‘De Britten mogen weer: op 4 juli gaan de pubs open – er is alleen één maar’

Beeld Getty Images

De pubs mogen op 4 juli weer open, staan de Britten te trappelen?

Nou en of. Eén van de pubs bij mij in het dorp was al begonnen met bierverkoop buiten, maar daar moesten ze na een dag al mee ophouden omdat het veel te druk was. Dat laat wel zien dat de mensen ernaar snakken. Toch is er wel één maar: klanten moeten hun naam, adres en andere gegevens achterlaten, zodat ze de mensen kunnen opsporen als er ergens een corona-uitbraak is. Dat is voor de privacygevoelige Britten wel een domper.

Maar zullen ze daarom wegblijven?

Welnee, natuurlijk zullen ze naar de pub gaan. Het gaat gewoon een run op de bars worden. Sommigen zien het als een nationale plicht om flink te drinken zodat het barpersoneel de misère van de afgelopen maanden een beetje kan vergeten. In die periode hebben ze veel inkomsten gemist. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat veel pubs er beter uitzien: ze hebben de tijd gebruikt om alles flink te vertimmeren.

Zijn de Britten de lockdown zat?

Ja en nee. De meeste Britten zijn voor de versoepeling van de maatregelen, maar er zijn toch ook veel mensen die nog steeds bang zijn voor het virus. Een vriend van mij nodig ik al sinds april uit om iets bij ons thuis in de tuin te komen drinken, maar hij is pas afgelopen weekeinde langsgekomen.

Johnson en zijn Conservatieve partij wilden in eerste instantie het land zo snel mogelijk weer opengooien gezien de enorme economische schade: het bnp daalde in april met 20 procent, echt een ramp. Maar Johnson baseerde zijn beleid op de opiniepeilingen die zijn politieke adviseur Dominic Cummings hem voorhield. Daaruit bleek dat de meeste Britten daar juist tegen waren. Johnson zat dus klem tussen zijn partij en de peilingen. Hij leidt het land niet, maar laat zich leiden door de publieke opinie.

Wat mag er nu allemaal open?

Hotels, bed and breakfasts, stranden: al die dingen mogen weer mits iedereen zich houdt aan de voorgeschreven te behouden afstand, die van 2 meter naar 1 meter is gegaan. Maar donderdag zag je dat het meteen misging in Bornemouth, het was daar één grote mierenhoop op het strand. Er braken zelfs vechtpartijen uit. Vorige week viel het juist wel mee toen veel winkels al open mochten, toen bleef een stormloop uit.

Het enige gedurfde besluit van de regering was dat de Premier League weer van start mocht, zonder publiek weliswaar. Maar toch, wat dit betreft lopen de Britten voor op Nederland. Iedereen zegt dat het om geld gaat, maar vooral Johnson was erop gebrand dat het voetbal weer van start zou gaan: het volk wil brood en spelen…

Maar ik hoor dat cricket niet mag?

Nee, dat is echt absurd. De amateurcricketclub waar Johnson zelf lid is, heeft daartegen protest aangetekend. Ze zeggen dat het te gevaarlijk is omdat de bal een besmettingshaard zou zijn. Voklomen flauwekul, die kan elke vijf worpen worden schoongemaakt. Bovendien, het spel wordt buiten gespeeld en er is geen enkele sport waar het veld zo groot is. Iedereen is stomverbaasd. Cricket is meer dan een sport, het is cultuur. Dit is echt een grote kwestie voor de Britten, maar ook voor mij. Als ik me wil ontspannen, ga ik vaak hier ergens in de buurt naar cricket zitten kijken.

Het grootste probleem zijn de scholen. Die gaan na de zomer weer open, maar onderwijsvakbonden hebben al gewaarschuwd dat mogelijk niet voor alle leerlingen plaats zal zijn. De privéscholen gaan wel weer helemaal open. Als de staatsscholen na de zomer gedeeltelijk gesloten blijven, dan breekt de hel los. Dat zou erop neerkomen dat de rijke kinderen wel les krijgen, maar de armere niet.

Twee miljoen scholieren hebben de afgelopen maanden helemaal geen les gekregen, ook niet thuis, digitaal. Daar was geen mankracht voor of de scholen hadden geen zin. Er was gewoon geen serieus onderwijs op afstand, alleen bij de privéscholen. Er wordt al gesproken over een verloren generatie, dat is echt een thema.

Hoe staat het met de populariteit van premier Johnson?

Dat valt eigenlijk wel mee, gezien het aantal doden als gevolg van corona en de ellendige economische vooruitzichten. Hij staat nog steeds voor op Labourleider Keir Starmer. Vooral uit eigen kring krijgt hij kritiek. Sommigen denken dat hij te veel is aangetast doordat hij zelf corona kreeg en daardoor niet meer zijn instinct volgt.

Zijn er veel mensen die vinden dat het middel (lockdown) erger was dan de kwaal?

Ja, je hebt veel lockdownsceptici. Opvallend genoeg zijn het vaak dezelfde mensen die ook voor de Brexit waren. Zij vinden dat Johnson meer bravoure had moeten tonen. Ze voelen zich ook teleurgesteld in hun eigen bevolking die uit angst voor het virus binnenbleef. Als we dit niet aankunnen, hoe moeten de Britten dan omgaan met Brexit?

Wat betreft de Brexit: is het wel zo slim om niet meer tijd uit te trekken voor de onderhandelingen met de EU gezien de economische schade die de Britse economie heeft opgelopen?

Ja, volkomen waanzin, maar Johnson redeneert dat de economie door corona al zo veel schade heeft opgelopen dat dit erbij in het niet valt.

Maar als je ene been wordt afgezet, ga je je toch niet in de andere voet schieten?

Nee, het is ook volstrekt suïcidaal. Maar Boris Johnson en zijn kliek zijn hierop gekozen, ze willen daar absoluut aan vasthouden. Bovendien verwacht hij dat Brussel in de herfst toch door de knieën gaat.

Waarom schaffen de Britten de twee weken verplichte quarantaine wel af voor de Fransen, de Belgen en de Duitsers, maar niet voor de Nederlanders? We hebben veel minder nieuwe coronagevallen dan de Britten.

Ook dat is volstrekt irrationeel. Die hele quarantaineplicht levert alleen maar economische en imagoschade op. Maar uit de peilingen bleek dat de meeste Britten ervoor zijn, dus hebben ze dat tot beleid gemaakt; puur populisme. Ik denk trouwens dat Nederlanders binnenkort ook weer zonder quarantaine naar binnen mogen, maar de landen waar de Britten zelf het meest naartoe gaan, hebben voorrang. Misschien speelt ook mee dat premier Rutte heeft gezegd dat de Britten niet welkom zijn.