werken’, zegt hij op de ondernemerswebsite MT/Sprout. ‘Ik wijs het niet af, maar ik snap simpelweg niet dat je daar je beperkte tijd aan spendeert.’